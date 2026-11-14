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Juan José Ebenezer, mecánico: “Este motor se ha destrozado en la ITV por hacer la prueba de gases en la que te aceleran el coche”

El especialista alerta de que el aceite acumulado en el intercooler puede llegar de golpe a los cilindros y doblar una biela

Juan José Ebenezer, mecánico, recomienda acelerar de forma progresiva y con el motor caliente para reducir el riesgo
El mecánico Juan José Ebenezer explica que la entrada repentina de aceite en un cilindro puede doblar una biela y dejar el motor inservible (@juanjoseebenezer)
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La prueba de gases de la ITV puede someter al motor del coche a aceleraciones intensas. En determinados vehículos, esa exigencia puede revelar averías o agravar problemas que habían pasado desapercibidos.

La advertencia del mecánico Juan José Ebenezer (@juanjoseebenezer) apunta a una avería poco frecuente pero destructiva en la ITV: un motor puede quedar inservible durante la prueba de gases si un acelerón brusco arrastra aceite acumulado hasta el interior de un cilindro. “No es algo habitual, pero pasa todos los años”, ha explicado el especialista.

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Según ha detallado Ebenezer, la cantidad de aceite acumulada en la parte baja del circuito de admisión suele ser reducida, de entre 100 y 200 mililitros en los casos de mayor consumo, pero puede bastar para provocar una rotura si entra de golpe en el motor durante una aceleración fuerte. El riesgo afecta sobre todo a coches antiguos y a vehículos que circulan habitualmente por ciudad.

Aceite acumulado en el intercooler

El mecánico ha descrito un proceso que empieza de forma gradual y, en condiciones normales, pasa desapercibido. “Los coches cuando andan por ciudad, de por sí, van acumulando aceite en la parte baja”, ha señalado, al explicar que ese residuo suele proceder “del turbo y de la PCV”, que “empiezan a soltar un poquito de aceite” por el circuito de admisión.

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Ese aceite termina depositado en la zona inferior del intercooler, que Ebenezer define como “un radiador grande que va en la parte frontal y siempre está más bajo”. Por gravedad, ha dicho, se forma “una pequeña bañera, una piscinita abajo con cierta cantidad de aceite”.

ITV. Imagen de archivo.
ITV. Imagen de archivo.

El problema aparece cuando esa acumulación, que en conducción tranquila no llega al motor, se desplaza de golpe por un aumento repentino del caudal de aire. “Ahora vas a la ITV y le metes un acelerón al coche para hacerle la prueba de gases o simplemente tú antes de ir a la ITV te pones a dar vueltas y a meterle acelerones bruscos al coche”, ha advertido el mecánico.

Según ha explicado, en ese momento “aumenta mucho el caudal de aire, arrastra mucho esa cantidad de aceite y todo el aceite que tenemos abajo entra de golpe dentro del motor”. La consecuencia más leve es una sobrerrevolución momentánea: “Lo normal es que cuando hace eso, el motor se revoluciona muchísimo y haga ‘wuu’”, ha indicado.

La avería grave llega si el aceite entra en un cilindro en cantidad suficiente. Ahí, según ha explicado Ebenezer, el motor deja de poder comprimir con normalidad porque “el aceite, al igual que cualquier líquido, no es compresible”.

Cómo evitar la rotura del motor

Su descripción mecánica es tajante: “Va a tender a chocarse como si fuera una piedra dura, va a hacer ‘pong’”. A partir de ese golpe interno, “la biela que está abajo se va a retorcer y se va a doblar y el motor va a quedar inservible y va a haber que tirarlo”.

El especialista ha subrayado que no se trata de un fallo masivo, pero sí de un escenario que ve repetirse con cierta regularidad. “Todos los años alguno pasa, sobre todo coches más antiguos, coches que normalmente andan por ciudad”, ha afirmado, antes de añadir que también influye que sean vehículos que “con los años consumen más aceite”.

¿Cómo es la ITV en carretera?

A su juicio, se pueden juntar varios factores: el propio consumo de aceite del coche, la acumulación en la zona del intercooler y la presión del turbo al acelerar. Cuando coinciden, ha resumido, el aceite entra de golpe, “suena algo raro y ahí te has quedado con el motor, con la biela doblada”.

La forma de reducir el riesgo, según su explicación, no exige pasar por el taller. “Creo que es algo que se puede evitar de forma muy sencilla”, ha dicho. Su recomendación consiste en subir de vueltas poco a poco: “Simplemente, lo aceleras de forma progresiva. Un acelerón, otro acelerón, otro acelerón y cada vez un poco más fuerte”.

El objetivo de esa maniobra es que el aceite acumulado no entre de una sola vez. “Para que esa cantidad de aceite la vaya arrastrando poco a poco”, ha precisado. También ha recalcado que debe hacerse “siempre con el coche caliente, nunca en frío”, según ha explicado Juan José Ebenezer.

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