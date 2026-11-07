Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Migrantes llegando a la isla de El Hierro. REUTERS/Jesus Cabrera

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La presión migratoria en El Hierro ha vuelto a situar la respuesta estatal en el centro del debate político en Canarias. El Gobierno autonómico reclama desde hace meses más recursos, planificación y coordinación ante una situación que, según el presidente canario, afecta a los servicios públicos y genera inquietud entre los habitantes de la isla.

En ese contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, a reforzar la atención sanitaria en El Hierro y a convocar este martes 10 de noviembre una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración.

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Clavijo ha informado este sábado de que ha trasladado a Sánchez “la gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población”, durante una conversación telefónica entre ambos dirigentes.

La Moncloa reunirá a los ministerios implicados el martes

El presidente canario ha señalado que el Ejecutivo central ha aceptado convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración en el Palacio de la Moncloa. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha confirmado que el encuentro tendrá lugar antes del Consejo de Ministros y abordará el fenómeno migratorio en Canarias, con especial atención a la situación de El Hierro.

He podido hablar con el presidente @sanchezcastejon para trasladarle la gravedad de la situación que vive El Hierro ante la presión migratoria y el creciente malestar de su población. #Canarias lleva meses reclamando más recursos, planificación y una respuesta coordinada del… — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) November 7, 2026

La reunión estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y contará de forma extraordinaria con la participación de Clavijo y del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

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También están llamados a asistir los responsables de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Trabajo y Economía Social; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Juventud e Infancia.

Clavijo reclama un plan con plazos y apoyo europeo

El Gobierno de Canarias sostiene que la convocatoria debe traducirse en un acuerdo operativo entre las administraciones. Clavijo ha planteado que la cita permita definir “un plan de actuación conjunto, con medidas concretas, responsables y plazos de ejecución”.

El presidente autonómico ha advertido de que la respuesta institucional no puede limitarse a los momentos de mayor tensión. “No podemos seguir actuando únicamente cuando la situación se agrava”, ha afirmado en el mensaje que ha difundido tras su conversación con Sánchez.

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Migrantes atendidos en Canarias. (REUTERS/Jesus Cabrera)

El compromiso del Ejecutivo central incluye además un refuerzo de los recursos sanitarios en la isla a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, según ha explicado el dirigente canario.

Clavijo también ha comunicado a Sánchez que ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.

Rescatan a 15 ocupantes de un cayuco al sur de El Hierro en el que había tres cadáveres.

El objetivo es trasladar a las instituciones europeas la necesidad de una mayor implicación ante la llegada de migrantes al archipiélago. El presidente canario sostuvo que Canarias no puede afrontar “prácticamente en solitario” una situación que requiere la participación del Estado y de la Unión Europea.

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La Comisión Interministerial del martes deberá concretar las medidas que adoptará el Gobierno para responder a la situación en El Hierro y a las demandas planteadas por el Ejecutivo canario.