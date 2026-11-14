El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

Cuerpo y Bravo en el debate de laSexta. (laSexta)

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El primer debate de la campaña electoral ha enfrentado este viernes por la noche a Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio). Moderado por Ana Pastor en laSexta, el encuentro ha abordado la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz, Urda y Lérida, la vivienda, las pensiones, los salarios y los impuestos.

En uno de los momentos más destacados del encuentro, el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, se comprometió a que el salario medio en España pase de los cerca de 30.000 euros actuales a 50.000 euros en dos legislaturas si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno. Bravo planteó la cifra en respuesta a preguntas sobre el salario mínimo y el poder adquisitivo de los españoles. “Si hoy el salario medio está en unos 30.000 euros, dentro de dos legislaturas estaremos en 50.000 euros”, afirmó el dirigente popular, quien ligó ese posible crecimiento a cuatro factores: productividad, competitividad, infraestructuras y gestión.

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El representante del PP interpeló directamente a los jóvenes durante su intervención: “¿Vives mejor que hace ocho años? La cesta de la compra te costaba 100 euros, ahora 140. Hace ocho años podías aspirar a comprar vivienda, ahora a alquilar una habitación”. Con esa base, defendió que el objetivo del cambio que propone Feijóo pasa por que los jóvenes puedan emanciparse antes de los 30 años.

Bravo amplió además el paquete de promesas económicas del PP con un anuncio sobre vivienda. Del millón de viviendas que Feijóo prometió construir en cuatro años, 400.000 serían de carácter social, según detalló el vicesecretario de Hacienda.

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Cuerpo exige explicaciones y habla de “lista de deseos”

La respuesta del vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, no se hizo esperar. “¿Pero cómo? Tiene que decir las medidas; solo dice deseos, pero no dice cómo. ‘Ya se verá, vóteme’”, ironizó Cuerpo, antes de calificar el planteamiento del PP como “delirante”. El ministro insistió en la falta de concreción del anuncio: “Cuando uno pone objetivos tan ambiciosos, lo mínimo es poner medidas para lograrlo; si no, nos estamos engañando”.

Ante la insistencia de Cuerpo sobre el mecanismo concreto para alcanzar esa cifra, el representante del PP respondió que su partido plantea llegar a esos 50.000 euros “con productividad y competitividad”, sin precisar reformas legislativas o fiscales específicas durante el debate.

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La disputa económica entre ambos dirigentes no se limitó al salario medio. Bravo defendió que el salario mínimo debe fijarse mediante un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, al considerar que la cifra debería tener un carácter residual porque el objetivo principal debería ser que “la gran mayoría de españoles cobrase más”. Cuerpo le corrigió de inmediato: “Fíjese que esa no es la normativa”, en referencia al mecanismo legal vigente para la fijación del salario mínimo interprofesional.

El cruce se produjo en un debate que también contó con la participación de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo por Frente Amplio, y José María Figaredo, secretario general de Vox. Cuerpo ofreció, por su parte, un pacto de Estado en materia de infraestructuras como contrapropuesta a los anuncios del PP.

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