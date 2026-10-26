Castañas con leche y canela, el tradicional postre gallego que tienes que probar este otoño

Castañas con leche y canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El otoño, las bajas temperaturas y los paseos por la noche son sinónimo de comer castañas. Asadas, recién sacadas del fuego y envueltas en papel, son uno de los sabores más reconocibles de esta época del año.

Sin embargo, en Galicia, este fruto también protagoniza una receta tradicional que se aleja de los puestos callejeros para encontrar su sitio en la cocina de casa: las castañas con leche y canela.

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Su elaboración es sencilla y permite aprovechar uno de los productos más apreciados de la temporada en una receta casera que ha pasado de generación en generación. El secreto está en cocer el fruto hasta que quede tierno y dejar que los sabores se integren poco a poco, dando lugar a un postre cremoso y reconfortante, ideal para disfrutar cuando llega el frío.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40-50 minutos

Tiempo total: 55-65 minutos

Ingredientes

500 g de castañas frescas

750 ml de leche entera

1 rama de canela

1 tira de piel de naranja (opcional)

30 g de azúcar (opcional)

Cómo hacer castañas con leche y canela paso a paso

Lava las castañas y hazles un corte en forma de cruz en la cáscara con un cuchillo. Este paso es importante para evitar que revienten durante la cocción y facilitar que se puedan pelar después. Ponlas en una olla con abundante agua y cuécelas durante unos 20-30 minutos, hasta que estén tiernas por dentro. El tiempo dependerá del tamaño y la frescura del producto. Escúrrelas y deja que se templen lo suficiente para poder manipularlas. Pela las castañas y elimina tanto la cáscara exterior como la fina piel interior. Es más fácil hacerlo cuando todavía están templadas, aunque conviene utilizar un cuchillo pequeño si alguna se resiste. Vierte la leche en una cazuela y añade la rama de canela y, si te gusta el toque cítrico, la piel de naranja. Incorpora también el azúcar si prefieres un resultado más dulce. Calienta a fuego medio-bajo, removiendo de vez en cuando y evitando que la leche hierva con fuerza. Incorpora las castañas peladas y deja que se cocinen suavemente en la leche durante unos 10-15 minutos. Así terminarán de ablandarse y absorberán parte de los sabores. Si la mezcla espesa demasiado, puedes añadir un poco más de leche. Retira la rama de canela y la piel de naranja. Apaga el fuego y deja reposar la preparación unos minutos para que los sabores se integren. Puedes servirla templada o fría, según tus preferencias.

Los consejos de los expertos para escoger bien las castañas este otoño: “Hay cosas que podemos detectar solo por la vista”.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con estas cantidades se obtienen 4 porciones, adecuadas para servir como postre. Si se ofrece en pequeñas cantidades después de una comida abundante, también puede repartirse en más raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 411 kcal

Grasas: 9 g

Hidratos de carbono: 73 g

Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y de las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez que se haya enfriado, guarda las castañas con leche en un recipiente hermético dentro de la nevera. Lo recomendable es consumirlas en un plazo de 3 días, mantenerlas refrigeradas y no dejarlas a temperatura ambiente durante más de dos horas. Si la preparación lleva leche fresca, asegúrate de que esté pasteurizada antes de utilizarla.

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