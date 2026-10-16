Viajes

El objetivo de Álvaro: revivir una pequeña aldea de Asturias despoblada en uno de los lugares más aislados de la montaña cántabra

El hombre de 39 años vive solo entre casas abandonadas en las montañas, donde su familia dejó huella

Álvaro vive en un pueblo abandonado en Asturias desde hace años y lo está reconstruyendo para que no caiga en el olvido. (YouTube/@hilux_aventura)
Álvaro vive en un pueblo abandonado en Asturias desde hace años y lo está reconstruyendo para que no caiga en el olvido. (YouTube/@hilux_aventura)
Guardar

“Los recuerdos que tengo de pequeño y el amor que tenía mi padre por esta zona me lo han inculcado”. Cuidar de un pequeño pueblo de la sierra asturiana es el principal objetivo de Álvaro, un español de 39 años que decidió instalarse en solitario en la casa que reformó su padre. Con tanto mimo y cariño recuerda a su abuelo y las historias que le contaba su padre de su bisabuelo en la aldea.

La historia de Álvaro es una de muchas que recoge el canal de YouTube @hilux_aventura, dedicado a recorrer pueblos olvidados y recoger el testimonio de sus últimos habitantes. A su vez, es una de tantas que conforman la España Vaciada, en la que aldeas quedan despojadas de servicios mínimos de salud, transporte y conectividad. Poco a poco se despoblan, los muros de las casas caen y la vegetación gana terreno.

PUBLICIDAD

Para evitar que ocurra esto, el asturiano se ocupa de que la carretera esté bien y que haya agua para que la gente disfrute cuando venga.

El regreso a la casa de su padre a través de las historias de su familia

Algunos de los tesoros encontrados en las casas de la aldea de Asturias. (Youtube/@hilux_aventura)
Algunos de los tesoros encontrados en las casas de la aldea de Asturias. (Youtube/@hilux_aventura)

Álvaro llegó a la aldea hace seis años por motivos laborales, aunque el vínculo con el lugar venía de mucho antes. De niño escuchó las historias que le contaba su padre sobre los veranos que pasaba allí cuando todavía vivía el bisabuelo. “Mi padre me contaba muchas anécdotas de cuando venía de pequeño en verano, que todavía vivía mi bisabuelo, y él amaba mucho esta tierra”, relató en el video que recorre las ruinas del pueblo.

PUBLICIDAD

El propio padre de Álvaro había comprado y restaurado con materiales de la zona la casa familiar antes de fallecer, hace ocho años. Esa construcción, que conserva en una de sus tablas la fecha grabada de 1974, es hoy la única vivienda habitada entre casonas vacías y tejados caídos. En su interior se guardan objetos que funcionan como testimonio de otra época, entre ellos gramófonos, baúles de piel de cocodrilo traídos de América, un diploma universitario de 1906 y periódicos de la Segunda República que anunciaban la muerte de Thomas Edison.

Álvaro enseñando una de las casas abandonadas de su pueblo en Asturias. (YouTube/@hilux_aventura)
Álvaro enseñando una de las casas abandonadas de su pueblo en Asturias. (YouTube/@hilux_aventura)

El aislamiento marcó la historia del lugar desde siempre. La aldea nunca contó con calles propias y las visitas de infancia de Álvaro requerían caminatas con mochila, cámping gas y víveres para varios días, ya que había que dejar el coche en el pueblo vecino. Las últimas familias que residieron allí se marcharon a comienzos de la década de 1960, un abandono que terminó por borrar del mapa una forma de vida entera y dejó que la naturaleza avanzara sobre caminos y construcciones.

El único habitante de un pueblo entre ruinas

Hoy Álvaro es la última persona que mantiene viva la aldea. Entre los edificios que todavía resisten se encuentra la antigua escuela del pueblo, ligada a una historia familiar particular. Según contó Álvaro, una maestra de los alrededores intentó ocupar un puesto vacante en una localidad al otro lado del monte, pero llegó tarde y la plaza ya estaba cubierta. Esa circunstancia la llevó finalmente al pueblo donde vivía el bisabuelo de Álvaro, que terminaría convirtiéndose en el escenario de parte de la historia que hoy él se esfuerza por conservar.

Los precios de la vivienda en España no han dejado de aumentar en los últimos años en las principales ciudades. Sin embargo, si cambiamos la ubicación por la España vaciada, la cosa cambia

El caso de Álvaro no es aislado dentro del fenómeno de recuperación de aldeas españolas. En León, un grupo internacional reconstruyó desde finales de los años 80 Matavenero, una aldea abandonada en los 60 que hoy funciona como comunidad ecológica autosuficiente. En Soria, Valdelavilla pasó de estar completamente en ruinas a convertirse en un destino turístico rehabilitado, donde además se rodó la serie El Pueblo. En el Pirineo aragonés, Búbal se recuperó a través de programas educativos que combinaron reconstrucción y trabajo con jóvenes. Estas iniciativas, junto con la de Álvaro, muestran que el interior despoblado del país todavía conserva historias y personas dispuestas a sostenerlo.

Temas Relacionados

ViajesPueblos AbandonadosViajes y TurismoAsturiasPueblosEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La feria del cerdo ibérico que se celebra en un pueblo famoso por su Gruta de las Maravillas: catas, degustaciones y un sorteo que te da tu peso en jamón

La Sierra de Huelva celebra dos fines de semana consecutivos con concurso de cortadores, catas de DOP Jabugo y una gala que reconoce a los mejores productores del sector ibérico

La feria del cerdo ibérico que se celebra en un pueblo famoso por su Gruta de las Maravillas: catas, degustaciones y un sorteo que te da tu peso en jamón

El refugio de Juan del Val y Nuria Roca en la Sierra de Gredos: un pueblo con arquitectura tradicional, historia y naturaleza exuberante

El ganador del Premio Planeta del año pasado invirtió una parte de la compensación en este pequeño pueblo de Ávila

El refugio de Juan del Val y Nuria Roca en la Sierra de Gredos: un pueblo con arquitectura tradicional, historia y naturaleza exuberante

Cinco rutas de senderismo en Cataluña para hacer en familia este otoño entre lagos, bosques y cascadas

Estas cinco rutas recorren algunos de los paisajes de interior más visitados de Cataluña y ofrecen alternativas para quienes buscan una salida sin grandes exigencias

Cinco rutas de senderismo en Cataluña para hacer en familia este otoño entre lagos, bosques y cascadas

El golfo de Vizcaya que es considerado una fortaleza de piedra contra el oleaje: tiene 241 escalones y es parte de Juego de Tronos

Millones de espectadores vieron el camino hacia Rocadragón, el hogar de la Casa Targaryen, aumentando la popularidad del lugar

El golfo de Vizcaya que es considerado una fortaleza de piedra contra el oleaje: tiene 241 escalones y es parte de Juego de Tronos

Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde un mercado popular, pasando por un taller de cerámica, hasta la visita de patrimonio nacional

La capital despliega una programación variada que incluye música en vivo, arte contemporáneo y visitas a edificios históricos

Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde un mercado popular, pasando por un taller de cerámica, hasta la visita de patrimonio nacional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

ECONOMÍA

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

DEPORTES

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”