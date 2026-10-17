Roda de Isábena, el pueblo de solo 40 habitantes y la catedral más pequeña de España: un templo románico del siglo X

Roda de Isábena. (Turismo de Aragón)

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En lo alto de un promontorio del Pirineo oscense, Roda de Isábena es un pueblo de apenas 40 habitantes censados y con la catedral más pequeña de España: un templo románico del siglo X que durante casi dos siglos fue sede episcopal del antiguo condado de Ribagorza. La localidad, perteneciente al municipio de Isábena, en la provincia de Huesca, conserva un trazado urbano medieval prácticamente intacto, con calles empedradas, murallas y portadas de piedra que han llevado a su inclusión, desde 2019, en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.

El origen de Roda de Isábena está ligado a la relevancia política que alcanzó en el siglo X, cuando se convirtió en capital del condado independiente de Ribagorza bajo el patrocinio de los condes Ramón III y Garsenda de Fezensac. Fue entonces cuando se fundó la sede episcopal destinada a consolidar la autonomía del territorio frente a otros poderes de la época. La primera construcción religiosa, consagrada bajo la advocación de San Vicente en el año 956, resultó gravemente dañada en un ataque musulmán ejecutado en 1006 por un hijo de Almanzor. La reconstrucción se prolongó durante los siglos XI y XII y dio lugar al edificio que hoy se conserva, de tres naves y estilo románico lombardo, consagrado de manera definitiva en 1030 bajo la doble titularidad de San Vicente y San Valero.

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La condición catedralicia se mantuvo hasta mediados del siglo XII, cuando la sede episcopal se trasladó a Lérida y, más tarde, a la diócesis de Barbastro-Monzón. Entre los obispos que ocuparon el cargo figuró Ramiro II el Monje, quien posteriormente llegaría a ser rey de Aragón. El esplendor del templo alcanzó su punto más alto en el siglo XII gracias al patrocinio de San Ramón, obispo entre 1104 y 1126, a quien se atribuyen la consagración de la capilla de la enfermería y la reforma de la cripta central.

La Catedral de San Vicente en Roda Isábena. (MRMaeyaert, Wikimedia Commons)

El templo que concentra récords arquitectónicos

La excatedral de San Vicente Mártir está considerada la más antigua de Aragón y la más pequeña de España, un récord que comparte con el de ser el templo catedralicio ubicado en la localidad de menor población del país. Declarada Monumento Histórico-Artístico en 1904 y con la protección ampliada en 1988 a todo el conjunto histórico de la localidad, la construcción se divide en dos espacios diferenciados: la iglesia y el claustro.

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El claustro, de dimensiones reducidas y carácter austero, luce múltiples inscripciones mortuorias entre capiteles esculpidos y conecta con el antiguo refectorio y la sala capitular. La portada monumental, con puertas de diseño mudéjar, data de principios del siglo XIII, al igual que los frescos de la cripta norte, donde aparece una representación de los meses y trabajos del año.

Catedral de Roda de Isábena, en Huesca. (Shutterstock)

Un casco histórico que se recorre a pie

Junto a la catedral se alza el Palacio del Prior, una construcción fortificada del siglo XVI que conserva un mirador con vistas a las sierras de Carrasquero, Sis y el Turbón. La Plaza Mayor, dominada por el edificio de la hospedería, está rodeada de casas tradicionales de piedra, entre las que se encuentra el Museo del Modelismo Naval, Aéreo y Etnografía de la Era de Vicen, un espacio creado por el vecino Vicente Ballarín a partir de su colección personal de objetos y edificios recuperados.

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El recorrido urbano se completa con el Paseo de los Canónigos y un antiguo molino de aceite del siglo XVIII, que aporta una dimensión más cotidiana al pasado rural del pueblo. En los alrededores, un conjunto de ermitas dedicadas a la Virgen del Pilar, San Salvador, San Mamés y San Martín del Bois desciende hasta el cauce del río Isábena, junto al puente románico de San Jaime, del siglo XII.

Esta construcción se alza como uno de los tesoros de Lleida y atrae cada año a miles de viajeros gracias a su precioso claustro

Cómo llegar y qué más ver en la comarca

Roda de Isábena se encuentra a aproximadamente una hora y 26 minutos en coche desde la ciudad de Huesca, a través de la carretera A-22 con enlace posterior a la A-1605. El trayecto alternativo por la A-131 añade unos 15 minutos adicionales al recorrido.

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La comarca de Ribagorza ofrece otros destinos cercanos de interés patrimonial y natural. Graus, capital de la comarca, conserva una Plaza Mayor con casas nobles, la basílica de la Virgen de la Peña y un antiguo recinto amurallado. La Puebla de Castro guarda restos de pinturas rupestres del Neolítico, mientras que Benasque, con su estación de esquí de Cerler y la proximidad al Parque Natural Posets Maladeta, constituye uno de los puntos turísticos más visitados de la zona.