Así son las estafas con anuncios de alojamientos hechos con inteligencia artificial: tres trucos para identificarlos

Alojamientos falsos hechos con IA, los trucos para no caer en la estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Llegas al apartamento y resulta que no existe o no es lo que las imágenes prometían. En el momento de la compra todo es ilusión, pero detrás de los anuncios puede haber personas que usen la inteligencia artificial para retocar fotos o crear espacios que no son reales, haciendo así que se produzcan estafas en plataformas de alquiler de apartamentos.

El mecanismo es sencillo. El usuario encuentra una oferta atractiva por su precio, ubicación o estética. Es un destino al que siempre ha deseado ir o simplemente quiere tomarse unos días de vacaciones. Paga la reserva por adelantado y, al llegar al destino, comprueba que el edificio o el hotel nunca existió.

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La criminóloga María Aperador, creadora de contenido en TikTok, publicó un vídeo con tres trucos para identificar estos anuncios falsos antes de reservar y evitar perder el dinero.

3 formas de reducir el riesgo de caer en la trampa

Mairena de Alfarafe. (Captura de pantalla Google Maps)

El primer paso que recomienda Aperador consiste en observar los comentarios y las reseñas del anuncio. “Suelen ser anuncios de nueva creación y apenas tienen” reseñas, explicó la criminóloga en su cuenta de TikTok. La escasez de opiniones o la ausencia total de ellas constituye una señal de alerta frente a publicaciones recién subidas a la plataforma.

El segundo truco pasa por verificar la dirección exacta del inmueble en Google Maps. “Muchas veces se suelen inventar la localización”, advirtió Aperador, por lo que resulta clave comprobar que la calle y el número coinciden con un edificio real y, si es posible, con un establecimiento turístico identificable en el mapa.

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El tercer consejo consiste en llamar al alojamiento antes de confirmar la reserva o buscar si cuenta con página web propia. “Los estafadores no se molestan en crearla”, apuntó la criminóloga, en referencia a que la falta de presencia digital fuera de la plataforma suele delatar a los anuncios fraudulentos.

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Booking aparece entre las plataformas señaladas como vía habitual de este tipo de fraude. La propia compañía aseguró haber bloqueado 14 millones de intentos de transacciones fraudulentas en todo el mundo durante 2025 y haber detectado 26.000 cuentas comprometidas antes de que los usuarios notificaran actividad sospechosa, según datos recogidos por Hosteltur.

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) añade una recomendación adicional para los alojamientos turísticos en España, que consiste en comprobar el número de registro turístico del anuncio en el registro oficial de la comunidad autónoma correspondiente y verificar que los datos coinciden con la dirección y el tipo de inmueble publicado. La organización también aconseja pagar únicamente a través de los canales oficiales de la plataforma y desconfiar de cualquier solicitud de transferencia externa.

En España, la Comisión Europea abrió el 21 de octubre un procedimiento formal contra Booking.com por una posible infracción de la Ley de Servicios Digitales, relacionada con anuncios fraudulentos y estafas de suplantación de identidad. La decisión llegó después de que se documentara un caso de alojamiento inexistente en el distrito madrileño de Retiro que afectó a cientos de viajeros. La OCU señaló que recibió más de 2.000 consultas y reclamaciones vinculadas a Booking durante 2026, entre alojamientos inexistentes, condiciones distintas a las anunciadas y comunicaciones fraudulentas que suplantaron la identidad de la plataforma.

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