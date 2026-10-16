Viajes

El refugio de Juan del Val y Nuria Roca en la Sierra de Gredos: un pueblo con arquitectura tradicional, historia y naturaleza exuberante

El ganador del Premio Planeta del año pasado invirtió una parte de la compensación en este pequeño pueblo de Ávila

Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)
Juan del Val y su mujer, Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. (Flickr)
Guardar

Candeleda, en el sur de la provincia de Ávila, se convirtió en el refugio elegido por el escritor Juan del Val y la presentadora Nuria Roca para desconectar del ritmo de Madrid. El municipio, asentado entre el valle del Tiétar y las primeras estribaciones de la Sierra de Gredos, combina arquitectura tradicional, un patrimonio histórico poco conocido fuera de la región y un entorno natural que las oficinas de turismo describen entre los más variados de Castilla y León.

Del Val obtuvo el Premio Planeta 2025, dotado con un millón de euros, por la novela Vera, una historia de amor, presentada ante el jurado en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Con parte de esa compensación, la pareja reforzó su vínculo con Candeleda, localidad que ya frecuentaban desde antes del galardón y donde mantienen una propiedad alejada de la exposición mediática que acompaña su vida profesional.

PUBLICIDAD

Una arquitectura que resistió el paso del tiempo

Candeleda, en Ávila (Shutterstock).
Candeleda, en Ávila (Shutterstock).

El casco histórico de Candeleda conserva un trazado de calles estrechas, casas de piedra y adobe, balcones de madera y fachadas cubiertas de plantas. Según las oficinas de turismo de Ávila, el municipio recibió el título de Villa en 1393, otorgado por el rey Enrique III de Castilla, y mantiene varios edificios catalogados como Bien de Interés Cultural, entre ellos la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada así en 1991.

La Plaza del Castillo, la calle de la Corredera y la Plaza de las Burgas forman parte del recorrido que se recomienda a quienes visitan el pueblo por primera vez. En esta última zona se conserva el aspecto tradicional que tuvieron las calles y plazas del centro histórico entre el siglo XVIII y los años setenta del siglo XX, incluido el empedrado original recuperado en una intervención reciente.

PUBLICIDAD

Una historia marcada por el paso de viajeros ilustres

La villa cuenta también con un rico patrimonio histórico y monumental que enamora al viajero

El escritor Camilo José Cela visitó Candeleda en 1955 y relató esa experiencia en Judíos, moros y cristianos, su libro de viajes por la zona. Una de las calles del centro histórico lleva su nombre en homenaje a ese episodio. El municipio conserva también restos arqueológicos previos a la época romana, entre ellos los castros de El Freíllo y El Raso, además de un museo arqueológico dedicado a esos hallazgos.

El Puerto de Candeleda, paso natural dentro del macizo de Gredos, fue utilizado desde el Neolítico y cobró especial relevancia durante la Mesta, cuando por allí transitaban cada año más de 35.000 cabezas de ganado en su recorrido entre Extremadura y las zonas altas de Castilla.

Desde el valle del Tiétar con amor: Nuria Roca y Juan del Val disfrutan de la naturaleza exuberante de Candeleda

Candeleda, en Ávila (Shutterstock).
Candeleda, en Ávila (Shutterstock).

Candeleda aporta la mayor extensión de todos los municipios al Parque Regional Sierra de Gredos, declarado en 1996. El territorio se distribuye entre el río Tiétar y el pico Almanzor, lo que genera una notable variedad de ecosistemas y especies, entre ellas la cabra montés, el águila imperial y el buitre negro. En ese escenario, Nuria Roca compartió en varias ocasiones en redes sociales imágenes de las gargantas y los paisajes de la localidad durante sus estancias, con arroyos, zonas boscosas y vistas del valle que la pareja frecuenta cuando se aleja de los compromisos profesionales en Madrid y Barcelona.

Varias gargantas, como la de Santa María o la de Alardos, descienden desde la sierra y alimentan piscinas naturales como el Charco Palomas, utilizadas durante el verano tanto por vecinos como por visitantes. Las oficinas de turismo destacan además la exposición al mediodía del valle, factor que favorece un microclima más suave que el del resto de la provincia y permite el desarrollo de robles, castaños, olivos y frutales, una combinación poco habitual en la meseta castellana.

