Viajes

José Carbonell, psiquiatra: “Bloquear a tu expareja no es de ser una persona inmadura”

En ocasiones, los límites se confunden con antipatía. El doctor detalló los motivos por los que dejar una puerta abierta tras una separación prolonga el sufrimiento y retrasa el proceso de duelo

Una mujer superando una ruptura mediante el contacto cero (AdobeStock)
Una mujer superando una ruptura mediante el contacto cero (AdobeStock)
Guardar

Bloquear en redes sociales a una expareja puede ser algo etiquetado como infantil. Algunas personas pueden interpretar que este sencillo gesto es inmaduro porque “hay que llevarse bien con todo el mundo”, “hay que superar a tu ex” o cualquier otra excusa. Pero no es más que un prejuicio.

José Carbonell señala que esta práctica puede ayudar en el proceso terapéutico. El exdirector de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y director del Instituto Carbonell en Palma de Mallorca cuestionó en un video publicado en TikTok la creencia extendida sobre las rupturas sentimentales y la gestión del duelo amoroso.

PUBLICIDAD

Según explicó, mantener a la expareja sin bloquear suele responder a un intento de dejar una puerta abierta, disfrazado de justificaciones prácticas.

Algunas personas no pueden mantener contacto cero con sus exparejas, ya que comparten ciertos espacios. (Freepik)
Algunas personas no pueden mantener contacto cero con sus exparejas, ya que comparten ciertos espacios. (Freepik)

“Hay muchas personas que, por el hecho de no querer bloquear a su ex, dejan esa puerta semiabierta o dejan un espacio a que quizás pueda volver a aparecer esa persona”, señaló Carbonell. El psiquiatra añadió que estas personas “buscan cualquier excusa” para justificar esa decisión, ya sea porque comparten amistades, proyectos o intereses comunes con su antigua pareja.

El contacto cero, la estrategia que respalda la psiquiatría para romper con una pareja

La propuesta del psiquiatra se apoya en un concepto reconocido en psicología clínica: el contacto cero. Se trata de una estrategia de afrontamiento que consiste en eliminar por completo cualquier forma de comunicación o exposición a la expareja, tanto en persona como a través de redes sociales, con el objetivo de reducir el malestar emocional y facilitar la reorganización de la vida tras la ruptura.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - En el futuro, los tiktokers podrán bloquear los vídeos con hashtags que ellos mismos hayan incluido en la lista negra. Foto: Laura Ludwig/dpa
ARCHIVO - En el futuro, los tiktokers podrán bloquear los vídeos con hashtags que ellos mismos hayan incluido en la lista negra. Foto: Laura Ludwig/dpa

“Es muy difícil poder cicatrizar después de una ruptura o después de un desencuentro importante si no haces extinción o no haces conducta cero”, explicó Carbonell, en línea con lo que la literatura psicológica describe como una retirada deliberada del estímulo asociado al vínculo pasado. El bloqueo en plataformas digitales funciona, según esta perspectiva, como una de las herramientas prácticas para sostener ese contacto cero cuando el entorno compartido dificulta el distanciamiento físico.

El psiquiatra admitió que existen personas capaces de atravesar un duelo amoroso sin recurrir al bloqueo, aunque matizó que dejar la puerta abierta prolonga y agrava el sufrimiento en la mayoría de los casos: “Dejar la puerta abierta hace que muchas veces el proceso sea más largo y doloroso”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Carbonell vinculó esta decisión con la capacidad de establecer límites, un rasgo que consideró propio de la madurez emocional y no de su ausencia. “Creo que una persona demuestra su madurez cuando sabe poner límites claros y sabe decir que no a lo que no le interesa”, afirmó.

La reflexión del psiquiatra se enmarca en el debate sobre el manejo de los vínculos digitales tras una separación, un fenómeno cada vez más frecuente en la era de las redes sociales. Para quienes buscan cerrar una relación “en buenos términos”, el especialista fue categórico: bloquear a la expareja no debería generar culpa, sino entenderse como una aplicación concreta del contacto cero dentro del proceso de sanación emocional.

Temas Relacionados

PsicologíaSalud MentalRedes SocialesEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La fortaleza africana de aspecto medieval que fue construida en el siglo XX en mitad del desierto y esconde una historia de amor

Una fortaleza de piedra roja con torreones y almenas se alza en pleno Hardap desde 1909, fruto de la unión entre un oficial germano y una heredera estadounidense

La fortaleza africana de aspecto medieval que fue construida en el siglo XX en mitad del desierto y esconde una historia de amor

Cómo hacer el bizcocho de calabaza más jugoso con crema de queso y caramelo salado

Jugoso, aromático y fácil de preparar. Si buscas un postre fácil para disfrutar en otoño, este bizcocho de calabaza es una apuesta segura

Cómo hacer el bizcocho de calabaza más jugoso con crema de queso y caramelo salado

Planes gratis en Madrid este fin de semana al margen de Halloween: desde museos y mercadillos hasta rutas en bicicleta

La capital ofrece alternativas para acercarse al arte y recorrer espacios al aire libre en una tarde en familia

Planes gratis en Madrid este fin de semana al margen de Halloween: desde museos y mercadillos hasta rutas en bicicleta

Los mejores planes de Halloween en Madrid: conciertos, fiestas de disfraces, actividades para niños y mucho más

La capital concentra mutltud de eventos para todas las edades en una de las noches más divertidas del año

Los mejores planes de Halloween en Madrid: conciertos, fiestas de disfraces, actividades para niños y mucho más

El pueblo de la Sierra de Huelva que deslumbra por sus calles de piedra y está repleto de casas blancas

Un pueblo onubense que mantiene intacta la esencia de la arquitectura serrana y esconde algunos de los rincones más singulares de la comarca

El pueblo de la Sierra de Huelva que deslumbra por sus calles de piedra y está repleto de casas blancas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Feijóo exige al Gobierno que asuma “responsabilidades” por el choque de los trenes en Toledo: “Son imprescindibles”

El CEO de Iryo se quejó en el Senado de que los fallos del sistema ZBE paraban sus trenes y “costaba mucho” reconectarlos

Antonio Acedo, el maquinista de AVE que ha muerto en el accidente de Toledo y su implicación política ante el “abandono” y las “carencias” de los trenes

El engaño a las familias de las víctimas del accidente de tren de Urda: SMS falsos suplantan a la Guardia Civil para anunciar la identificación de sus seres queridos

ECONOMÍA

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

Las energéticas disparan su beneficio un 47% hasta septiembre por el alza del crudo: ganan 14.542 millones y Repsol lidera con una subida del 325%

Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

DEPORTES

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”