¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal. (AP Foto/Thibault Camus)

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Este lunes se elegirá al mejor jugador de la temporada pasada. Un premio que tiene muchos aspirantes, a pesar de que solo uno pueda alzarse con el trofeo. Las apuestas están divididas con Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé entre los favoritos, aunque, mirando los trofeos conseguidos, parece que solo los dos primeros podrían tener opciones de hacerse con el título de mejor jugador del mundo. Lamine con LaLiga, la Supercopa de España y, especialmente, el Mundial 2026 a su espalda. Kane con la Bundesliga, la Copa Alemana y la Supercopa de Alemania en su haber. La experiencia del inglés contra la frescura del español por un mismo objetivo: el Balón de Oro.

La hegemonía azulgrana en España durante los dos últimos años ha situado a Lamine Yamal como uno de los activos más valiosos del equipo. Su frescura en banda es determinante en los duelos del equipo. Por él pasan las jugadas y gran parte de la ofensiva del FC Barcelona. Sus números, además, le respaldan: 25 goles y 20 asistencias en la temporada, lo que llevó a su equipo a conseguir la LaLiga y la Supercopa de España. Unos números que consiguió a pesar de estar lesionado durante los últimos meses de la temporada pasada, debido a una lesión en el bíceps femoral. A nivel de selecciones tampoco se quedó atrás.

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Pero las dudas sobre Lamine Yamal comenzaron antes de que el Mundial 2026 diera el pistoletazo de salida. El extremo azulgrana llegó al torneo todavía en proceso de recuperación. El primer partido ante Cabo Verde, como cabía esperar, empezó desde el banquillo. Un duelo que sembró las dudas sobre España. Allí, Lamine contó con 20 minutos. Más que suficiente para demostrar que seguía manteniendo su esencia. Ante Arabia, no hubo dudas. Salió de titular y marcó el primero de la goleada española. El desborde y el desequilibrio brillaron sobre la banda derecha gracias a un Lamine casi recuperado.

El jugador del Bayern, Harry Kane. (Reuters/Angelika Warmuth)

En la final, Lamine Yamal volvió a estar a la altura de las expectativas, que siempre han sido muy altas con él. Brilló y desbordó para desquitarse de las dudas que le persiguieron desde el inicio del Mundial. Firmó una actuación sin reproches y España logró lo que tanto añoraba, una segunda estrella en el pecho. Un trabajo tanto a nivel de clubes como en la selección que ahora podría valerle un Balón de Oro. Aunque no es el único en la carrera.

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Kane, un delantero que podría valer oro

A la temporada del delantero inglés tampoco se le pueden poner peros. El londinense conquistó el triplete alemán: Bundesliga, la Copa Alemana y la Supercopa de Alemania. Además, consiguió la tercera plaza en el Mundial 2026 con Inglaterra, donde firmó seis goles y siete asistencias. A nivel individual también ganó la Bota de Oro europea, máximo goleador de la Bundesliga, con 36 goles; y apareció en el once ideal de la Champions. Sus números tampoco se quedan ahí.

Durante la pasada campaña, marcó 73 goles con el Bayern Munich e Inglaterra en 65 partidos, además de ocho asistencias. Fue el segundo máximo goleador de la Champions con 13 goles, solo por detrás de Mbappé, que firmó 15. Además, es el quinto máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 14 goles. Un duelo entre dos grandes jugadores. Un duelo donde pujan la experiencia contra la frescura, los goles contra la magia.

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La celebración de Dembelé tras ganar el Balon de Oro

El tercero en discordia no se aleja de ellos, aunque no cuenta con ningún título en su haber durante la pasada campaña. Kylian Mbappé también suena para hacerse con el Balón de Oro, aunque tiene un problema: no ha ganado nada con el Real Madrid ni con Francia. Sin embargo, sus números son más que notables: con 48 goles y 8 asistencias, el francés fue el máximo goleador de LaLiga y de la Champions la pasada campaña, además de la Bota de Oro del Mundial. Tres casos totalmente diferentes que se postulan al Balón de Oro 2026. Faltan pocas horas para salir de dudas.