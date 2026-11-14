Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

La campaña electoral de los comicios del próximo 29 de noviembre arrancó este viernes con la pega de carteles, pero este fin de semana las actividades se intensifican con mítines por toda España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Santiago de Compostela, mientras que el del PSOE, Pedro Sánchez, se dirigirá a sus seguidores desde Mallorca.
Este viernes por la noche, además, se ha celebrado el primer debate electoral, que ha enfrentado en laSexta a Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio), en un encuentro enfocado en la economía. Moderado por Ana Pastor, ha abordado la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz, Urda y Lérida, la vivienda, las pensiones, los salarios y los impuestos.
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El representante del PP ha defendido que esa meta se puede alcanzar con “productividad y competitividad”, mientras el vicepresidente del Gobierno ha criticado que no detallara medidas concretas
El primer debate de la campaña electoral ha enfrentado este viernes por la noche a Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio). Moderado por Ana Pastor en laSexta, el encuentro ha abordado la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz, Urda y Lérida, la vivienda, las pensiones, los salarios y los impuestos.
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Los representantes de PSOE, Vox, Frente Amplio y el Partido Popular han confrontado sus propuestas sobre trenes, alquileres, pensiones, salarios e impuestos en laSexta
El primer debate de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha reunido este viernes en laSexta a Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio).