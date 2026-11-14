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Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: primer fin de semana de la carrera electoral

Los principales líderes políticos ofrecen mítines y entrevistas en el arranque de la carrera para captar votos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Marta Fernández/Europa Press)
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Marta Fernández/Europa Press)

La campaña electoral de los comicios del próximo 29 de noviembre arrancó este viernes con la pega de carteles, pero este fin de semana las actividades se intensifican con mítines por toda España. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Santiago de Compostela, mientras que el del PSOE, Pedro Sánchez, se dirigirá a sus seguidores desde Mallorca.

Este viernes por la noche, además, se ha celebrado el primer debate electoral, que ha enfrentado en laSexta a Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio), en un encuentro enfocado en la economía. Moderado por Ana Pastor, ha abordado la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz, Urda y Lérida, la vivienda, las pensiones, los salarios y los impuestos.

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El PP promete elevar el salario medio a 50.000 euros y el PSOE replica que “es una lista de deseos”: el choque entre Carlos Cuerpo y Juan Bravo en el debate electoral

El representante del PP ha defendido que esa meta se puede alcanzar con “productividad y competitividad”, mientras el vicepresidente del Gobierno ha criticado que no detallara medidas concretas

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Cuerpo y Bravo en el debate de laSexta. (laSexta)
Cuerpo y Bravo en el debate de laSexta. (laSexta)

El primer debate de la campaña electoral ha enfrentado este viernes por la noche a Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio). Moderado por Ana Pastor en laSexta, el encuentro ha abordado la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz, Urda y Lérida, la vivienda, las pensiones, los salarios y los impuestos.

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Los 8 momentos del primer debate electoral del 29-N: del choque entre Cuerpo y Figaredo a la promesa de un millón de viviendas del PP

Los representantes de PSOE, Vox, Frente Amplio y el Partido Popular han confrontado sus propuestas sobre trenes, alquileres, pensiones, salarios e impuestos en laSexta

José Manuel Rodríguez Camarero

Por José Manuel Rodríguez Camarero

Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) en el debate electoral de LaSexta (LaSexta)
Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) en el debate electoral de LaSexta (LaSexta)

El primer debate de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha reunido este viernes en laSexta a Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio).

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