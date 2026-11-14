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Una de las bibliotecas más bonitas de España está en Salamanca y fue fundada por Alfonso X el Sabio

La biblioteca universitaria más antigua de España y de Europa: conserva manuscritos del siglo XI y más de 3.000 en total

Es la biblioteca más antigua de España y de Europa. (Wikimedia/Antoine Taveneaux)
Es la biblioteca más antigua de España y de Europa. (Wikimedia/Antoine Taveneaux)
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Los amantes de la literatura y la historia pueden concentrarse en el medio de esta sala y estar satisfechos. Salamanca, famosa por su universidad y su patrimonio renacentista, guarda en su interior una joya que combina ocho siglos de historia con un valor bibliográfico excepcional, ideal para quienes buscan qué visitar en Salamanca más allá de sus monumentos habituales.

La biblioteca más antigua de España conserva intactas sus estanterías de pino original en la sala que la Universidad de Salamanca guarda como su mayor tesoro bibliográfico. Se trata de la Biblioteca General Histórica, un destino obligado dentro de cualquier plan de qué ver en Salamanca, con orígenes que se remontan al siglo XIII bajo el reinado de Alfonso X el Sabio.

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El monarca incluyó en su legislación la figura del estacionario, encargado de custodiar y facilitar libros para su consulta, germen de lo que hoy es un espacio con 2.805 manuscritos y 485 incunables. La sala actual, conocida como la Antigua Librería, data del siglo XVIII, después de que el derrumbe de la bóveda original, en 1664, dejara a la institución casi un siglo sin un lugar estable para sus fondos. Para quienes buscan turismo cultural en Castilla y León, esta sala figura entre las paradas más visitadas del casco histórico salmantino.

Es la biblioteca más antigua de la universidad salmantina. (Wikimedia/Antoine Taveneaux)
Es la biblioteca más antigua de la universidad salmantina. (Wikimedia/Antoine Taveneaux)

La compañía Civitatis incluyó a la biblioteca salmantina en su listado de las diez bibliotecas más bonitas del mundo, elaborado con motivo del Día Internacional del Libro. El ranking también reúne a la Biblioteca del Trinity College, en Dublín, y al Real Gabinete Portugués de Lectura, en Río de Janeiro, entre otros recintos de distintos continentes.

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Horario, precio de entrada y fondos de la Biblioteca Histórica de Salamanca

La Biblioteca General Histórica se ubica en la galería occidental del claustro alto del edificio de las Escuelas Mayores, en pleno casco histórico de Salamanca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La sala reconstruida en 1749 está cubierta por una bóveda de lunetos y conserva estanterías de pino diseñadas por el arquitecto Manuel de Larra Churriguera, organizadas en dos pisos y rematadas con medallones que indican el contenido de cada sección.

Entre las piezas más valiosas del acervo figuran el Liber Canticorum de la reina doña Sancha, un manuscrito de mediados del siglo XI, y el Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita. La sala general custodia además más de 60.000 obras impresas entre el siglo XVI y 1830, procedentes en buena parte del Colegio de la Compañía de Jesús de Salamanca, de antiguos colegios y conventos, y de legados adquiridos por la universidad a lo largo de sus ocho siglos de historia.

Este impresionante hotel permite descubrir una de las ciudades más bonitas de España

Para quienes planean cómo visitar la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, el acceso al edificio tiene un precio de entrada de 10 euros para visitantes individuales, con tarifas reducidas de 5 euros para jubilados y estudiantes, y entrada gratuita para menores de 12 años. El horario de visita es de lunes a sábado, de 09:30 a 19:00 horas, con último acceso a las 18:15, mientras que los domingos el recinto abre de 10:00 a 14:00 horas, con último ingreso a las 13:15.

La portada de acceso a la biblioteca, de estilo gótico, fue labrada por los mismos artistas que esculpieron la fachada de la Catedral Nueva de Salamanca. Junto a ella se conserva una reja de hierro con decoración plateresca que data de 1526 y que originalmente cerraba el paso al recinto. Para investigadores interesados en consultar el fondo antiguo, la universidad exige acreditaciones específicas según el perfil del solicitante, desde el carné de estudiante o profesor hasta autorizaciones previas para quienes no pertenecen a la institución.

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