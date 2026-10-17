Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

Steve Calzada con su libro 'El fútbol es descomplicado' (imagen cedida)

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El fútbol hace mucho que dejó de ser un simple deporte en el que gana quien marca más goles. Se ha convertido también en un reflejo de la sociedad, donde el racismo, la homofobia, las casas de apuestas y la política se mezclan con el juego y hacen que pierda su esencia. Y las redes sociales han llegado para multiplicar esta lacra. Estas son las cuestiones que Steve Calzada recoge en su libro El fútbol es descomplicado.

Steve Calzada comenzó su incursión profesional en el mundo del fútbol a través de su canal de YouTube cuando tenía 16 años. Sabía que su futuro era crear contenido, y descubrió que no había ningún medio digital en redes sociales sobre fútbol. Había comprobado que era un modelo que podía funcionar porque en otras partes del mundo se estaba haciendo. Tras hablarlo con su padre (persona destacada dentro del deporte rey que ha pasado por equipos como el FC Barcelona o el Manchester City), se puso manos a la obra. Un lanzamiento con DjMaRiiO y muchas horas de trabajo e historia de jugadores, entrenadores y clubes después, en Post United ya son 15 millones de seguidores en redes sociales. Ese bagaje le llevó tiempo después a escribir un libro: El fútbol es descomplicado.

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La oportunidad de escribir el libro nació “de la forma más surrealista”. Primero se le ocurrió la idea de hacer una especie de diccionario de redes sociales para padres, donde contarles cómo se comunican los jóvenes de hoy en día. No llegó a salir adelante, pero le abrió la puerta al mundo editorial, donde le pidieron que escribiera un libro sobre fútbol. “La idea me gustó desde el principio”, asegura. La esencia del fútbol es muy sencilla, es todo lo que lo rodea lo que lo complica, como explica tanto en la introducción como en la entrevista. “El fútbol es tan simple como que si quedas 0-1 has perdido”. Y matiza: “Hay gente que dice que hay mucha estrategia detrás, y evidentemente la hay, pero lo bueno del fútbol y el motivo por el que es un deporte tan grande y seguido es que es fácil”.

Ahora el fútbol está “superprofesionalizado” con las dietas, el peso, los entrenamientos, las academias... “Las academias están muy bien pensadas, pero ha habido un exceso de profesionalización”, considera. Y destaca que, cuando creas ese tipo de escuelas, creas también un sistema de juego. Una especie de fábrica de “robots” donde todos los jugadores son iguales. “Es verdad que cuando llegan al fútbol profesional van a saber exactamente qué tienen que hacer, pero con los años tendremos un fútbol más aburrido”. Cada vez es más raro que aparezcan jugadores como Neymar, un regateador nato. ¿El motivo? Cada vez hay menos fútbol callejero, menos libertad para probar e intentar.

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Steve Calzada con su libro 'El fútbol es descomplicado' (imagen cedida)

Las redes sociales, el racismo o la homofobia son algunos de los temas que aparecen en el libro y que han contribuido a enrevesar el deporte rey. “Creo que el fútbol es una forma de desestresarse para mucha gente. Van ahí y lo sueltan todo”, considera. Y añade que cuando el fútbol es tu momento más importante y le empieza a ir mal a tu equipo, “pierden el control y la cabeza y sueltan barbaridades que se pueden ver en redes y en los estadios”. “No creo que el que dice esas burradas lo piense en realidad, pero sí hay que tener más autocontrol y no soltar insultos porque un jugador falle una oportunidad”, destaca.

Aunque pone un poco de esperanza en la sociedad: “Porque una persona diga algo en el estadio no significa que todo el estadio lo piense o que sea un problema general en el país”. Una cuestión que se masifica a través de las redes sociales. “En redes, el problema que hay, hubo y habrá siempre si no se cambian las cosas es que hay una pantalla por medio”. Para Steve, es necesario controlar la creación de perfiles, que tengan identidad, para que se tenga información sobre quién hace los comentarios y se puedan tomar medidas contra esa persona.

