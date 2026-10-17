España

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no ha acudido a la cita

Detalle del cartel mostrado por una de las afiliadas durante la reunión del Comité Federal del PSOE. (EFE/ J.J. Guillén)
Detalle del cartel mostrado por una de las afiliadas durante la reunión del Comité Federal del PSOE. (EFE/ J.J. Guillén)
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El Comité Federal del PSOE ha proclamado este sábado por unanimidad a Pedro Sánchez como candidato a la reelección y ha validado las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre. La reunión se ha resuelto en menos de una hora, sin peticiones de palabra de los dirigentes presentes y con la ausencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así, el máximo órgano socialista entre congresos ha aprobado unas listas paritarias en el conjunto de las candidaturas a las Cortes Generales: 444 mujeres y 443 hombres. Por primera vez, las mujeres encabezarán la mayoría de las listas al Congreso. Según ha informado el partido, esta composición cumple con el mandato surgido del 41° Congreso del PSOE. En el Senado, el porcentaje de mujeres que lideran candidaturas aumentó diez puntos respecto de los comicios de 2023.

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La dirección federal ha introducido pocos cambios en las propuestas enviadas por las organizaciones territoriales, en un proceso que ha generado menos controversia interna que el que precedió a las anteriores elecciones generales. La votación se ha producido sin intervenciones de los integrantes del Comité Federal. Fuentes del órgano de decisión socialista entre congresos señalaron a EFE que nadie pidió la palabra antes de que se aprobara la candidatura de Sánchez y el resto de las listas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no acudió al encuentro celebrado en Fuenlabrada. Su entorno sostuvo ante Europa Press que se trataba de una reunión de trámite “sin posibilidad de intervención”. Las fuentes consultadas por la agencia explicaron que el dirigente socialista prefirió que asistieran los candidatos incluidos en las listas al Congreso y al Senado, ante la falta de un turno abierto para los responsables territoriales. Page cuestionó que no se permitiera tomar la palabra a los dirigentes que quisieran hacerlo, una posibilidad que, según el texto, suele existir en las reuniones del Comité Federal. La ausencia del presidente castellanomanchego contrastó con el mensaje de unidad que trasladaron otros dirigentes territoriales durante la jornada. El partido ratificó sus candidaturas sin votos en contra.

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Pedro Sánchez ha defendido en Bruselas que la política migratoria española combina el control de las llegadas irregulares, la cooperación internacional y el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en el país.

Dos ministras encabezarán las candidaturas en Castilla-La Mancha

Las listas del PSOE en Castilla-La Mancha incluyen a dos integrantes del Gobierno de Sánchez como cabezas de candidatura al Congreso. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, liderará la lista por Ciudad Real. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, encabezará la candidatura socialista por Toledo.

El Comité Federal se ha celebrado fuera de la sede habitual de Ferraz, en Madrid. La dirección del PSOE modificó el formato y organizó un acto destinado a iniciar la precampaña para las elecciones generales.

Por otra parte, Rebeca Torró ha asumido este sábado la portavocía del PSOE tras la dimisión de Montse Mínguez, que ha dimitido después de que el medio Artículo 14 revelara que su pareja tiene una empresa inmobiliaria con más de 30 viviendas y que ha realizado varios desahucios. La reorganización también deja a Cristina Narbona al frente de Estudios y Programas, mientras que Javier Alfonso Cendón será el nuevo secretario general del grupo socialista en el Congreso. Ambas responsabilidades también estaban en manos de Mínguez.

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