España

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

El INE confirmó en septiembre la tasa de inflación más alta desde marzo en esta partida, mientras Eurostat sitúa a España solo detrás de Chipre en la subida de alimentos dentro de la Unión Europea

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Congreso/ Europa Press)
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La subida de los precios sigue presionando la cesta de la compra en España. En septiembre, el Índice de Precios de Consumo (IPC) general alcanzó el 4,9% interanual, su nivel más alto desde febrero de 2023. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas han sido una de las partidas que más se han encarecido: su tasa de inflación llegó al 2,7%, la más elevada desde marzo. Los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan así una tendencia que ya se había hecho visible en agosto, cuando España registró la segunda mayor subida de los precios de los alimentos de la Unión Europea, solo por detrás de Chipre.

Sin embargo, no todos los productos han subido al mismo ritmo. Los huevos registraron un incremento interanual del 12,3% en septiembre, mientras que las legumbres y hortalizas aumentaron un 9,8% y la fruta, un 9,6%. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, también repuntó hasta el 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024.

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A pesar de estas subidas, el Ministerio de Economía señaló que, desde el inicio de la guerra en Irán, la inflación acumulada de los alimentos había retrocedido un 0,4%. Este dato introduce un matiz en la evolución de los precios, ya que la fotografía mensual muestra un nuevo repunte.

España registra una mayor subida de los alimentos que Francia e Italia

La comparación con otros países europeos ayuda a entender la evolución de los precios en España. Según los datos de agosto de Eurostat, los alimentos se encarecieron un 2,3% interanual en el país, una tasa solo superada por Chipre, con un 3,8%.

Una mujer compra en un mercado en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)
Una mujer compra en un mercado en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

La subida española contrasta con la registrada en otras grandes economías europeas. En Francia e Italia, los precios de los alimentos aumentaron un 1,1%, mientras que en Alemania apenas avanzaron un 0,2%. En el otro extremo, Suecia registró una caída del 6,2% y los Países Bajos, un descenso del 1%. En Bélgica, por su parte, los precios se mantuvieron estables.

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La guerra en Irán y el precio de la gasolina afectan al supermercado

Estas diferencias se produjeron durante un verano marcado por el encarecimiento de la energía asociado al conflicto en Oriente Medio. En este contexto, el Gobierno español aprobó un tercer Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que entró en vigor el 1 de octubre.

Una de las principales preocupaciones es que este encarecimiento energético se traslade a los precios de los alimentos. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, encargó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el seguimiento de toda la cadena alimentaria. “Desde el inicio de la guerra en Irán los precios de los alimentos de momento han bajado, pero hay que estar alerta”, afirmó Cuerpo en declaraciones a RNE. El ministro recordó que, en el caso de la guerra en Ucrania, el encarecimiento energético tardó entre ocho y doce meses en reflejarse en la cesta de la compra, por lo que consideró necesario anticiparse a ese efecto.

Cuerpo vinculó directamente el repunte del IPC en septiembre con el encarecimiento del crudo y el gas derivado del conflicto en Oriente Medio, y señaló que la evolución futura de la inflación dependerá en buena medida de cómo avance esa guerra. El ministro remarcó, de todos modos, que las medidas adoptadas por el Gobierno desde el 20 de marzo han conseguido amortiguar en torno a la mitad del impacto del shock energético sobre los precios de consumo en España.

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