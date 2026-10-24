Viajes

El destino navideño favorito de los mayores de 65 años, una ciudad alemana con casco medieval y mercado centenario

Su casco histórico, reconstruido tras los bombardeos, alberga un mercado centenario documentado desde el siglo XVII que atrae cada diciembre a miles de viajeros

Esta urbe bávara combina barrios medievales, puentes históricos y un mercado navideño. (Web oficial Christkindlesmarkt/Uwe, Niklas)
Esta urbe bávara combina barrios medievales, puentes históricos y un mercado navideño. (Web oficial Christkindlesmarkt/Uwe, Niklas)
Guardar

Cuando los termómetros bajan en Baviera y los tejados se cubren de nieve, miles de viajeros eligen cada diciembre el mismo destino en Alemania. Núremberg concentra uno de los mercados navideños más antiguos de Europa en su plaza principal, con raíces documentadas desde 1530, además de un casco histórico que combina arquitectura medieval con la huella de una ciudad que se reconstruyó por completo tras la Segunda Guerra Mundial.

La combinación entre tradición centenaria y memoria histórica convierte a esta urbe bávara en una de las paradas más buscadas por quienes planifican sus viajes de Navidad en Europa. Los destinos europeos fuera de temporada forman parte del itinerario de muchas personas mayores de 65 años. Este perfil de viajero busca ofertas culturales y patrimoniales en diciembre, temporada media, según los barómetros.

PUBLICIDAD

El origen del mercadillo de Navidad de Núremberg se remonta a las cartas del humanista Willibald Pirckheimer, publicadas por la historiadora Helga Scheible, en las que se menciona que religiosas de un convento cercano “mandaban traer especias del mercado” durante el Adviento. La primera referencia explícita y documentada data de 1678, cuando una caja de madera con hilos de seda fue enviada como regalo con una inscripción que aludía al “Kindle’s Market”. Esa pieza, conservada hoy en el Germanisches Nationalmuseum, es considerada la prueba más antigua de la existencia del mercado, según el archivo histórico oficial de Tourismus Nürnberg.

Una ciudad reconstruida piedra por piedra tras la guerra

La región de Baviera conserva uno de los mercados navideños más antiguos de Alemania, con raíces documentadas desde el siglo XVI y un casco histórico que renació de la destrucción bélica. (Christkindlesmarkt/ Uwe, Niklas)
La región de Baviera conserva uno de los mercados navideños más antiguos de Alemania, con raíces documentadas desde el siglo XVI y un casco histórico que renació de la destrucción bélica. (Christkindlesmarkt/ Uwe, Niklas)

Núremberg fue elegida por el régimen nazi como sede de los congresos del Partido del Reich, un estatus que la convirtió en objetivo prioritario de los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Cerca del 90% de su casco antiguo quedó reducido a escombros. La ciudad emprendió entonces un proceso de reconstrucción que respetó el trazado y la fisonomía original del centro histórico, lo que hoy permite al visitante recorrer calles de aspecto medieval, aunque buena parte de los edificios datan de las décadas posteriores a 1945.

PUBLICIDAD

El primer mercado navideño de la posguerra se celebró en 1948, en medio de las ruinas del centro urbano. El escritor Friedrich Bröger redactó un nuevo prólogo para la ceremonia de apertura, recitado por la primera Christkind, la actriz Sofie Keeser. Esa misma tradición de apertura se mantiene en la actualidad: cada edición del mercado comienza con la Christkind, una joven elegida por votación popular cada dos años, que recita un prólogo desde el balcón de la Frauenkirche, en la plaza central de Hauptmarkt.

Los barrios que conservan el espíritu medieval

El edificio de la ópera de Nuremberg, construido hace más de un siglo. (Wikimedia/Diego Delso)
El edificio de la ópera de Nuremberg, construido hace más de un siglo. (Wikimedia/Diego Delso)

Desde el castillo imperial o Kaiserburg, situado en la parte más alta de la ciudad, se obtienen las vistas más amplias del centro histórico. A sus pies se extienden los barrios de San Lorenzo y San Sebaldo, que organizaban antiguamente la vida artesanal y noble de la ciudad, respectivamente. En San Lorenzo se levanta la iglesia homónima del siglo XIII, con un sagrario y vidrieras que sobrevivieron parcialmente a los bombardeos. En San Sebaldo se encuentra Weissgerbergasse, una calle de casas de entramado de madera considerada una de las más fotografiadas de la ciudad.

