Las energéticas disparan su beneficio un 47% hasta septiembre por el alza del crudo: ganan 14.542 millones y Repsol lidera con una subida del 325%

Montaje con los logos de las cuatro principales energéticas. (Montaje Infobae)

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Las cuatro grandes energéticas españolas cotizadas, Iberdrola, Repsol, Naturgy y Endesa, sumaron un beneficio neto conjunto de 14.542 millones de euros entre enero y septiembre, un 47% más que los 9.863 millones del mismo período del año anterior, según los datos recopilados por la Agencia EFE. Detrás de ese salto se encuentra, en buena medida, la escalada de los precios del petróleo y el gas derivada del conflicto en Oriente Medio, que elevó el valor contable de las existencias almacenadas por las compañías con negocio de hidrocarburos.

Ese efecto patrimonial, que consiste en el ajuste del valor en libros de los inventarios de crudo, gas y derivados cuando sus precios de mercado suben, explica buena parte de la diferencia entre los resultados de este año y los del ejercicio previo. Mientras Repsol y Naturgy se beneficiaron de forma directa de ese fenómeno, Iberdrola y Endesa sustentaron su crecimiento en el impulso de los negocios regulados, sobre todo las redes de distribución eléctrica.

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Repsol multiplica su beneficio por cuatro gracias a la revalorización de existencias

Repsol fue la compañía que más impulsó la cifra agregada del sector. La petrolera ganó 5.006 millones de euros hasta septiembre, un 325% más que los 1.177 millones del mismo período de 2025. El resultado incorpora un efecto patrimonial positivo de 943 millones de euros, frente al impacto negativo de 478 millones que había registrado un año antes, cuando el precio del crudo cayó.

El resultado neto ajustado de la compañía, que mide el desempeño operativo de sus negocios sin el efecto de la revalorización de inventarios, alcanzó los 5.419 millones de euros, un 184,2% más que en el mismo período del ejercicio anterior. La diferencia entre ambas cifras ilustra hasta qué punto la volatilidad de los mercados energéticos condicionó las cuentas del grupo este año.

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Repsol lanzó además un tercer programa de recompra de acciones, con una inversión máxima neta de 950 millones de euros que prevé ejecutar antes de que termine el año. Para 2026, el dividendo en efectivo asciende a 1,051 euros brutos por acción, un aumento interanual cercano al 8%.

Iberdrola gana 5.816 millones y eleva su previsión de crecimiento al 10%

Iberdrola, la primera eléctrica de Europa y la segunda del mundo por capitalización bursátil, obtuvo un beneficio neto de 5.816 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 9,6% más que en 2025. La cifra incluye las plusvalías de la venta del negocio en México, tras unas inversiones récord de 10.087 millones de euros, un 13% más que en el mismo período del año anterior.

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A diferencia de Repsol, el crecimiento de Iberdrola no depende de la revalorización de inventarios, sino del negocio de redes, que ya representa el 54% del ebitda del grupo. Los ingresos de la eléctrica ascendieron a 34.405 millones de euros, un 8% más que un año antes, impulsados por las nuevas tarifas aprobadas en Estados Unidos y Brasil y la expansión del transporte eléctrico en Reino Unido.

Con estas cuentas sobre la mesa, el grupo que preside Ignacio Sánchez Galán mejoró sus previsiones para el conjunto de 2026: espera ahora un crecimiento de al menos el 10% en el beneficio neto ajustado, frente al 8% que había anticipado previamente. El consejo de administración también elevó un 8,7% el dividendo a cuenta, hasta los 0,275 euros brutos por acción, al que se sumará posteriormente el dividendo complementario. En la conferencia con analistas, Sánchez Galán adelantó que la empresa acelerará su inversión en España, donde prevé destinar 1.200 millones de euros a redes de distribución en 2027, un 50% más que en 2025.

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Naturgy revisa al alza sus previsiones y apunta a un beneficio récord de 2.200 millones

Naturgy ganó 1.758 millones de euros hasta septiembre, un 5,4% más que en el mismo período de 2025. La gasista, que compartió la jornada de presentación de resultados con Repsol, también se vio favorecida por el encarecimiento del gas y el petróleo derivado del conflicto en Oriente Medio, aunque en menor medida que la petrolera.

El grupo que preside Francisco Reynés elevó sus previsiones para el conjunto del ejercicio y ahora prevé cerrarlo con un beneficio récord de unos 2.200 millones de euros. También mejoró su estimación de ebitda, que espera supere los 5.600 millones de euros, y calcula que su deuda neta se mantendrá por debajo de los 13.000 millones de euros. Hasta septiembre, ese pasivo se situaba en 12.307 millones de euros, con un ratio de deuda neta sobre ebitda de 2,2 veces.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Naturgy destinó 1.280 millones de euros a inversiones en los primeros nueve meses del año, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables, con los que alcanzó una capacidad instalada de 8,6 gigavatios. La compañía afirmó que cumple con los compromisos de su plan estratégico vigente y anunció que presentará su próxima hoja de ruta hasta 2030 el año próximo. La remuneración total al accionista con cargo al ejercicio actual será de 1,80 euros por acción.

Endesa crece un 15% y confirma su previsión de superar los 2.400 millones en el año

Endesa cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 1.962 millones de euros, un 15% más que en el mismo período de 2025. La filial de Enel, que controla el 70% del capital de la eléctrica española, confirmó su previsión de superar los 2.400 millones de euros de beneficio ordinario neto en el conjunto de 2026, pese a que anticipa condiciones de mercado más exigentes durante el cuarto trimestre.

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Las inversiones brutas de la compañía crecieron un 19%, hasta 1.622 millones de euros, con la red de distribución como principal protagonista, con un alza del 42%. La compañía energética actualizará su plan estratégico en febrero de 2027.