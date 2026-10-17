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La estación de Metro de Sol seguirá cerrada hasta que se garantice que se cumplen las condiciones de “seguridad y salud”

Pese a que los trabajos de limpieza han finalizado “con éxito” y a que la estación de Cercanías continúa operativa, la Comunidad de Madrid no ha dado una fecha para la reapertura

Estación de metro de Sol cerrada, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)
Estación de metro de Sol cerrada, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)
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Desde este viernes, la estación de Metro de Sol, una de las más concurridas de la capital, permanece cerrada a consecuencia de la “insalubridad” derivada de la acampada por la vivienda que desde hace tres semanas se mantiene en la Puerta del Sol, según señaló ayer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a EsRadio.

Este sábado, la Comunidad de Madrid ha señalado que, por el momento, se mantendrá el cierre de la estación de Metro de Sol hasta que se acredite que se cumplen las condiciones de “seguridad y salud exigidas”.

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El cierre de la estación de Metro por la Comunidad de Madrid se justificó como una medida necesaria para realizar “trabajos de limpieza urgente y de seguridad”. “La estación de Metro de Sol permanecerá cerrada temporalmente ante los niveles de amoníaco detectados como consecuencia de la acumulación de residuos orgánicos en el entorno, una situación que requiere la realización de labores urgentes de limpieza para garantizar las condiciones adecuadas de salubridad”, señalaba la Consejería de Transportes en un comunicado.

Mientras tanto, la estación de Cercanías, que se sitúa en la misma plaza, se mantiene operativa. Además, según el propio Ejecutivo autonómico, estas labores de limpieza ya han finalizado a las dos de la madrugada.

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Varias personas en la estación de metro de Sol, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)
Varias personas en la estación de metro de Sol, en la Puerta del Sol, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

El delegado del Gobierno pregunta por qué sigue cerrada la estación

Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha utilizado sus redes sociales para preguntar a Jorge Rodrigo, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid por la prolongación del cierre. “Una vez finalizadas con éxito las tareas de limpieza de los respiraderos, ¿por qué continúa cerrada la estación de Metro de Sol? ¿Cuándo tienen prevista la reapertura?“.

Además, Martín ha agradecido a todas las personas que han participado en las labores de limpieza: “Gracias a todos quienes han colaborado para que esos trabajos se pudieran desarrollar con total normalidad”.

Por su parte, según ha publicado EFE, fuentes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid han indicado que el protocolo de actuación de limpieza ha entrado en una segunda fase. Según señalan, el informe de riesgo higiénico establece de forma expresa que no se puede reanudar el servicio hasta disponer de “garantías objetivas y documentadas de que las condiciones de seguridad y salud han sido restablecidas”.

El laboratorio externo a Metro ha establecido que, con el objetivo de obtener estas garantías, es necesario establecer unos plazos que comiencen a contar desde que se finaliza la limpieza e incluyen “la ventilación de las instalaciones, la recogida de muestras, su análisis y la obtención de los resultados”.

Acampados en la Puerta del Sol usan como piscina la fuente de la estatua de Carlos III

A través de la red social X, Metro de Madrid ha señalado que continúan trabajando para reabrir la estación de Sol “lo antes posible”: “Esta noche ha finalizado la limpieza de los pozos de ventilación. Desde ese momento, un laboratorio externo trabaja intensamente para la obtención de las pruebas objetivas y documentadas que permitan demostrar que se han recuperado las condiciones de seguridad y salud y pueda reabrir la estación”.

Los sindicatos apuntan a “claros motivos políticos”

Ante la decisión de la Comunidad de Madrid, los sindicatos han desmentido que en la estación de Sol se estén produciendo situaciones de “insalubridad”: “No existe ninguna queja por parte de los trabajadores sobre la limpieza en la estación de Sol, ninguna”, ha asegurado la presidenta Tomás Matías Algada, responsable de UGT en el comité de empresa. Por su parte, Alfonso Blanco, secretario general de CCOO, ha expresado su “desacuerdo total” con una medida tras la que ve “claros motivos políticos”.

*Con información de EFE

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