El río Pegnitz atraviesa el centro y conecta varios puntos de interés mediante puentes históricos, entre ellos el Kettensteg, descrito por la oficina de turismo local como el puente colgante de hierro más antiguo de la Europa continental. Cerca de allí, el puente del Verdugo da acceso a la isla de Trödelmarkt, donde se ubica la antigua vivienda del verdugo de la ciudad, hoy convertida en museo.

Fechas y datos oficiales del mercado navideño 2026

Todos los años el mercado navideño tiene ceremonia de apertura. (Web oficial de Christkindlesmarkt/Uwe, Niklas)
Todos los años el mercado navideño tiene ceremonia de apertura. (Web oficial de Christkindlesmarkt/Uwe, Niklas)

El Christkindlesmarkt de 2026 abrirá del 27 de noviembre al 24 de diciembre, con horario de 10:00 a 21:00 horas todos los días, salvo la jornada de Nochebuena, cuando cerrará a las 14:00 horas, según confirman fuentes turísticas. El recinto reúne cerca de 180 casetas de madera decoradas con toldos a rayas rojas y blancas, lo que le valió el apodo de “la pequeña ciudad de madera y tela”. Entre los puestos destacan los dedicados al Lebkuchen, el pan de jengibre típico de la región, además de vino especiado, salchichas a la parrilla y los Zwetschgenmännla, pequeñas figuras elaboradas con ciruelas e higos secos.

Junto al mercado principal funciona el Mercado de las Ciudades Hermanas, instalado en la plaza del ayuntamiento, donde participan representantes de las 14 ciudades hermanadas con Núremberg. Lo recaudado en la venta de adornos artesanales se destina a organizaciones benéficas de esas localidades. Para las familias con niños, la Christkindlesmarkt infantil se instala en la plaza Hans-Sachs-Platz, con talleres de repostería, un tiovivo de vapor y un programa cultural en el Sternenhaus.

Temas Relacionados

ViajesViajes y TurismoMercadosAlemaniaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia del Teatro Campoamor: un nombre elegido por Leopoldo Alas ‘Clarín’ y un incendio que casi lo destruye por completo en 1934

El mítico teatro acoge un año más la entrega de los Premios Princesa de Asturias

La historia del Teatro Campoamor: un nombre elegido por Leopoldo Alas ‘Clarín’ y un incendio que casi lo destruye por completo en 1934

El refugio de Dabiz Muñoz que le “resetea el cerebro” y tiene apenas 150 habitantes

Molino del Batán, rutas de senderismo y restaurantes con sello gastronómico forman parte de este municipio que figura entre los pueblos con encanto de España

El refugio de Dabiz Muñoz que le “resetea el cerebro” y tiene apenas 150 habitantes

El pueblo de Toledo que vuelve a moler trigo en sus molinos del Quijote gracias a la fiesta del azafrán

Consuegra celebra desde este viernes su 64ª edición de la Rosa del Azafrán con la puesta en marcha de uno de los molinos vinculados al universo de Cervantes

El pueblo de Toledo que vuelve a moler trigo en sus molinos del Quijote gracias a la fiesta del azafrán

Cinco pueblos fantasma en España que puedes visitar en Halloween: entre ruinas de guerra, aldeas vacías y leyendas centenarias

Historia, despoblación rural y relatos de misterio conviven en cinco enclaves repartidos por distintas regiones del país, ideales para una escapada otoñal con patrimonio real detrás de cada mito

Cinco pueblos fantasma en España que puedes visitar en Halloween: entre ruinas de guerra, aldeas vacías y leyendas centenarias

Una azafata de tierra lanza una advertencia a los viajeros que no cumplen este requisito: “Por desgracia, hay que negarle a la gente el embarque”

Muchos viajeros cometen este fallo al ir a otro país, un error que les puede dejar sin vacaciones

Una azafata de tierra lanza una advertencia a los viajeros que no cumplen este requisito: “Por desgracia, hay que negarle a la gente el embarque”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

El mes de la furia: Europa se levanta por el coste de vida, la vivienda y la corrupción, con 3.100 detenidos, edificios institucionales en llamas y el ejército en las calles

La mayor playa artificial de Europa en un pequeño pueblo de Guadalajara: “El proyecto aberrante y especulativo” que consumirá 32 millones de litros de agua al año

El choque por la amnistía reabre una vieja disputa entre el Supremo y el Constitucional sobre quién interpreta la ley: “Una colisión injustificada e innecesaria”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Feijóo afirma que España necesita “un servidor y no un impostor”

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 23 de octubre: la entrevista de Feijóo sobre Igualdad y Sánchez rumbo a ‘The Wild Project’

ECONOMÍA

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

DEPORTES

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario