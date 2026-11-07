Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Sánchez vuelve a a hablar del presidente de Argentina en campaña: "No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a referirse al presidente de Argentina, Javier Milei, durante un mitin de la precampaña electoral española celebrado este sábado en Tarragona, Cataluña. El líder socialista ha rechazado las afirmaciones del mandatario argentino sobre el socialismo y ha sostenido que “no vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”.

Sánchez ha difundido horas más tarde el fragmento de su intervención a través de una publicación en X. “El otro día vino Milei a España para decir que el socialismo es fascismo. Pero no vamos a permitir que Milei defina el socialismo. Y si nos llaman zurdos, les diremos que estamos muy orgullosos de serlo”, ha escrito el jefe del Ejecutivo en la red social.

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En el acto, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha recordado la visita de Milei a España para participar en la Cumbre Iberoamericana, celebrada esta semana en Madrid. Allí, el presidente argentino aseguró que “el socialismo es fascismo”, una afirmación que Sánchez ha criticado ante los asistentes al mitin.

El otro día vino Milei a España para decir que el socialismo es fascismo.



Pero no vamos a permitir que Milei defina el socialismo.



Y si nos llaman zurdos, les diremos que estamos muy orgullosos de serlo. pic.twitter.com/pLfbVx0zRs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2026

Sánchez reivindica el legado socialista

Durante su discurso, Sánchez ha citado como ejemplo al exministro socialista Ernest Lluch, al que ha vinculado con la construcción de la sanidad pública en España. También ha reivindicado la historia de quienes padecieron “la represión, el exilio, la muerte y la cárcel por defender la democracia”.

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El presidente ha contrapuesto ese recorrido con quienes, según ha dicho, fueron responsables de acabar con la democracia en España. “Esa es la gran diferencia”, ha señalado ante los asistentes.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña. (Alberto Paredes / Europa Press)

A continuación, ha respondido a la utilización del término “zurdos”, habitual en las intervenciones del presidente argentino contra sectores de izquierda. “Si nos llaman zurdos como si fuera algo peyorativo, lo que decimos es que estamos muy orgullosos de ser zurdos”, ha afirmado Sánchez entre aplausos.

El líder socialista ha pronunciado estas palabras después de advertir sobre la llegada a España de dirigentes de la “internacional ultraderechista”. La mención a Milei se ha producido en ese tramo del discurso, aunque Sánchez no lo ha incluido expresamente en esa definición.

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El mitin en Tarragona ha sido el primero de Sánchez en Cataluña durante la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El líder socialista ha compartido escenario con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha planteado la cita electoral como una confrontación con la derecha y la extrema derecha.

Sánchez defiende las políticas sociales y el derecho al aborto

Sánchez ha utilizado parte de su intervención para destacar varias medidas de su Ejecutivo. Ha asegurado que el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 66 % en los últimos seis años y que el Gobierno ha destinado 6.000 millones de euros más a la financiación de la dependencia.

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También ha defendido las políticas feministas y ha cargado contra los recortes de derechos de las mujeres. “Tener madre y tener dos hijas no me hace feminista. Ser feminista es no recortar los derechos de las mujeres”, ha declarado.

Pedro Sánchez, Salvador Illa, y la cabeza de lista por Tarragona, Ione Montalvo, durante un acto de precampaña. (Alberto Paredes / Europa Press)

El presidente ha anunciado además que, si logra renovar el mandato tras las elecciones del 29 de noviembre, promoverá una reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Sánchez ha relacionado esa iniciativa con lo que considera intentos de PP y Vox de revisar tanto la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo como la ley de muerte digna.

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En el mismo mitin, el jefe del Ejecutivo ha rechazado elevar el gasto en defensa al 5 % del producto interior bruto y ha defendido que los recursos públicos se orienten a la sanidad, la educación, las pensiones y los cuidados.