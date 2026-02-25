La estación de esquí de San Isidro, un lugar privilegiado situado en la provincia de León con 34 kilómetros de pista

Estación de esquí de San Isidro (San Isidro)

España cuenta con un extenso abanico de estaciones de esquí que invitan a los apasionados del deporte de nieve a disfrutar de las grandes pistas que recorren el país. Entre todas ellas, se encuentra la de San Isidro, un lugar privilegiado en la provincia de León que no solo busca acoger el deporte, sino también una amplia oferta cultural y gastronómica.

La variedad de servicios presentes en la estación es amplia. Los esquiadores pueden elegir entre cuatro cafeterías ubicadas en los diferentes sectores, un bar panorámico, bocaterías y restaurantes con terraza-solarium y servicio self-service. Para garantizar la actividad durante toda la temporada, la estación dispone de una red de 55 cañones de nieve artificial y un stadium de entrenamiento, así como dos pistas de competición homologadas por la Federación Internacional de Esquí.

En cuanto a la restauración, la gastronomía local se convierte en un aliciente adicional, con una oferta de restaurantes y bares con nombres propios, como La Parrilla del Toneo, La Braña, Conde Duque, Casa Federico. Explorar los alrededores de San Isidro brinda también la oportunidad de conocer enclaves culturales y naturales destacados, como la Casa del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, el Museo de Fauna Salvaje de Valdehuesa o el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León en Sabero.

¿Dónde está la estación de esquí de San Isidro?

La estación de esquí de San Isidro está situada al norte de la provincia de León, en plena Cordillera Cantábrica. Concretamente se encuentra en el término municipal de Pueblo de Lillo, comarca del Alto Poema, extendiéndose entre una altitud de 1.500 a 2.100 metros. Gracias a su situación geográfica límite con el Principado de Asturias se puede acceder a ella tanto desde la vertiente leonesa como desde la asturiana.

Precios de forfaits y costes por día

San Isidro ofrece tarifas variadas para distintos públicos y necesidades. Por día, la temporada alta de adulto se sitúa en 30€, mientras que la infantil lo hace en 26€, la de debutantes en 18€ y la de cuatro horas en 25€. Sin embargo, durante la temporada baja el precio se reduce siendo 22€, 18€, 17€ y 18€ respectivamente a las secciones citadas anteriormente. También cuentan con una entrada de una sola subida que se sitúa en 8€ en ambas temporadas.

El precio se incrementa en función de los días consecutivos que se acudan a la estación de esquí. En temporada alta, dos días equivalen a 47€ los adultos y 40€ los más pequeños, mientras que cinco días se sitúan en 100€ y 76€, respectivamente. Entre medias de ambos extremos existen otras tarifas que oscilan entre los 85€ y los 64€, y que se pueden consultar en la página web oficial.

Dónde alojarse cerca de la estación

El entorno de la Cordillera Cantábrica cuenta con una gran variedad de recintos donde alojarse que abarcan apartamentos y casas rurales para disfrutar en solitario o acompañados. Desde la propia página web de la estación se pueden reservar alojamientos que se encuentran en localidades como Puebla de Lillo o Felechosa, e incluso dentro de la propia San Isidro.

Diversidad de alojamientos como Apartamentos Toneo, Casa C’A Remedios, Casa Abedul, Casa de Aldea Cuevas o Casa Rural Susarón son algunas de las opciones que tienen los visitantes de la estación de esquí de San Isidro para dormir en su estancia invernal.

Como llegar a la estación de esquí de San Isidro

A la estación de esquí de San Isidro se puede acceder tanto por la vertiente asturiana como por la vertiente leonesa. Existen tres rutas por carretera: la primera desde León, a través del Puerto de San Isidro, se toma dirección Valladolid hasta Puente Villarente por el tramo de la N-601. Después, por el desvío en dirección Boñar por la carretera provincial CV-3141 hasta el pueblo de Boñar. A continuación, tomar la LE-331 dirección Puebla de Lillo y a 15 kilómetros de este municipio se encuentra nuestro destino.

Otra opción es desde la vertiente del Curueño hasta Riopinos. Primero se toma la dirección a La Vecilla, desvío por la carretera LE-321 al Puerto de Vegarada, siguiendo el curso del río Curueño para finalizar en el Sector de Riopinos. Finalmente, la última alternativa es desde Asturias por la Autovía A-66 desde Oviedo hasta Ujo, y desvío dirección Cabañaquinta por la Comarcal 253 hasta el Puerto de San Isidro.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

La estación de esquí de San Isidro ha sido ampliada progresivamente a lo largo de las últimas décadas. Actualmente, la infraestructura se articula en torno a cuatro valles bien diferenciados, con un total de 34 kilómetros de pistas y un desnivel esquiable de 520 metros entre la base y la cota máxima, situada a 2.020 metros.

Las pistas cubren desde niveles para principiantes hasta itinerarios exigentes para esquiadores experimentados, e incluyen modalidades de esquí alpino, de fondo y de travesía. Entre los remontes disponibles, se encuentran cuatro telesillas, siete telesquís y cuatro cintas transportadoras, diseñados para transportar hasta 16.280 esquiadores a la hora.

Qué altura tiene la estación

La estación de esquí de San Isidro tiene una extensión situada entre una altitud de 1500 a 2100 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicación se encuentra en la Cordillera Cantábrica, al norte de la provincia de León y en el término municipal de Puebla de Lillo.