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El truco para limpiar las manchas de tu vitrocerámica: solo necesitas hielo y una rasqueta

Es un metodo sencillo y de coste cero que deja reluciente la superficie

Quemador circular de una placa vitrocerámica negra con manchas marrones de grasa seca y marcas sobre el vidrio.
Vitrocerámica con manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La vitrocerámica es uno de los electrodomésticos más usados en la cocina. Cada vez más cocinas cuentan con este tipo de superficie, que destaca por su diseño y la facilidad para limpiarla en el día a día. Sin embargo, las salpicaduras de aceite, los restos de comida y la grasa acumulada pueden dejar manchas difíciles de eliminar, sobre todo cuando se queman por el calor.

Para mantenerla limpia y evitar que pierda brillo, no basta con pasar una bayeta después de cocinar. Es importante utilizar los productos adecuados y seguir algunos consejos para retirar la suciedad sin rayar el cristal.

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Si notas que se acumulan manchas de grasa y que te cuesta sacarlas, hay un truco muy fácil y económico con el que puedes eliminar estos restos. Para ello, solo necesitas un cubito de hielo y una rasqueta.

Cómo eliminar la grasa sin gastar dinero

El hielo puede servir para facilitar la retirada de algunos restos de grasa incrustada en la vitrocerámica, aunque conviene tener en cuenta un detalle: el frío no disuelve ni elimina la grasa por sí solo. La idea es aprovechar el cubito para actuar sobre las manchas adheridas y ayudarse después de una rasqueta específica para vitrocerámicas, sin recurrir a estropajos abrasivos que puedan rayar la superficie.

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Para poner en práctica este truco, lo primero es asegurarse de que la vitrocerámica esté apagada y completamente fría. Después, pasa un cubito de hielo por las zonas donde la grasa se ha quedado más adherida. Este gesto puede ayudar a desprender algunos restos difíciles, aunque no elimina la grasa por sí solo.

@nuria_orobio Si la vitro tiene esas manchas tan feas que no salen con nada, frota con hielo y utiliza una rasqueta 🤍 ya verás que va a salir sola la suciedad y la vitro va a quedar como nueva 💫 conocías este truco? #trucosdelimpieza #vitro #limpiezanatural #ordenylimpieza #limpiezacocina ♬ sonido original - nuria_orobio

El siguiente paso es utilizar una rasqueta específica para vitrocerámicas. Deslízala con cuidado sobre la mancha, manteniendo la cuchilla en contacto con el cristal y sin hacer movimientos bruscos. Así podrás retirar la suciedad adherida sin recurrir a estropajos metálicos ni otros materiales abrasivos, que pueden rayar la superficie.

Una vez eliminados los restos, pasa una bayeta suave con un producto adecuado para este tipo de placas y retira cualquier residuo. Para terminar, seca la superficie con un paño limpio. De esta forma, la vitrocerámica recuperará su brillo y quedará libre de las marcas de grasa.

Otros consejos para cuidar tu vitrocerámica

Además de retirar la grasa, hay algunos hábitos que ayudan a conservar la vitrocerámica en buen estado durante más tiempo. Uno de los más importantes es limpiar las salpicaduras cuanto antes, siempre que la superficie se haya enfriado lo suficiente para hacerlo de forma segura. Si los restos de comida permanecen sobre el cristal y se calientan de nuevo, pueden quemarse y resultar más difíciles de eliminar.

También conviene utilizar sartenes y ollas con la base limpia y seca antes de colocarlas sobre la placa. Los restos de suciedad acumulados en el fondo de los recipientes pueden dejar marcas al entrar en contacto con el cristal. Al moverlos, es preferible levantarlos en lugar de arrastrarlos, ya que así se reduce el riesgo de rayaduras.

Por último, evita los estropajos metálicos, los productos abrasivos y los limpiadores que no sean adecuados para este tipo de superficie. Una bayeta suave y un producto específico suelen ser suficientes. Con estos cuidados y una limpieza regular, la vitrocerámica conservará mejor su aspecto y será más fácil retirar la suciedad acumulada.

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