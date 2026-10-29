España

Los vecinos de Urda se vuelcan con las víctimas del accidente de tren: “Acudieron con sus vehículos para trasladar a los afectados”

El pueblo de Toledo, marcado por la tragedia, ha dado ejemplo con grandes muestras de solidaridad

Voluntarios preparan comida para los viajeros del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Ismael Herrero
Voluntarios preparan comida para los viajeros del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. (EFE/ Ismael Herrero)
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El accidente de tren ocurrido este miércoles es uno de los más graves y mortales que han vivido España y Europa en los últimos 20 años de historia. El choque entre un AVE de Renfe y un Iryo ha dejado, según las últimas cifras, 69 fallecidos y más de 100 heridos. La tragedia ha ocurrido en medio de la provincia de Toledo, paso necesario para alcanzar Andalucía por el sistema ferroviario, y ha provocado una reacción solidaria desde los pueblos de alrededor.

La localidad de Urda, la más cercana al punto de la colisión, se ha volcado con las víctimas del accidente. “Personas que acudieron con sus vehículos para trasladar a los afectados, que llevaron material de farmacia y primeros auxilios, alimentos, agua, mantas y todo cuanto pudiera ser necesario; que prepararon comida, ofrecieron sus recursos o simplemente estuvieron al lado de quienes necesitaban ayuda, compañía o consuelo”, han contado desde el Ayuntamiento de Urda, en un comunicado.

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Ascienden a 69 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, tras confirmarse un nuevo fallecimiento en el hospital.

El Consistorio ha expresado su “más sincero agradecimiento por la extraordinaria respuesta de solidaridad que hemos vivido desde los primeros momentos del accidente”. “Nuestros vecinos demostraron una vez más su enorme calidad humana, ofreciendo su ayuda de manera sincera y espontánea”.

Del farmacéutico al ‘Rincón de Lenin’: las muestras de solidaridad de Urda

Antonio García, el farmacéutico de la localidad, fue uno de los vecinos que acudió al lugar del choque. Según contó en el programa Mañaneros de Televisión Española, llegó primero con las manos vacías y volvió a su farmacia para hacer acopio de material y avisar a sus familiares.

García ayudó a atender a los heridos con medicinas, primeros auxilios y gestos de apoyo. “Conforme iba avanzando, iba viendo a más afectados y de mayor gravedad”, relató.

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Varios pasajeros en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/Ismael Herrero
Varios pasajeros en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. (EFE/Ismael Herrero)

No fue el único que cerró el negocio ese día para arrimar el hombro. José Luis, hostelero de Urda y propietario del restaurante El Rincón de Lenin, llevó sus fogones a las inmediaciones del polideportivo que dio acogida a los pasajeros del tren y repartió caldo junto con un compañero. “Ayudamos con lo que tenemos, cada uno hemos echado una mano como hemos podido. Unos traen cafés, otros bocadillos, otros caldo... arrimando el hombro todos”, contó al Huffington Post.

El público se lo ha agradecido y este jueves la página de su negocio en Google Maps se llenaba de reseñas positivas. “José Luis es un excelente ser humano, gracias por toda tu ayuda con las víctimas del accidente de tren”, comentan algunos usuarios.

Uno de los pasajeros de los trenes sube a una camioneta para ser atendido en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad.
Uno de los pasajeros de los trenes sube a una camioneta para ser atendido en las inmediaciones del accidente de dos trenes de alta velocidad. (EFE/Ismael Herrero)

Ángel y Juan, dos jóvenes del pueblo, también se unieron al operativo “a lo que hiciera falta” tras conocer la petición de agua y alimentos por las redes sociales. Ellos, según el citado medio, se encargaron de acompañar a pasajeros que pedían hablar con sus familiares debido a los problemas de cobertura telefónica, una demanda que ha convertido la presencia de los voluntarios en apoyo psicológico inmediato.

Tal fue el despliegue de voluntarios desde Urda y otros pueblos cercanos que el Ayuntamiento informó durante la tarde del miércoles que ya no admitían más donaciones. “Los pabellones de Urda disponen ya de agua y alimentos suficientes para atender las necesidades actuales”, expresaron.

El Consistorio ha agradecido a sus vecinos, negocios y a los pueblos del entorno por la movilización del miércoles. “En medio de una tragedia que nos ha conmocionado profundamente, hemos sido testigos de una respuesta humana y solidaria que permanecerá siempre en nuestra memoria”, agregaron. “Urda nunca olvidará lo ocurrido, ni a sus víctimas, ni la solidaridad de tantas personas que estuvieron a nuestro lado cuando más se las necesitaba”, concluyeron en su escrito.

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