La feria de chocolate que hace frontera con Galicia y que es uno de los destinos gastronómicos favoritos del norte de Portugal

La feria del chocolate en Valença do Minho / Composición Infobae

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Un municipio portugués fronterizo con Galicia celebra en Navidad un feria dedicada a la repostería artesanal durante 12 días. El evento se convierte cada año en uno de los destinos gastronómicos más visitados del norte de la Nación Lusitana.

Del 27 de noviembre al 8 de diciembre, la Fortaleza de Chocolate de Valença do Minho reunirá pasteleros, productores de cacao y maestros chocolateros en 30 puestos distribuidos por cinco espacios del recinto amurallado de la ciudad.

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Durante estos días, la intención es integrar la oferta gastronómica en el recorrido turístico habitual de la Fortaleza, uno de los principales atractivos monumentales del municipio, a través de su distribución.

Horarios de apertura y nueva ubicación en el recorrido

La apertura oficial de los puestos está prevista para el viernes 27 de noviembre, jornada en la que el horario de funcionamiento se reduce a la franja de 14:00 a 20:00 horas. A partir del día siguiente y hasta el cierre del evento, el martes 8 de diciembre, los cinco espacios de la feria ampliarán su horario de 10:00 a 20:00 horas de manera ininterrumpida.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

Los puestos se repartirán entre la Praça da República, el Largo do Governo Militar, el Baluarte do Faro, el Largo do Bom Jesus y el Jardim das Amoreiras, un espacio verde situado en pleno centro histórico que se incorpora como ubicación nueva en esta edición. Los cuatro primeros enclaves ya formaban parte del recorrido habitual de la feria en otros años.

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En un principio, serán 30 puestos los que conformarán esta edición, aunque hasta el día de la apertura no se sabrá el número exacto. En ediciones pasadas, la feria combinó la venta de productos con demostraciones en vivo a cargo de maestros chocolateros, talleres infantiles, estatuas vivientes de chocolate y música ambiental.

Otros ferias gastronómicas españolas

La época navideña agrupa diferentes ferias o mercados en los que la gastronomía es protagonista. En toda España se realizan mercadillos con puestos donde se mezclan comidas, artesanía y luces para celebrar esta festividad.

En la capital, Madrid, el entorno de la Plaza Mayor es uno de los más populares. Aunque el mercadillo central está enfocado en figuras de belén y artículos de fiesta, las calles aledañas concentran el clásico ambiente navideño con puestos de bocadillos de calamares y castañas asadas.

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Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor, en Madrid (Shutterstock).

En Zaragoza, en la Plaza del Pilar se unen puestos de artesanía y gastronomía, además de un mercado especial en el Parque Grande José Antonio Labordeta con casetas de alimentos variados y catas. En Bilbao, por su parte, se encuentra el Mercado de Santo Tomás, celebrado el 21 de diciembre y es la feria gastronómica por excelencia del País Vasco, famosa por la venta de talos, chorizo, quesos, txakoli y productos del caserío.

Otros lugares como Valencia, combina su mercadillo tradicional con una amplia oferta de puestos de comida callejera en la Ciutat de les Arts i les Ciències; en Valladolid, el Mercado de Navidad de Alimentos, se centra en la gastronomía local con catas de bodegas de la zona, pastelería artesana, hidromiel, frutos secos y mantecadas; y en Santa Cruz de Tenerife se celebra la Gastro Navidad Market Fest hasta el 6 de enero.

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