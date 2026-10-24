El pequeño pueblo aragonés con calles apiñadas y tejados de pizarra que mira de frente al Monte Perdido

Torla, en Huesca. (Shutterstock)

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El campanario de la iglesia de San Salvador recorta su silueta contra las montañas del Pirineo aragonés y anuncia al visitante que ha llegado a Torla, una localidad que marca el ingreso a uno de los paisajes más singulares de España. Este pueblo de la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca, con apenas 300 habitantes, funciona como puerta de entrada principal al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Las casas de Torla se agrupan en calles estrechas, una disposición tradicional pensada para frenar los vientos fríos que bajan de la montaña. Los tejados de pizarra, inclinados, permiten que la nieve resbale en lugar de acumularse sobre las viviendas. Y desde el aparcamiento del pueblo salen los autobuses que, entre junio y noviembre, trasladan a los visitantes hasta la Pradera de Ordesa, el punto de inicio de las principales rutas del parque. La capacidad máxima del valle es de 1.800 personas de forma simultánea, un límite que busca preservar el ecosistema frente a la presión turística.

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El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se extiende por 15.696 hectáreas en los términos municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla y Broto, con una zona periférica de protección adicional de 19.196 hectáreas. Su altitud varía entre los 700 metros del río Bellós y los 3.348 metros de la cima del Monte Perdido, el macizo calcáreo más elevado de Europa y uno de los 22 picos del parque que superan los 3.000 metros.

Torla, Huesca.

El Puente de los Navarros abre el camino hacia la pradera

La ruta clásica por el valle de Ordesa comienza, para muchos senderistas, en el Puente de los Navarros, un punto de carácter marcadamente pirenaico. Quienes prefieren adelantar camino esperan a que el autobús los deje directamente en la Pradera de Ordesa, la llanura verde desde la que se observa el Tozal del Mallo, una pared de 2.280 metros cuya cumbre permaneció sin marcas de seres humanos hasta 1957, cuando un grupo de alpinistas logró ascender por su cara sur.

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A medida que los caminantes avanzan junto al río Arazas, el paisaje se despliega en sucesivos circos glaciares: Carriata, el más cercano, seguido por Cotatuero, Góriz y Soaso hacia el este. El entorno combina bosque de hayas y abetos con formaciones rocosas, un contraste que atraviesa buena parte del recorrido. Entre la vegetación destacan especies como la corona de rey, la oreja de oso y la grasilla, una planta carnívora que se alimenta de insectos. La fauna incluye cucos, ranas bermejas, corzos y, en los troncos de las hayas, la rosalía alpina, un insecto de manchas negras con tonos azulados. En las alturas sobrevuelan el águila real y el quebrantahuesos.

Se encuentra a menos de 40 minutos en coche desde Huesca, en el llamado Reino de Mallos, rodeado por naturaleza y en una región llena de lugares mágicos para visitar

La cascada de la Cola de Caballo

El itinerario alcanza uno de sus puntos más fotografiados en las Gradas de Soaso, una serie escalonada de caídas de agua donde el río se transforma en espuma antes de recuperar su transparencia. Más adelante, la ruta llega a la Cola de Caballo, una cascada de 54 metros de altura donde el caudal se ensancha a medida que desciende hasta formar una cortina de agua sobre la roca cubierta de musgo.

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El recorrido completo hasta el Circo de Soaso y la Cola de Caballo tiene entre 17 y 18 kilómetros de ida y vuelta, y requiere entre cinco y siete horas. Desde ese punto, parte de los visitantes regresa por la Faja de Pelay, una senda estrecha a media ladera, mientras que otros continúan hacia el refugio de Góriz, paso obligado para quienes se proponen ascender el Monte Perdido.