Imagen 4FAVHHO6C5DZ5CWYARJOB4L4LY

El pimentón de Candeleda, seña de identidad desde el siglo XVII

Candeleda elabora pimentón desde finales del siglo XVII, cuando el cultivo del pimiento se extendió por el valle del Tiétar con el mismo método que desarrolló la comarca vecina de La Vera. El proceso combina el secado al humo de leña de roble y encina, realizado en construcciones de piedra conocidas como sequeros, con la molienda posterior en molinos tradicionales, según detallan las oficinas de turismo.

El pimentón de Candeleda tiene características muy parecidas al pimentón de la Vera, una región a pocos kilómetros del pueblo. (Wikimedia)
El pimentón de Candeleda tiene características muy parecidas al pimentón de la Vera, una región a pocos kilómetros del pueblo. (Wikimedia)

El resultado se obtiene a partir de variedades autóctonas como la bellotero, la lerén, la agridulce y la tres esquinas, sometidas a un proceso de espezonado que elimina los pedúnculos antes del molido. A diferencia de otras zonas productoras, el pimentón de Candeleda no incorpora aceites vegetales, lo que le confiere una estabilidad particular en sus tres variedades, dulce, agridulce y picante.

El Centro de Recepción de Visitantes y Aula de Interpretación del Pimentón, instalado en uno de los antiguos sequeros de la calle Cruz de Piedra, permite a los visitantes conocer de cerca este proceso artesanal, que se mantiene vigente como uno de los productos gastronómicos más representativos del municipio.

Temas Relacionados

Juan Del ValViajesViajes y TurismoPueblos de EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco rutas de senderismo en Cataluña para hacer en familia este otoño entre lagos, bosques y cascadas

Estas cinco rutas recorren algunos de los paisajes de interior más visitados de Cataluña y ofrecen alternativas para quienes buscan una salida sin grandes exigencias

Cinco rutas de senderismo en Cataluña para hacer en familia este otoño entre lagos, bosques y cascadas

El golfo de Vizcaya que es considerado una fortaleza de piedra contra el oleaje: tiene 241 escalones y es parte de Juego de Tronos

Millones de espectadores vieron el camino hacia Rocadragón, el hogar de la Casa Targaryen, aumentando la popularidad del lugar

El golfo de Vizcaya que es considerado una fortaleza de piedra contra el oleaje: tiene 241 escalones y es parte de Juego de Tronos

Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde un mercado popular, pasando por un taller de cerámica, hasta la visita de patrimonio nacional

La capital despliega una programación variada que incluye música en vivo, arte contemporáneo y visitas a edificios históricos

Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde un mercado popular, pasando por un taller de cerámica, hasta la visita de patrimonio nacional

Las mejores exposiciones para ver en octubre en Barcelona: de la fotografía de Dana Lixenberg a la inmersión en el juego de Andrés Iniesta

Las arquitectura de la diseñadora Charlotte Perriand o un recorrido por espacios de selva, fondo marino, Ártico y sabana completan la selección cultural en la Ciudad Condal

Las mejores exposiciones para ver en octubre en Barcelona: de la fotografía de Dana Lixenberg a la inmersión en el juego de Andrés Iniesta

La cueva en Francia donde cabría Notre Dame: se midió con un globo aerostático y tiene esculturas milenarias

Tardó 200 millones de años en formarse por la acción de un mar prehistórico y un lago subterráneo que se secó

La cueva en Francia donde cabría Notre Dame: se midió con un globo aerostático y tiene esculturas milenarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar y con derecho a la independencia

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar y con derecho a la independencia

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora del Frente Amplio y del viernes clave para la izquierda

La ‘guerra’ de dos excuñados para no entregar al PP la alcaldía del pueblo madrileño que este año casi ganó ‘El Gran Prix del Verano’ de TVE

Cómo podría responder Europa a la incursión de buques militares de Marruecos en Ceuta: “Es una decisión política, no una imposibilidad jurídica”

Tras batir récord de gastos en viajes, el Senado reforma ahora su parking por 1,37 millones de euros para cargar coches eléctricos y poner luces que señalen las plazas libres

ECONOMÍA

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

El Banco de España alerta sobre la subida de precios en comparación con el resto de Europa: “Podría erosionar gradualmente la competitividad de la economía española”

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones