La estación de esquí Alto Campoo: la única de Cantabria y con más de 30 kilómetros esquiables repartidos en 23 pistas

Estación de esquí Alto Campoo, en Cantabria (Web de la estación).

España es un país que presume de una geografía ideal para el esquí, con estaciones repartidas entre Pirineos, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y hasta Sierra Nevada en el sur. Pero en el norte, entre montañas de belleza singular y valles glaciares, destaca un enclave que ha conquistado a esquiadores de todo el país: Alto Campoo, la única estación de esquí de Cantabria y uno de los destinos invernales más valorados de la cornisa cantábrica. Rodeada de paisajes de ensueño, cumbres que superan los 2.000 metros y un ambiente rural auténtico, Alto Campoo ofrece mucho más que nieve: es naturaleza, historia y aventura a partes iguales.

A solo 24 kilómetros de Reinosa y en plena Hermandad de Campoo de Suso, la estación se ha convertido en punto de encuentro para aficionados de Cantabria, Castilla y León y el País Vasco gracias a su ubicación estratégica y a una oferta de servicios y actividades que va mucho más allá del esquí. Descubre por qué Alto Campoo es una apuesta segura para disfrutar del invierno.

¿Dónde está la estación de esquí de Alto Campoo?

La estación de esquí y montaña de Alto Campoo se encuentra en el núcleo de Brañavieja, en el municipio de Hermandad de Campoo de Suso, Cantabria. Su emplazamiento, en la cabecera del valle de Campoo y cerca del nacimiento del río Híjar, la sitúa en un antiguo valle glaciar dominado por cumbres emblemáticas como el Pico Tres Mares (2.172 m), el Cuchillón (2.174 m) o el Cordel (2.061 m). Este enclave, a más de 1.650 metros de altitud, ofrece un entorno inigualable para la práctica del esquí y para disfrutar de la naturaleza cantábrica.

Precios de forfaits y costes por día

Estación de esquí Alto Campoo, en Cantabria (Wikimedia).

La estación de Alto Campoo destaca por su accesibilidad y variedad de tarifas. Para la temporada 2025/2026, el forfait de adulto tiene un precio de 42 euros al día, mientras que los niños de entre 7 y 12 años pagan 27 euros. Los menores de 7 años y los mayores de 70 disfrutan de tarifas reducidas de solo 5 euros. Existen también ofertas para debutantes y días especiales, así como abonos de temporada con descuentos para federados y familias. Además, se puede adquirir un paseo en telesilla por 15 euros y hay opciones de aparcamiento prioritario y alquiler de taquillas.

Dónde alojarse cerca de la estación

El entorno de Alto Campoo cuenta con alojamientos para todos los gustos y presupuestos. A pie de pista, en Brañavieja, se encuentran opciones como el SNÖ Hotel La Corza Blanca, ideal para quienes buscan comodidad y acceso directo a las pistas. En las cercanías, destacan viviendas rurales como El Balcón de la Lomba (11 km) o La Casa del Lago en Orzales (20 km), perfectas para quienes prefieren el turismo rural y la tranquilidad del valle.

En Nestares y Reinosa, a menos de media hora de la estación, hay pensiones como La Casona o El Golobar, además de albergues y casas rurales con encanto que permiten disfrutar del patrimonio, la gastronomía y las fiestas campurrianas tras una jornada de esquí.

Cómo llegar a Alto Campoo

Llegar a Alto Campoo es sencillo y cómodo. La estación se sitúa a solo 24 kilómetros de Reinosa, principal núcleo urbano de la zona y con buenas conexiones por carretera y tren. Desde Reinosa, se accede por la carretera autonómica que asciende hasta Brañavieja, atravesando paisajes glaciares y bosques de montaña. En coche, el trayecto desde Santander es de aproximadamente una hora y media, y desde ciudades como Palencia, Burgos o Bilbao, el acceso es igualmente ágil, lo que explica la gran afluencia de visitantes de comunidades vecinas.

Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

¿Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí?

Alto Campoo ofrece una superficie esquiable de más de 30 kilómetros repartidos en 23 pistas (4 verdes, 10 azules y 9 rojas), aptas para todos los niveles, desde debutantes hasta esquiadores expertos. La estación cuenta con 10 remontes (3 telesillas y 7 telesquís), con capacidad para casi 12.000 viajeros por hora. Además, dispone de un snowpark para los amantes del freestyle y un circuito de fondo de 2,7 kilómetros (cerrado en la última temporada).

Las pistas principales discurren por las laderas de cumbres como Tres Mares y Cuchillón, con itinerarios que suman hasta 6.689 metros de longitud y ofrecen descensos panorámicos sobre el valle de Campoo.

¿Qué altura tiene la estación?

La cota mínima de la estación de Alto Campoo se sitúa en 1.650 metros, mientras que la cota máxima alcanza los 2.125 metros sobre el nivel del mar. Este rango de altitud, junto a la orientación norte-noroeste de las pistas, garantiza una buena calidad de nieve durante la temporada invernal y permite disfrutar de uno de los paisajes más espectaculares del norte peninsular.