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La amenaza de ciberataques a bancos de sangre en Francia pone en alerta a España: “Pueden llegar a parar un hospital”

Los incidentes con congeladores en Francia han causado nerviosismo en el resto de las autoridades europeas. España es uno de los países que más ciberataques recibe

Donación de sangre (Foto: Pixabay)
Donación de sangre (Foto: Pixabay)
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Los últimos ciberataques a frigoríficos y congeladores en Francia han puesto en alerta a las autoridades europeas ante la posibilidad de que se extiendan por el continente. Los incidentes ocurridos en el país galo no se han limitado a supermercados y otras grandes superficies: el Gobierno de Macron también ha detectado un intento de ciberataque contra varios centros regionales que gestionan las donaciones y conservación de la sangre, y que podría haber puesto en peligro las grandes reservas destinadas a transfusiones y ensayos.

El ciberataque estaba dirigido a centros que almacenaban plasma. Los atacantes no intentaron entrar en los propios sistemas públicos, sino en los de la compañía que suministraba sus equipos de refrigeración, Coolworld, para que las cámaras subieran la temperatura de los -30 a los 110 grados.

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La sangre necesita mantenerse a unas temperaturas de entre 4 y 6 grados, mientras que el plasma y las plaquetas, por su parte, deben almacenarse a menos de -25 grados y a 22-24 grados, respectivamente. Si no se cumplen estas condiciones, pierden su viabilidad biológica y pueden suponer un grave riesgo para la salud.

España, el país europeo con más ciberataques

Aún se desconoce quién está detrás de los ataques ni sus objetivos finales, pero el suceso ha puesto sobre aviso a las autoridades europeas y españolas, que buscan proteger sus propios sistemas sanitarios. Según datos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (Enisa), la sanidad ha sido el sector más afectado por este tipo de incidentes. Solo en 2023 se notificaron 309 incidentes de ciberseguridad que afectaron a organizaciones sanitarias europeas.

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España es uno de los países que más ciberataques sufre en el continente y sus hospitales no son la excepción: tan solo en 2025, este tipo de incidentes aumentaron en un 40% en el sector de la salud, según Europol.

Los ciberataques contra operadores esenciales subieron un 43% en España en 2024 y siguen al alza.

“Hablamos de riesgo y de la vida de las personas; pueden llegar a parar un hospital”, asegura Rafael López, experto de Check Point Software. El especialista avisa que los ataques ocurridos en Francia podrían pasar en España “y en cualquier parte del mundo, porque no hay un sistema que sea 100% seguro”.

En nuestro país, los hospitales ya han recibido ataques, aunque no del mismo calibre: “Hemos tenido en España casos como el del Clínic (2023) o el Hospital de Torrejón (2020), donde han sufrido incidentes de ransomware, pero sí es cierto que no han llegado a modificar los parámetros de los refrigeradores como ha pasado en Francia”.

Ello no les quita gravedad: en el caso catalán, el centro llegó a estar parado más de una semana en el año 2023. “En Alemania también ha habido incidentes donde incluso una persona llegó a fallecer porque no funcionaba el dispositivo que se necesitaba para el tratamiento. Por lo tanto, al final somos vulnerables, pero depende muchísimo de los hospitales y de la comunidad autónoma”, insiste.

El Banco de Sangre y Tejidos. (Europa Press)
El Banco de Sangre y Tejidos. (Europa Press)

Primeras medidas para proteger los bancos de sangre

Los centros sanitarios ya han comenzado a prepararse ante este tipo de amenazas. En Cataluña, el Banco de Sangre y Tejidos (Banc de Sang i Teixits) ha empezado a aplicar medidas para proteger sus reservas. Según explica a Infobae Joan Ramón Grifols, director médico del banco de sangre, sus instalaciones tienen tres sistemas de revisión para controlar la temperatura a la que se almacenan la sangre, las plaquetas y el plasma: un sistema de gestión centralizado, un sistema de monitorización independiente y una supervisión periódica de los propios trabajadores para revisar el almacenaje.

“A raíz de la incidencia en Francia, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha ordenado desconectarnos de la conexión centralizada de los equipos que pudieran gestionar la temperatura, con lo cual actualmente no se pueden gestionar externamente; no hay posibilidad de que, desde una fuente externa, se pudiera acceder y manipular la temperatura de estos equipos”, explica Grifols.

La medida es provisional, mientras el organismo catalán estudia las causas del ciberataque galo y detecta vulnerabilidades. “Disponemos de cientos de equipos de almacenaje de componentes sanguíneos y es obvio que, para una correcta gestión, el control y monitorización de temperaturas debe ser centralizado, para poder visualizar todo el parque de forma global”, recuerda el doctor. Las limitaciones actuales suponen actuaciones más lentas, pero “tampoco ha alterado mucho nuestra manera de trabajar porque ya veníamos trabajando con estas tres mecánicas de chequeo independientes, justamente para evitar situaciones como esta”, aclara.

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