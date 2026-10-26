El PP convence a Vox para que no se presente en 6 circunscripciones para contrarrestar el pacto entre PSOE y Frente Amplio en el Senado: presentará un candidato en 14 provincias

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general, Miguel Tellado. (DAvid Mudarra/PP)

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Fumata blanca en Génova 13. El PP ha convencido a Vox para que renuncie a presentarse en algunas circunscripciones para el Senado y maximizar el resultado frente a la alianza entre el PSOE y el Frente Amplio. Así lo han confirmado esta mañana el portavoz de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, quienes han detallado -por separado- que el partido de Santiago Abascal se retirará en seis circunscripciones y presentará un candidato en catorce provincias. “Estamos seguros de que el resto de la oposición corresponderá a este gesto”, han sostenido.

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En estas provincias, el PP se ha comprometido a incorporar en sus papeletas, con las siglas del PP, a un candidato independiente a propuesta de Vox.

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Los de Abascal presentarán un único candidato en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En el resto, concurrirá con “normalidad”. Por otro lado, el PP no se presentará en tres provincias. Una de ellas es Guipúzcoa, donde no ha obtenido representación desde hace 26 años.

Una coalición para “proteger el centro derecha” en el Senado

El acuerdo busca contrarrestar el histórico pacto entre el PSOE y los partidos que forman el Frente Amplio, que concurrirán con una única papeleta en 47 circunscripciones. “Es una buena noticia. Pedro Sánchez va a perder la mayoría en el Congreso y en el Senado. Van a intentarlo por todas las vías, pero no les ha salido bien”, ha afirmado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido.

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Las negociaciones entre Génova y Bambú se han sucedido bajo el secretismo máximo, con información a cuentagotas. El propio líder de Vox, Santiago Abascal, reconoció que era necesario hacer “sacrificios” y prometió actuar con “altura de miras” en las autonomías para que España “no dependa de Sánchez”. Este lunes finaliza el plazo para presentar candidaturas al Congreso y al Senado.

¿Por qué se han dado pactos en el Senado que serían impensables en el Congreso? Por el propio sistema de elección de los representantes. En la Cámara Alta, la concentración de voto se premia extraordinariamente, por lo que las coaliciones son una práctica común. Cabe recordar que en la papeleta de cada circunscripción se pueden elegir hasta cuatro representantes, aunque cada partido solo puede presentar a tres candidatos. Un estudio realizado por la Plataforma de Senadores y Senadoras calculó que una alianza de izquierdas podría alcanzar los 112 senadores.

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