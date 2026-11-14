Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Marta Fernández/Europa Press)

La campaña electoral de los comicios del próximo 29 de noviembre arrancó este viernes con la pega de carteles, pero este fin de semana las actividades se intensifican con mítines por toda España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Santiago de Compostela, mientras que el del PSOE, Pedro Sánchez, se dirigirá a sus seguidores desde Mallorca.

Este viernes por la noche, además, se ha celebrado el primer debate electoral, que ha enfrentado en laSexta a Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio), en un encuentro enfocado en la economía. Moderado por Ana Pastor, ha abordado la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz, Urda y Lérida, la vivienda, las pensiones, los salarios y los impuestos.