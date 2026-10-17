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Acuerdo histórico para las elecciones del 29-N en el Senado: PSOE y Frente Amplio se presentarán juntos para tratar de impedir otra mayoría absoluta del PP

La alianza reúne a los socialistas y a fuerzas como IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre, Més y Ceuta Ya. Concurrirán con una única papeleta en 47 circunscripciones.

El Hemiciclo del Senado
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La izquierda española buscará disputar el Senado con una candidatura conjunta en las elecciones generales del 29 de noviembre. El PSOE y el Frente Amplio han registrado a última hora de este viernes una coalición bajo la denominación “Senado de Progreso”, con el objetivo de concentrar el voto progresista en la Cámara Alta y evitar otra mayoría absoluta del PP.

La alianza reúne a los socialistas y a fuerzas como IU, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Batzarre, Més y Ceuta Ya. El PSOE y el Frente Amplio concurrirán al Senado con una única papeleta en 47 circunscripciones. La iniciativa busca evitar que los votos de las formaciones de izquierda queden repartidos entre candidaturas distintas, en un sistema electoral que favorece a la lista más votada en cada provincia. La coalición no se aplicará en Cataluña ni en Canarias, con la excepción de La Gomera. En Baleares, se suma un entendimiento entre PSOE, Més, IU y Sumar. Podemos no forma parte de la alianza, aunque no se descartaba que planteara candidatos con el respaldo del resto de las organizaciones.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anticipado a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas que su partido quería ampliar su presencia en la Cámara Alta: “El PSOE no aspira solamente a ganar en el Congreso y a tener una mayoría más amplia y progresista en el próximo Parlamento. También queremos ganar el Senado”. Para ello, según Sánchez, las alianzas serían necesarias: “Todas las opciones están encima de la mesa, también lógicamente el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de izquierdas”.

La expectativa de los impulsores del pacto es que una sola lista progresista pueda transformar la distribución de escaños en el Senado. La suma de votos de PSOE y sus socios permitiría competir por puestos que, con candidaturas separadas, suelen concentrarse en el partido más votado. La plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia calculó que una coalición liderada por el PSOE podría alcanzar 112 senadores tras los comicios. En esa proyección, el PP quedaría con 84 representantes.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que sigue sobre la mesa la opción de que el PSOE concurra a las elecciones al Senado en una lista unitaria de la izquierda, a solo un día de que finalice el plazo para establecer coaliciones electorales.

Así se reparte el Senado

El Senado está integrado por 266 miembros: 208 son elegidos de forma directa y 58 los designan los Parlamentos autonómicos. En las elecciones de 2023, el PP obtuvo 120 de los escaños directos y el PSOE logró 72. En aquellos comicios, si PSOE y Sumar hubieran concurrido en una misma papeleta, el PP habría obtenido 81 senadores y las dos fuerzas de izquierda habrían sumado 116.

“Hoy damos un paso histórico, a la altura del momento político que vivimos y de las demandas de millones de ciudadanos”, ha declarado este viernes la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró. “Hemos escuchado el clamor de las calles y hemos transformado esas reivindicaciones en un acuerdo de país que reúne distintas sensibilidades y va mucho más allá de la suma de nuestras siglas”.

El PSOE defiende la necesidad de modificar el funcionamiento político de la Cámara Alta. La formación afirma que existe “una urgencia democrática que el Senado recupere su verdadera vocación y deje de estar sometido a los intereses de PP y Vox”. El Frente Amplio, por su parte, ha presentado el entendimiento como una “histórica candidatura compartida”, según ha dicho en un comunicado. También destaca que las partes han demostrado capacidad “para llegar hasta aquí a través del diálogo y la responsabilidad”. El acuerdo se hizo público poco después de las 23.55 del viernes, cuando el plazo para registrar coaliciones vencía a las 23.59.

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