Esta es la ciudad de España donde se ha rodado el anuncio de Loterías de Navidad 2026, ‘Corazonada’

La ciudad cántabra que protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidad 2026. (Montaje Infobae)

Guardar

Faltan todavía más de seis semanas para el Sorteo Extraordinario de Navidad, pero el anuncio que marca cada año el inicio de la temporada festiva ya está en circulación. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) presentó este 6 de noviembre el spot de 2026, titulado ‘Corazonada’, con un adelanto respecto al calendario habitual, ya que suele darse a conocer entre el 11 y el 15 de noviembre.

El rodaje tuvo lugar en Santander, capital de Cantabria, una ciudad costera que esta vez sustituyó a los escenarios habituales de grandes urbes como Madrid o Barcelona. La producción buscó un entorno con identidad propia para situar una historia que podría ocurrir en cualquier rincón del país. Los rincones elegidos son El Sardinero, Cañadío y el Paseo de Pereda.

PUBLICIDAD

La playa de El Sardinero es uno de los escenarios elegidos por la producción del anuncio. (Wikipedia/Tiia Monto)

Así se rodó el anuncio y de qué trata

Anuncio de la Lotería de Navidad 2026: "Corazonada"

La campaña, bajo el lema “Compartir nos da la vida”, cuenta la historia de Edu, un joven que se somete a una operación a corazón abierto y recibe un trasplante. En su recuperación, una corazonada inexplicable le hace bajarse del autobús varias paradas antes de su destino habitual para entrar en una administración de lotería, donde se cruza con la familiar de la persona que le donó el órgano.

El rodaje se desarrolló durante la primera semana de octubre bajo un estricto acuerdo de confidencialidad que impidió que actores y figurantes conocieran el argumento completo. El presupuesto de la producción asciende a 740.000 euros, una cifra ligeramente inferior a la de la campaña anterior.

PUBLICIDAD

Las cámaras recorrieron algunos de los puntos más reconocibles de Santander. En El Sardinero se filmó con el Gran Casino y la silueta de la iglesia de San Roque de fondo, un enclave que resume la herencia de la Belle Époque cuando la ciudad se convirtió en destino de veraneo de la aristocracia. También se rodó en el Paseo de Pereda, el bulevar arbolado que conecta el centro con la bahía y que conserva fachadas elegantes y jardines junto al agua.

El anuncio de Lotería de Navidad 2026 vincula un décimo compartido con un trasplante de corazón. (Youtube/Loterías y Apuestas del Estado)

El peso narrativo del spot se concentra en los barrios: aparecen conversaciones en la plaza de Cañadío, el interior de un piso en la calle del Sol y dos administraciones de lotería históricas, la situada junto al Mercado del Este y la de la calle Santa Lucía. En esta última llegaron a congregarse más de medio millar de vecinos durante la grabación. Para quien visite la ciudad, estas localizaciones permiten trazar una ruta que combina playa, arquitectura modernista y el ambiente comercial del Ensanche santanderino, con el Centro Botín y la Grúa de Piedra como otras paradas cercanas de interés.

PUBLICIDAD

Cómo será el sorteo de Navidad y cuándo se celebra

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan el tercer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). ( Eduardo Parra / Europa Press)

El Sorteo Extraordinario de Navidad se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, con los niños de San Ildefonso como encargados de cantar los números y los premios, según la tradición. Este año repartirá 2.870 millones de euros en premios, 98 millones más que en la edición anterior.

Se han puesto a la venta 205 millones de décimos, siete millones más que en 2025, distribuidos en 205 series de 100.000 números cada una. El primer premio, conocido como el Gordo, mantiene un importe de 4 millones de euros por serie, equivalentes a 400.000 euros por décimo. El segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie (50.000 euros al décimo). También hay dos cuartos premios de 200.000 euros por serie y ocho quintos de 60.000 euros por serie.

PUBLICIDAD

El precio del décimo es 20 euros. Los premios están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros, cifra a partir de la cual Hacienda aplica una retención del 20%, por lo que quien obtenga el Gordo recibirá finalmente 328.000 euros netos por décimo.