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El fútbol como arma política y la lacra de las apuestas

En el fútbol, Steve dedica un capítulo a analizar cómo los políticos han usado los deportes en general y el fútbol en particular como herramienta. “Recuerdo el Mundial de Catar. Los países que pasaban por más penurias y estaban en situaciones más complicadas fueron en los que más gente había en los estadios”. Comenta también que hubo aficionados que contaron que habían vendido la casa para poder asistir a la cita olímpica. “Cuando un jugador hace las cosas bien, se le da mucho espacio mediático y visibilidad porque quieren desviar el foco a otro lado”. Una gestión que se ha utilizado históricamente a lo largo de los años, y en el libro habla de cómo Pelé le habló de este asunto en una charla fortuita.

Si el fútbol sirve de arma política, también sirve como herramienta a las casas de apuestas para sacar dinero. Steve Calzada vivió en primera persona cómo el mundo de las apuestas puede convertirse en un problema para muchas personas. “Para mí fue complicado, porque fue en un momento en que se estaba desarrollando mi personalidad”. Él se adentró en ese mundo como muchos jóvenes, porque escuchó que alguien había ganado mucho dinero apostando muy poco en el fútbol. “Ahí dije: ‘Jo, si yo sé de fútbol y veo los partidos, voy a probar’”.

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Steve Calzada con su libro 'El fútbol es descomplicado' (imagen cedida)

En ese momento, Steve quería ver todos los partidos para estar informado y poder hacer contenido en redes. Sin embargo, le faltaba ese punto de interés que sí tenía con el FC Barcelona, su equipo. “Pensé en apostar para darle ese punto de emoción y diversión a algunos partidos”, recuerda. Al principio ponía cosas simples y ganaba, pero eso hizo que se envalentonara y empezara a arriesgarse más. “El problema es que en ese momento, con 18 años, no sabes los problemas que puede haber cuando te enganchas a una cosa así”.

Con el Mundial de Rusia se descontroló. “Veía los partidos con una ansiedad muy fuerte”, explica. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía un problema porque no lo podía dejar. Tuvo que hablar con sus padres. Fue a terapia para tratar de entender qué le pasaba y buscar una solución. “Me prohibí el acceso a todas las casas de apuestas. Ahora mismo ni se me pasaría por la cabeza hacer una apuesta solo”.

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La homosexualidad como tema tabú en el mundo del fútbol

Hasta la fecha, se cuentan con los dedos de una mano los jugadores que dieron el paso y salieron del armario. Justin Fashanu fue uno de ellos y vivió un infierno hasta que terminó quitándose la vida con 37 años. “Yo creo que siempre va a ser tabú, porque el fútbol está muy globalizado. En Europa estamos muy concienciados con este tema. El problema es que si compartes vestuario con un jugador de Guinea, puede que a él le dé igual pero en su país está mal visto y, si ven una foto de los dos juntos, en Guinea puede tener un problema”.

En el libro se pone el ejemplo de Pape Gueye. Durante una campaña para defender los derechos LGTBI, el jugador tapó todas las banderas. En Europa fue sancionado, pero en su país salió incluso el presidente a decir que había hecho lo correcto. A ello se suman los contratos publicitarios. “Si Cristiano Ronaldo sale y dice que es homosexual, o Messi, los contratos de publicidad que tiene en muchos países se acabarían porque allí no está bien visto”, reflexiona.

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En el fútbol femenino, sin embargo, ocurre lo contrario. “Ha comenzado más tarde y, sobre todo, no hay hombres. En fútbol masculino parece que si dices que eres homosexual, pierdes hombría. Al final se han creado esos prejuicios y estigmas en la sociedad”, opina.

A lo largo de su trayectoria, Steve Calzada ha podido realizar múltiples entrevistas gracias a su pódcast After Post United. En el libro destaca una entrevista con un jugador homosexual y una charla con Pelé, pero la conversación que recuerda con más cariño fue la de Keita Baldé “por lo que significó, fue un fenómeno viral”. “Conseguí un episodio que trascendió el mundo del fútbol por lo interesante que era su historia”, asegura.

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