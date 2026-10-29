Feijóo exige al Gobierno que asuma “responsabilidades” por el choque de los trenes en Toledo: “Son imprescindibles”

Feijóo en la zona del accidente (REUTERS/Ana Beltran)

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Desde el puesto de mando avanzado instalado en Urda, Toledo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado explicaciones sobre la seguridad ferroviaria tras trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente. “Los españoles necesitan respuestas y se están preguntando qué está pasando con la alta velocidad en España”, ha declarado. El líder del PP ha recordado que los dos accidentes ferroviarios registrados en nueve meses han dejado más de 100 fallecidos y ha sostenido que esa cifra “conlleva un cuestionamiento”.

“Vamos a respetar a los muertos, vamos a enterrarles, vamos a acompañar a sus familias, pero es evidente que tenemos que tomar decisiones”, ha afirmado. No obstante, Feijóo ha añadido que las responsabilidades políticas “no se pueden asumir una vez finalizada una investigación”. A su juicio, “no son opcionales, son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral”. Ha defendido que la acción política debe traducirse en medidas y ha apuntado a los criterios para ocupar puestos de carácter técnico. “Para ejercer un cargo político se necesitan tres cosas: primero experiencia, segundo gestión, y lo tercero rigor”, ha indicado.

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El gallego se dirigía al ministro de Transportes, Óscar Puente, con las exigencias de responsabilidad, pero ha optado por no pedir su dimisión. Se mantiene en una postura de menos confrontación política que Vox, quienes han convocado manifestaciones y han exigido renuncias y ceses, aunque sí que eleva algo el tono introduciendo las “responsabilidades”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido una investigación gubernamental y jurídica sobre el accidente ferroviario en Toledo y ha pedido una revisión de la red de alta velocidad

Crítica por “echar la culpa a operador de Atocha”

El presidente del PP ha asegurado que “la gente en España ya ha tomado una decisión en relación con la gestión ferroviaria del Gobierno de España”, tras el accidente de tren registrado en Urda. El dirigente popular ha cuestionado la reacción del ministro de Transportes y ha criticado que este miércoles se dedicara a “echar la culpa a un operador de Atocha”. A su juicio, lo ocurrido no puede despacharse con esa “frivolidad”, especialmente ante la dimensión humana y operativa del siniestro. Feijóo ha defendido la necesidad de actuar con “cabeza fría” y “respeto” ante el fallecimiento de decenas de personas. El líder del PP ha reiterado que las decisiones políticas deben atender a la gestión de los servicios públicos. También ha querido resaltar la labor de todos los implicados en rescates y ayuda, desde fuerzas y cuerpo de seguridad a los servicios médicos.

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Feijóo ha señalado que ningún integrante del Gobierno se ha puesto en contacto con él desde que ocurrió el accidente. Ha añadido, no obstante, que este jueves fue recibido “cordialmente” en Urda por el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, quien le informó sobre la situación y la atención a los afectados. El balance de víctimas mortales se elevó a 69, según informó el presidente castellanomanchego tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), a la que también asistió el presidente del Gobierno. En cuanto a los heridos, 60 de las 110 personas ingresadas el miércoles ya han recibido el alta hospitalaria, mientras los equipos sanitarios continúan atendiendo a quienes permanecen bajo observación o requieren tratamiento.