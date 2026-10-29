Viajes

La fortaleza africana de aspecto medieval que fue construida en el siglo XX en mitad del desierto y esconde una historia de amor

Una fortaleza de piedra roja con torreones y almenas se alza en pleno Hardap desde 1909, fruto de la unión entre un oficial germano y una heredera estadounidense

Duwisib, la fortaleza de aspecto medieval que sigue en pie en mitad del desierto namibio
Una fortaleza de piedra roja con torreones y almenas se alza en pleno Hardap desde 1909, fruto de una historia de amor. (Wikimedia/Calips)
Guardar

Aunque a veces esté lejos de los itinerarios turísticos y de los circuitos hoteleros, África es un continente y alberga tesoros escondidos. Desde sus culturas árabes del norte hasta el África subsahariana negra.

En el sur de Namibia, en mitad de una región semidesértica, se levanta una fortaleza de piedra arenisca roja con torreones almenados y muros capaces de resistir un asedio. El castillo de Duwisib, terminado en 1909, nació como el símbolo de una historia de amor entre un oficial alemán y la hijastra del cónsul de Estados Unidos en Alemania, y hoy figura entre los monumentos más singulares de África austral pese a permanecer cerrado al público desde 2022.

PUBLICIDAD

Un oficial sajón y una heredera estadounidense se casaron en 1907

Hans Heinrich von Wolf nació en Dresde en 1873 y siguió la carrera militar de su padre. En 1904 se incorporó a la Schutztruppe, el ejército colonial del Imperio Alemán en el África del Sudoeste, la actual Namibia, donde combatió contra los pueblos herero y namaqua. Un siglo después, Alemania reconoció haber perpetrado un genocidio en Namibia.

Patio interior del castillo Duwisib. (Wikimedia/Willyman)
Patio interior del castillo Duwisib. (Wikimedia/Willyman)

Herido durante la campaña, regresó a Alemania a recuperarse y allí conoció a Jayta Humphreys, nacida en Nueva Jersey en 1881, hijastra del cónsul estadounidense en Alemania. La pareja se casó en 1907 y decidió instalarse en África para dedicarse a la cría de caballos.

PUBLICIDAD

La pareja compró tierras en Namibia para criar caballos

Von Wolf y su esposa adquirieron miles de hectáreas en la región de Hardap e importaron decenas de caballos ingleses y australianos para fundar un criadero, ante la demanda que había generado la escasez de ejemplares tras la guerra. En pocos años la cabaña superaba los 350 caballos, junto a otras cabezas de ganado.

Para proteger su residencia de un posible nuevo levantamiento indígena, Von Wolf encargó la construcción de una fortificación con aspecto de castillo medieval. El diseño corrió a cargo del arquitecto berlinés Wilhelm Sander, ya conocido por otras construcciones similares en Windhoek.

Paisaje entre el castillo de Duwisib y Aus, región de Hardap, Namibia. (Wikimedia/Zairón)
Paisaje entre el castillo de Duwisib y Aus, región de Hardap, Namibia. (Wikimedia/Zairón)

Los materiales viajaron en barco desde Alemania

Las obras comenzaron en 1907 y se prolongaron hasta 1909. La piedra arenisca roja era local, pero todo lo demás, desde el cemento hasta la madera, llegó en barco desde Europa y luego recorrió cientos de kilómetros en carros tirados por bueyes hasta la obra.

El resultado fue un edificio de planta rectangular, con 22 habitaciones, una bodega y un patio inspirado en los claustros monásticos. Las ventanas, escasas y pequeñas, respondían a un criterio defensivo, al igual que la única puerta de acceso reforzada. El mobiliario incluyó piezas adquiridas en la subasta del castillo de Gottorf, en Schleswig-Holstein, que la pareja viajó a comprar en persona.

La Primera Guerra Mundial truncó el proyecto en 1914

El matrimonio apenas disfrutó su residencia cinco años. En agosto de 1914, mientras viajaban hacia Inglaterra, se enteraron en alta mar del estallido de la Primera Guerra Mundial. El barco fue desviado a Río de Janeiro y, desde allí, Von Wolf logró llegar hasta Róterdam para alistarse de nuevo en el ejército alemán.

