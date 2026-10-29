José Carbonell, psiquiatra: “Bloquear a tu expareja no es de ser una persona inmadura”

Una mujer superando una ruptura mediante el contacto cero (AdobeStock)

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Bloquear en redes sociales a una expareja puede ser algo etiquetado como infantil. Algunas personas pueden interpretar que este sencillo gesto es inmaduro porque “hay que llevarse bien con todo el mundo”, “hay que superar a tu ex” o cualquier otra excusa. Pero no es más que un prejuicio.

José Carbonell señala que esta práctica puede ayudar en el proceso terapéutico. El exdirector de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y director del Instituto Carbonell en Palma de Mallorca cuestionó en un video publicado en TikTok la creencia extendida sobre las rupturas sentimentales y la gestión del duelo amoroso.

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Según explicó, mantener a la expareja sin bloquear suele responder a un intento de dejar una puerta abierta, disfrazado de justificaciones prácticas.

Algunas personas no pueden mantener contacto cero con sus exparejas, ya que comparten ciertos espacios. (Freepik)

“Hay muchas personas que, por el hecho de no querer bloquear a su ex, dejan esa puerta semiabierta o dejan un espacio a que quizás pueda volver a aparecer esa persona”, señaló Carbonell. El psiquiatra añadió que estas personas “buscan cualquier excusa” para justificar esa decisión, ya sea porque comparten amistades, proyectos o intereses comunes con su antigua pareja.

La propuesta del psiquiatra se apoya en un concepto reconocido en psicología clínica: el contacto cero. Se trata de una estrategia de afrontamiento que consiste en eliminar por completo cualquier forma de comunicación o exposición a la expareja, tanto en persona como a través de redes sociales, con el objetivo de reducir el malestar emocional y facilitar la reorganización de la vida tras la ruptura.

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ARCHIVO - En el futuro, los tiktokers podrán bloquear los vídeos con hashtags que ellos mismos hayan incluido en la lista negra. Foto: Laura Ludwig/dpa

“Es muy difícil poder cicatrizar después de una ruptura o después de un desencuentro importante si no haces extinción o no haces conducta cero”, explicó Carbonell, en línea con lo que la literatura psicológica describe como una retirada deliberada del estímulo asociado al vínculo pasado. El bloqueo en plataformas digitales funciona, según esta perspectiva, como una de las herramientas prácticas para sostener ese contacto cero cuando el entorno compartido dificulta el distanciamiento físico.

El psiquiatra admitió que existen personas capaces de atravesar un duelo amoroso sin recurrir al bloqueo, aunque matizó que dejar la puerta abierta prolonga y agrava el sufrimiento en la mayoría de los casos: “Dejar la puerta abierta hace que muchas veces el proceso sea más largo y doloroso”.

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Carbonell vinculó esta decisión con la capacidad de establecer límites, un rasgo que consideró propio de la madurez emocional y no de su ausencia. “Creo que una persona demuestra su madurez cuando sabe poner límites claros y sabe decir que no a lo que no le interesa”, afirmó.

La reflexión del psiquiatra se enmarca en el debate sobre el manejo de los vínculos digitales tras una separación, un fenómeno cada vez más frecuente en la era de las redes sociales. Para quienes buscan cerrar una relación “en buenos términos”, el especialista fue categórico: bloquear a la expareja no debería generar culpa, sino entenderse como una aplicación concreta del contacto cero dentro del proceso de sanación emocional.

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