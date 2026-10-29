Antonio Acedo, el maquinista de AVE que ha muerto en el accidente de Toledo y su implicación política ante el “abandono” y las “carencias” de los trenes

AVE en el accidente de Toledo. (Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Europa Press)

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El maquinista del AVE implicado en en el accidente de Toledo que ha fallecido era Antonio Acedo. Además de su labor como conductor de tren, era miembro del partido Izquierda Española. Tanto la formación como su fundador, Guillermo del Valle, han confirmado la noticia en sus redes y han mostrado su tristeza con lo sucedido. “Antonio era una persona excepcional, un hombre bueno, prudente y comprometido”, ha afirmado el partido en su emotivo mensaje. El dirigente ha explicado que conocía personalmente a Acedo y que participa en la elaboración de propuestas sobre ferrocarril para el proyecto político. Del Valle ha destacado su carácter y ha contado lo relevante que era para ellos.

Según ha relatado Guillermo del Valle, Antonio Acedo quiso incorporarse a Izquierda Española y contribuyó a preparar una parte de su programa sobre transporte. El dirigente ha descrito al maquinista como una persona “prudente, amable y ejemplar”. “Preparó buena parte de nuestro programa sobre transporte, diagnosticando sus carencias, la sobrecarga de usuarios tras la liberalización fallida, la clamorosa falta de financiación en mantenimiento y el abandono de todos estos años que se ha traducido en un deterioro demencial de las infraestructuras ferroviarias”, explica del Valle.

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El dirigente sostiene que esos problemas se han acumulado durante años y reclama que se asuman responsabilidades políticas. En su mensaje, Del Valle también ha rechazado que el debate se limite a posibles fallos individuales, calificando de “intolerable” el intento de cortar en estos trabajadores las responsabilidades. “El sistema de seguridad de Alta Velocidad en España” no depende “de un trabajador concreto”, ha escrito. Horas después de su primer mensaje, Del Valle ha agradecido a los periodistas el interés y las llamadas recibidas. La cuenta de Izquierda Española ha cerrado su mensaje con sus condolencias a los seres queridos de Acedo y con un recuerdo para el maquinista fallecido.

Ascienden a 69 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, tras confirmarse un nuevo fallecimiento en el hospital.

Identidades conocidas entre los fallecidos

Conforme han pasado las horas, se han empezado a conocer las identidades de algunas de las víctimas mortales del accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo, donde al menos 69 personas han fallecido. El siniestro ocurrió sobre las 8.30 horas entre Mora y Orgaz, cerca de Urda, cuando ambos trenes circulaban desde Madrid hacia Sevilla. En los convoyes viajaban 544 personas: 397 en el AVE de Renfe y 147 en el tren de Iryo.

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Entre los fallecidos figura José Manuel, guardia civil que viajaba en uno de los trenes. El Instituto Armado ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, además de expresar su apoyo a los heridos y a las familias afectadas. También ha muerto Antonio Montero Domínguez, inspector de Hacienda y especialista fiscal. La editorial Lefebvre y distintos profesionales del sector han expresado su pesar por su fallecimiento.

La Cancillería argentina confirmó además la muerte de Ana Martina Conte Grand, ciudadana argentina de San Juan que residía en Andalucía. Viajaba junto a su hermano Zacarías, que resultó herido y fue trasladado al Hospital de Toledo. La Agrupación Deportiva Sprint comunicó el fallecimiento de la atleta madrileña Julieta Gallego. El club anunció minutos de silencio en las pistas de Paracuellos y Santa Ana. Con la confirmación de su identidad, el maquinista se una a esta triste lista.

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