España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Un trabajador migrante trabaja en Almeria. (Reuters/Nacho Doce)

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La inmigración explicó el 47% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de España entre 2022 y 2025, pero ese aporte no se tradujo en mejoras equivalentes de productividad ni de salarios, según un informe de Funcas. El estudio atribuye ese estancamiento a un mercado laboral español que no genera empleo de calidad ni recompensa la cualificación, lo que explica, a su vez, el perfil educativo de la inmigración que recibe el país.

El informe, titulado “La inmigración que atrae España”, se apoya en datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), de Eurostat y del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (PIAAC, según sus siglas en inglés). Su conclusión central es que las economías reciben una inmigración que se parece a ellas mismas: si el mercado laboral no ofrece buenos salarios ni retornos a la formación, tampoco logrará incorporar perfiles más cualificados, sean estos autóctonos o extranjeros.

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El crecimiento no se traduce en productividad

Un estudio anterior de Funcas y citado como antecedente en el informe, estima que el cambio en la composición de la población ocupada asociado a la inmigración restó ocho décimas al crecimiento del PIB entre 2022 y 2025, que fue del 4,3%, al reducir la productividad media de la economía. Según los autores, no se trata de un efecto causal de la inmigración, sino de un reflejo de que los puestos de trabajo disponibles en España, para inmigrantes y para autóctonos, se concentran en actividades de bajo valor añadido.

Porcentaje de la población de 25 a 54 años con estudios superiores, por lugar de nacimiento, España, 2000-2025. (Elaborado por Funcas con datos de la EPA)

Otros trabajos citados en el informe confirman la misma brecha: Doménech y García (2026) calcularon que el PIB por hora trabajada de la población extranjera es un 19% inferior al de la española, y Cardoso y García (2026) atribuyeron buena parte de esa diferencia a la escasa cualificación de los puestos disponibles para ambos grupos, no solo a la formación de quienes los ocupan.

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La Gran Recesión confirmó el patrón

El informe utiliza la crisis de 2008 a 2014 como lo que los autores llaman un “experimento espontáneo”. Cuando el empleo poco cualificado desapareció durante la recesión, mejoró el perfil educativo de los inmigrantes que llegaban a España, un fenómeno que se repitió en casi todos los países de origen. En cuanto el mercado laboral volvió a generar puestos de baja cualificación tras la crisis, esa mejora se detuvo y, en varios casos, retrocedió.

Población 25-54 años con estudios de secundaria inferior o menos, países de la UE27, 2025. (Elaborado por Funcas con datos de Eurostat)

Para los autores, este vaivén demuestra que la composición educativa de los flujos migratorios responde casi en tiempo real a lo que ofrece el mercado de trabajo español, no a cambios en los países de origen ni a una mayor o menor disposición de los migrantes a formarse.

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Una brecha que persiste desde hace 25 años

Los datos de la EPA muestran que, entre los autóctonos de 25 a 54 años, la proporción con estudios superiores pasó del 26% en el año 2000 al 52% en 2025. Entre los inmigrantes de la misma edad, la cifra se mantiene estancada en torno al 30% desde hace dos décadas, el mismo nivel que tenían los españoles hace 20 años.

El sistema sumó 784.573 cotizantes en un año, un avance del 3,6%, con 3,5 millones de autónomos y 10,7 millones de mujeres ocupadas, mientras el desempleo llegó a 2.422.633 personas

La comparación europea refuerza el diagnóstico: el 42% de los inmigrantes en España tiene como máximo estudios de secundaria, la segunda proporción más alta de la Unión Europea (UE), solo detrás de Italia. En Irlanda, donde los salarios y las condiciones laborales son más competitivos, dos de cada tres inmigrantes tienen formación universitaria.

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