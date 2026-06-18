Los siete castillos de España que tienes que visitar una vez en la vida: desde Ponferrada hasta Manzanares el Real

Castillo de los Mendoza, en Manzanares el Real, en Madrid (Shutterstock).

España es reconocida, entre otras cosas, por su arquitectura. Edificios, castillos, palacios, fortalezas medievales… todo ello es parte del paisaje y la memoria histórica del país. Sin embargo, hay siete lugares imprescindibles dentro de la lista del valor arquitectónico por su conservación y emplazamiento.

Desde Ponferrada, Almodóvar, Bellver y Coca hasta Manzanares el Real, Lloret de Mar y Tossa de Mar. Estos lugares tienen algo especial y también en común y abarcan diferentes estilos arquitectónicos que son atractivos turísticos y para los propios habitantes de dichos municipios.

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A continuación, una lista de cada uno de los castillos que forman parte del paisaje de cada uno de los pueblos citados anteriormente. El recorrido abarca aquellos levantados entre los siglos VIII y XX y combina usos defensivos, valor patrimonial y atractivo turístico.

Castillo de Bellver (Palma de Mallorca)

El castillo de Bellver es una fortaleza circular del siglo XIV de estilo gótico mallorquín que figura entre los pocos castillos de planta circular del continente y el más antiguo de ese tipo, con dominio visual sobre el puerto de Palma y parte de la isla.

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Este castillo introduce otra singularidad arquitectónica: es una construcción circular rodeada por el bosque del mismo nombre. El topónimo refuerza esa condición panorámica, ya que Bellver significa “bella vista”. Además, dentro de esta fortaleza se pueden celebrar bodas en el interior del castillo.

Castillo de los Templarios de Ponferrada (León)

Otro de los enclaves a destacar es el Castillo de los Templarios de Ponferrada cuya construcción comenzó en el siglo XI. Antes de esa fase, la zona había sido utilizada como un asentamiento por celtas, romanos y visigodos, y la Corona de León cedió después el castillo para asistir a los peregrinos que atravesaban el entorno.

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Ponferrada, ciudad española de la provincia de León (ShutterStock)

La fortalece volvió a la Corona en 1312, cuando se disolvió la Orden del Temple, y ya en el siglo XIX perdió peso de forma progresiva y parte de las piedras de sus muros se vendieron para otras construcciones, hasta que en 1924 comenzó una reconstrucción que llevó al edificio a su aspecto actual.

Ese proceso todavía puede leerse en sus escudos y blasones, siendo un rastro de las distintas etapas de ocupación y obra. Entre sus elementos más destacados figura la Torre del Homenaje, señalada por el medio como una de las partes más atractivas del conjunto, junto al perímetro exterior.

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Castillo de Almodóvar (Córdoba)

El Castillo de Almodóvar ha adquirido una gran proyección internacional tras aparecer en la séptima temporada de Juego de Tronos. Para conocer su historia hay que retroceder hasta el siglo VIII, pero fue reformado a comienzos del siglo XX. Remarca dos rasgos: su condición de uno de los castillos mejor conservados de España y el hecho de no haber sido tomado nunca por asedio gracias a su situación.

Los visitantes pueden entrar a ello desde 2001 y permite observar vistas sobre el pueblo y el río Guadalquivir. Además el recinto tiene una doble dimensión, por su integridad defensiva y su valor paisajístico.

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Castell d’En Plaja (Lloret de Mar)

Por otro lado, el Castell d’En Plaja, una casa-castillo construida en el siglo XX. Con 80 años de historia, es el castillo más joven de toda la lista y, aunque tiene menos peso histórico, es una de las imágenes más reconocibles de Lloret de Mar.

Está levantado sobre un promontorio junto a una cala. El edificio aporta una silueta medieval a la costa y se integra en un paseo que rodea el recinto. Este recorrido permite encontrar algunos de los paisajes más apreciados de la Costa Brava.

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El Castillo de Coca (Segovia)

En Castilla y León se sitúa el Castillo de Coca, una fortificación del siglo XV de estilo gótico-mudéjar español perfectamente conservado y reconocible por sus tonos rojizos del ladrillo, que destacan sobre el paisaje de pinares segovianos.

Castillo de Coca, en Segovia (Adobe Stock).

Además, tiene un rasgo defensivo muy concreto: un foso profundo que rodea el castillo. Es propiedad de la Casa de Alba, aunque en 1954 fue cedido al Ministerio de Agricultura por casi 100 años.

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Castillo de los Mendoza (Manzanares el Real)

Dentro de este listado también se encuentra el Castillo de los Mendoza, conocido como el castillo nuevo de Manzanares el Real. Fue construido en el siglo XV y se define como una fortaleza-palacio situada en una loma de la localidad madrileña y figura entre los castillos mejor conservados de España.

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Su emplazamiento explica buena parte del atractivo porque desde allí se divisan la Sierra de Guadarrama y La Pedriza por un lado, y el embalse de Santillana por otro. El texto atribuye además su capacidad para evocar otra época al buen estado de conservación y a las mejores acometidas en el recinto.

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Castell de Tossa de Mar

El último enclave es el Castell de Tossa de Mar, un castillo del siglo XIV con siete torres. Su ubicación junto al mar y apartada del ritmo más intenso de otras ciudades costeras lo convierte en un lugar especialmente propicio para subir al mirador y contemplar la brisa marina desde su banco de piedra.

Esa combinación de frente litoral y arquitectura defensiva ha consolidado a Tossa de Mar como la villa marítima medieval más bella y mejor conservada de Cataluña.