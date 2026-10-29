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El engaño a las familias de las víctimas del accidente de tren de Urda: SMS falsos suplantan a la Guardia Civil para anunciar la identificación de sus seres queridos

El Centro Integrado de Datos advierte de que las notificaciones sobre los fallecidos se realizan exclusivamente de manera presencial y personal por la Guardia Civil, nunca por teléfono

Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan este jueves en el lugar del accidente ferroviario de Urda. (EFE/ J.J.Guillen)
Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan este jueves en el lugar del accidente ferroviario de Urda. (EFE/ J.J.Guillen)
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El dolor y la incertidumbre de las familias que buscan a sus seres queridos tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se han visto acompañados por la difusión de mensajes fraudulentos que simulan comunicar la identificación de las víctimas mortales. El Centro Integrado de Datos (CID), constituido para coordinar las labores médico-forenses y de Policía Científica tras la tragedia, ha alertado este jueves de que familiares de posibles fallecidos están recibiendo SMS en los que supuestamente la Guardia Civil les informa de que los cuerpos de sus seres queridos han sido identificados.

El organismo ha desmentido la autenticidad de estas comunicaciones y ha recordado que la notificación de las identificaciones a los familiares se realiza exclusivamente de manera presencial y personal por parte de la Guardia Civil, nunca mediante llamadas telefónicas. Ante esta situación, ha pedido a los posibles afectados que no den veracidad ni a los mensajes de texto ni a las llamadas que reciban con ese supuesto contenido.

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“Se ha tenido noticias de que familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda están recibiendo mensajes vía SMS en los que supuestamente la Guardia Civil informaría de la identificación de los cuerpos de sus familiares”, recoge la comunicación difundida por el CID, que ha trasladado la advertencia a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

Por el momento, el CID no ha precisado cuántos familiares han recibido estos mensajes, quién está detrás de su difusión ni si los SMS contienen enlaces, solicitudes de información personal o peticiones económicas. Tampoco ha detallado si se ha abierto una investigación específica para determinar el origen de las comunicaciones fraudulentas.

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Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan este jueves en el lugar del accidente ferroviario de Urda. (Europa Press)
Los servicios de emergencia junto a maquinaria pesada trabajan este jueves en el lugar del accidente ferroviario de Urda. (Europa Press)

Las identificaciones continúan

La advertencia se produce mientras los equipos médico-forenses y de Policía Científica prosiguen con las autopsias y los trabajos para determinar la identidad de las personas fallecidas en el accidente. El Centro Integrado de Datos ha asegurado que estas labores continúan “ininterrumpidamente desde ayer con el mayor rigor y celeridad posibles”, en un proceso que requiere extremar las comprobaciones antes de comunicar cualquier identificación.

El CID se constituyó el miércoles, tras la activación del protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, puesto en marcha a raíz del siniestro ferroviario. Este dispositivo permite articular las actuaciones necesarias para el examen de los cuerpos, la recogida y el cotejo de muestras y la identificación de los fallecidos, así como la comunicación de los resultados a sus familiares.

En este contexto, la Guardia Civil mantiene el procedimiento de comunicación personal y presencial para trasladar a los allegados las identificaciones confirmadas. La advertencia difundida este jueves busca evitar que las familias confundan los mensajes recibidos con una notificación oficial en un momento especialmente delicado.

El número de víctimas mortales del accidente de tren de Urda (Toledo) se ha elevado a 69, tal y como ha adelantado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde ha estado acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El accidente ferroviario de Urda ha dejado, según el último balance, 69 fallecidos. Mientras avanzan las labores de identificación, las autoridades han reclamado prudencia ante cualquier información que no proceda de los canales oficiales y han insistido en que las familias no deben considerar auténticas las comunicaciones telefónicas que anuncien la identificación de sus seres queridos.

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