Según la leyenda documentada por distintas fuentes, durante una escala en Vigo fingió desembarcar y en realidad continuó el viaje disfrazado con ropa de mujer para hacerse pasar por su esposa, lo que le permitió esquivar un control de la Marina Real británica. Von Wolf murió en 1916 en la batalla del Somme, apenas dos semanas después de reincorporarse a filas. Jayta nunca regresó a África y se estableció primero en Baviera y más tarde en Suiza, antes de volver definitivamente a Estados Unidos.

El castillo pasó a manos del Estado namibio en 1979

Monumento en el centro de Namibia que conmemora el genocidio cometido por el estado alemán entre 1904 y 1907. (Foto de Archivo/Jürgen Bätz/dpa)
Monumento en el centro de Namibia que conmemora el genocidio cometido por el estado alemán entre 1904 y 1907. (Foto de Archivo/Jürgen Bätz/dpa)

Tras la muerte de Von Wolf, la granja entró en quiebra y el castillo cambió de propietario en varias ocasiones, hasta que el Gobierno de Namibia lo adquirió en 1979 e inició una restauración en 1991. Desde entonces es monumento nacional y estuvo gestionado como hotel y zona de acampada por la empresa estatal Namibia Wildlife Resorts (NWR), que también instaló en su interior un museo con antigüedades y pinturas antiguas.

El castillo permanece cerrado al público desde 2022, primero por la pandemia y después por problemas estructurales detectados en inspecciones posteriores, según confirmó NWR en julio de 2026. La empresa no ha dado una fecha de reapertura, aunque el edificio puede observarse desde el exterior y la vecina Duwisib Guest Farm ofrece alojamiento a poca distancia. Durante años circuló la creencia de que los caballos salvajes del desierto de Garub descendían de la cabaña de Von Wolf, una teoría que estudios recientes atribuyen en realidad a otra granja de la zona.

Temas Relacionados

ViajesNamibiaViajes y TurismoCastillosEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Carbonell, psiquiatra: “Bloquear a tu expareja no es de ser una persona inmadura”

En ocasiones, los límites se confunden con antipatía. El doctor detalló los motivos por los que dejar una puerta abierta tras una separación prolonga el sufrimiento y retrasa el proceso de duelo

José Carbonell, psiquiatra: “Bloquear a tu expareja no es de ser una persona inmadura”

Cómo hacer el bizcocho de calabaza más jugoso con crema de queso y caramelo salado

Jugoso, aromático y fácil de preparar. Si buscas un postre fácil para disfrutar en otoño, este bizcocho de calabaza es una apuesta segura

Cómo hacer el bizcocho de calabaza más jugoso con crema de queso y caramelo salado

Planes gratis en Madrid este fin de semana al margen de Halloween: desde museos y mercadillos hasta rutas en bicicleta

La capital ofrece alternativas para acercarse al arte y recorrer espacios al aire libre en una tarde en familia

Planes gratis en Madrid este fin de semana al margen de Halloween: desde museos y mercadillos hasta rutas en bicicleta

Los mejores planes de Halloween en Madrid: conciertos, fiestas de disfraces, actividades para niños y mucho más

La capital concentra mutltud de eventos para todas las edades en una de las noches más divertidas del año

Los mejores planes de Halloween en Madrid: conciertos, fiestas de disfraces, actividades para niños y mucho más

El pueblo de la Sierra de Huelva que deslumbra por sus calles de piedra y está repleto de casas blancas

Un pueblo onubense que mantiene intacta la esencia de la arquitectura serrana y esconde algunos de los rincones más singulares de la comarca

El pueblo de la Sierra de Huelva que deslumbra por sus calles de piedra y está repleto de casas blancas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Feijóo exige al Gobierno que asuma “responsabilidades” por el choque de los trenes en Toledo: “Son imprescindibles”

El CEO de Iryo se quejó en el Senado de que los fallos del sistema ZBE paraban sus trenes y “costaba mucho” reconectarlos

Antonio Acedo, el maquinista de AVE que ha muerto en el accidente de Toledo y su implicación política ante el “abandono” y las “carencias” de los trenes

El engaño a las familias de las víctimas del accidente de tren de Urda: SMS falsos suplantan a la Guardia Civil para anunciar la identificación de sus seres queridos

ECONOMÍA

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

Las energéticas disparan su beneficio un 47% hasta septiembre por el alza del crudo: ganan 14.542 millones y Repsol lidera con una subida del 325%

Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

DEPORTES

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

“Los niños necesitaban volver a jugar lo antes posible”: dos años después de la DANA, el deporte base sigue sin pabellones, pistas ni campos

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”