Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

El antiguo propietario y el comprador de una vivienda se dan la mano al acordar la venta (Montaje Infobae con imágenes de @ismaelfdezrealtor / TikTok y Canva)

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Un asesor financiero plantea en redes sociales cuatro preguntas que, según afirma, todo comprador debería responder antes de visitar una vivienda en venta. Se trata de Ismael Fernández, quien a través de su cuenta de TikTok detalla los criterios que utilizan los bancos para evaluar la concesión de una hipoteca.

Según el asesor, lo primero que analiza una entidad bancaria es si el solicitante va a mantener sus ingresos mensuales en el tiempo. “Lo primero que mira el banco es si vas a seguir cobrando cada mes”, explica. Fernández.

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El profesional detalla que encadenar contratos temporales dificulta el acceso a una hipoteca, mientras que contar con un año de antigüedad en un contrato indefinido mejora las condiciones. En el caso de los autónomos, señala que “lo normal es que te pidan los dos últimos años de las declaraciones” de la renta.

Endeudamiento e información

El segundo factor que Fernández identifica como determinante es el nivel de endeudamiento previo del solicitante. Según sus declaraciones, la suma de todas las cuotas mensuales, incluida la hipotecaria, no puede superar el 35% de los ingresos.

El asesor lo ejemplifica con un caso concreto: una persona que cobra 2.000 euros al mes tiene un límite de 700 euros en cuotas. Si esa persona ya abona 250 euros mensuales por un préstamo previo, el margen disponible para la hipoteca se reduce a 450 euros al mes.

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El tercer punto que destaca Fernández tiene que ver con la información que las entidades financieras manejan sobre cada solicitante. El asesor recomendó solicitar el informe de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), un trámite gratuito a través del Banco de España que recoge todas las deudas superiores a 1.000 euros.

“Todo eso el banco lo ve y te lo resta de lo que te puede prestar”, indica Fernández, que también recomienda revisar si el solicitante figura en algún fichero de morosos, dado que una factura de móvil impagada puede frenar la concesión de una hipoteca.

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Comprar solo o en pareja cambia la capacidad de endeudamiento

El cuarto aspecto señalado por Fernández es si la compra se realiza de forma individual o conjunta. Según sus cálculos, una persona que cobra 1.500 euros mensuales y compra en solitario podría acceder a una cuota de alrededor de 500 euros al mes. En cambio, si la compra se realiza en pareja y ambos miembros trabajan, las cuotas se suman: con un ingreso conjunto de 3.000 euros mensuales, el margen disponible rondaría los 1.000 euros al mes.

El asesor advierte además sobre un aspecto legal que, según indica, suele pasarse por alto. Si uno de los compradores aporta más ahorros iniciales que el otro, esa diferencia debe quedar documentada por escrito, con el objetivo de evitar conflictos futuros sobre la propiedad del inmueble.

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