Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Accidente ferroviario de Urda. (Europa Press)

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Los familiares de 67 de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ya han recibido los restos de sus allegados. Las dos entregas pendientes dependen de gestiones consulares que continúan en curso, según ha informado el Centro de Integración de Datos.

El siniestro, ocurrido el 28 de octubre tras la colisión de dos trenes de alta velocidad, causó 69 muertes y dejó a 110 personas atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de distinta consideración. El balance de fallecidos no ha variado.

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Las dos personas que permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo ya han sido identificadas, pero los procedimientos necesarios para su entrega a las familias todavía no han concluido.

Las identificaciones combinaron huellas dactilares y análisis de ADN

Las autoridades notificaron las 69 identificaciones a los familiares. En los casos de ciudadanos extranjeros, la comunicación también se trasladó a las oficinas consulares correspondientes.

El protocolo establece que cada fallecimiento se incorpora a las cifras oficiales después de que la familia recibe la notificación presencial. El Centro de Integración de Datos es el organismo habilitado para divulgar los datos una vez que los contrasta, de acuerdo con el Real Decreto 32/2009.

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Varios efectivos trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda a 29 de octubre. (Diego Radamés - Europa Press)

Los equipos forenses completaron las identificaciones el pasado lunes en los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real. De las 69 víctimas, 54 eran españolas y 15 tenían otras nacionalidades.

Entre los fallecidos había una persona argentina, dos australianas, una canadiense, una checa, cuatro estadounidenses, una francesa, dos japonesas, una mexicana, una portuguesa y una tunecina. El grupo estaba formado por 40 hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil identificó a 56 víctimas a través de huellas dactilares. Las otras 13 identificaciones requirieron análisis genéticos realizados por el Instituto Nacional de Toxicología, con apoyo de esa misma unidad del cuerpo armado.

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Más de 60 especialistas participaron en el dispositivo forense

Las labores médico-forenses movilizaron a más de 60 profesionales desde el miércoles posterior al accidente. Participaron especialistas de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Cuenca, además de dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación sobre un posible fraude que "afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el accidente mortal cerca de Urda (Toledo) el pasado el 28 de octubre, y ha llevado a cabo diligencias en la sede de Adif.

Ocho técnicos de autopsia colaboraron en los procedimientos. Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología realizaron las pruebas de ADN posteriores a las muertes, mientras que 27 agentes de la Guardia Civil, adscritos a las áreas de Criminalística y Policía Judicial, intervinieron en las identificaciones y en la obtención de muestras de los familiares que denunciaron desapariciones.

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La atención a las familias quedó a cargo de cinco profesionales de la psicología vinculados a los servicios médico-forenses y a la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Toledo. La Unidad Militar de Emergencias (UME) prestó apoyo logístico hasta que finalizaron las identificaciones y las notificaciones oficiales.