España

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

Según datos de Tinsa, el alza se modera desde junio pero sigue en dos dígitos en todas las zonas, aunque en términos reales el mercado aún está un 32% por debajo de 2007

'Desde Bruselas hasta Madrid, los desahucios matan', se ha gritado en la capital belga.
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La vivienda en España vale hoy más que en el pico de la burbuja de 2007, al menos en términos nominales. El valor medio de la vivienda nueva y usada supera esos máximos en un 2,5%, según la firma de tasación Tinsa. El dato es menos alarmante al contrastar la realidad del bolsillo de los compradores. Si se descuenta la inflación acumulada desde entonces, el precio real se mantiene un 32% por debajo de aquellos niveles.

La vivienda, tanto nueva como usada, se encareció un 14,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior. La cifra supera en 8,8 puntos a la inflación general, de acuerdo con el informe de Tinsa. El acumulado de los primeros nueve meses del año se sitúa en el 14,9%. Pese a la magnitud de la subida, la tasadora señala que el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda se modera desde junio.

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Frente a agosto, el precio avanzó un 0,7% en septiembre. Las islas lideraron ese repunte mensual, con un incremento del 2,2%.

La costa mediterránea lidera las subidas interanuales

Por zonas, la costa mediterránea registró en septiembre el mayor encarecimiento interanual, del 17,2%. Le siguieron las áreas metropolitanas, con un 16,6%, y las islas, con un 15,2%. Las capitales y grandes ciudades se revalorizaron un 13,4% en el mismo período. El resto de municipios cerró la tabla con un alza del 10,4%.

La jerarquía cambia al observar el acumulado desde enero. Según Tinsa, las islas encabezan la subida en lo que va de año con un 8,8%, seguidas por la costa mediterránea, con un 16,7%, y las áreas metropolitanas, con un 16,4%. Las capitales y grandes ciudades suman un 14,7% desde comienzos de año. El resto de municipios acumula un 10,3%.

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Todas las zonas superan el umbral de alerta europeo

Las tasas interanuales resultan “contundentes” en todos los grupos analizados, según explicó Cristina Arias, jefa de Estudios de Tinsa. La responsable subrayó que los incrementos superan no solo a la inflación, sino también a un límite fijado por Bruselas. “Tasas interanuales contundentes en todos los grupos, por encima de la inflación y superiores al umbral del 9% nominal establecido por la Comisión Europea para la vigilancia ante posibles desequilibrios macroeconómicos”, explicó Arias en el comunicado de la tasadora.

Ese umbral del 9% funciona como indicador de alerta temprana dentro de los mecanismos de supervisión macroeconómica de la Unión Europea. Ningún segmento del mercado español queda hoy por debajo de esa referencia.

Hombre de espaldas con chaqueta oscura y pantalón gris mira un edificio de ladrillo con un cartel de 'Vivienda en venta' en una ventana.
Un hombre de espaldas observa la fachada de un edificio de ladrillo con un cartel de "Vivienda en venta" visible en una de sus ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arias vinculó la presión sobre los precios con el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Los salarios pierden capacidad de compra por el repunte inflacionista derivado de la guerra en Oriente Medio, de acuerdo con el análisis de la firma.

La brecha con la burbuja de 2007 se cierra por zonas

El informe de Tinsa compara también los precios actuales con los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007. En términos nominales, todos los grupos analizados superan ya aquellos niveles, con una excepción. La costa mediterránea y el resto de municipios son las únicas categorías que todavía no recuperan sus máximos históricos en valores nominales. El resto del mercado ya los dejó atrás.

Las islas muestran la revalorización más marcada frente a esos máximos, con un 27,8% por encima. Es también el territorio que más se acerca a los niveles de 2007 cuando se descuenta la inflación: la distancia real es del 13%. El resto de zonas permanece a más de 30 puntos porcentuales de esos máximos en términos reales.

*Con información de agencias

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