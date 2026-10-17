España

La izquierda fracasa en su intento de presentarse con una lista unitaria en las elecciones generales: la guerra Sumar-Podemos desbarata la propuesta de Rufián

Frente Amplio celebra este sábado su presentación oficial en Madrid con Ada Colau como candidata propuesta a la Presidencia del Gobierno, mientras el proyecto de unidad impulsado por Gabriel Rufián queda truncado

Frente Amplio se presenta este sábado con Adau Colau al frente y sin Gabriel Rufián. (Montaje Infobae)
Frente Amplio se presenta este sábado con Adau Colau al frente y sin Gabriel Rufián. (Montaje Infobae)
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Lo que nació como una promesa de unidad entre las fuerzas a la izquierda del PSOE ha terminado convirtiéndose en un nuevo capítulo de su división. Frente Amplio se presenta este sábado sin Podemos y Gabriel Rufián, después de meses de conversaciones que han llevado a la misma casilla de salida. A medianoche de este viernes expiró el plazo para presentar las coaliciones electorales y, con ello, la posibilidad de formalizar una lista estatal conjunta entre izquierdas para el 29 de noviembre. “Estamos dando un espectáculo dantesco. Pido disculpas a la ciudadanía, creo que hemos fracasado o estamos muy cerca de fracasar”, reconoció el portavoz de ERC horas antes de dar por concluido el cierre de las coaliciones.

El proyecto integrado por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns celebra este sábado su puesta de largo en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, en Madrid. Lo hará con la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata propuesta a la Presidencia del Gobierno y con distintas alianzas territoriales ya cerradas, pero sin haber conseguido su principal objetivo: integrar a Podemos. El partido de Ione Belarra ha apostado por Irene Montero como candidata y por una alianza electoral con ERC en Cataluña, donde Gabriel Rufián encabezará la lista de los republicanos. Ni siquiera la disposición de Colau a renunciar a su candidatura y cambiar el nombre de Frente Amplio para facilitar un acuerdo sirvió para desbloquear las negociaciones. Tampoco horas antes de cerrarlo: “Le pido que no baje los brazos, que no hemos venido a rendirnos”, respondió la líder de los Comunes a la afirmación del portavoz de ERC de que “había fracasado”.

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En las últimas horas, Frente Amplio ofreció a Podemos puestos de salida en Madrid y Cataluña, una de las portavocías del futuro grupo parlamentario y su integración en el resto de candidaturas. La formación morada rechazó la propuesta porque mantenía su negativa a pactar en Madrid y Cataluña y a romper su acuerdo con ERC.

La izquierda alternativa llega este viernes, último día para registrar coaliciones electorales a las elecciones generales, con negociaciones 'in extremis' para forjar alianzas y con riesgo de fragmentación electoral entre Frente Amplio y Podemos en de Madrid.

In extremis, Frente Amplio anunció ayer la incorporación a su coalición de cinco nuevos partidos políticos: Batzarre (Navarra), Iniciativa del Pueblo Andaluz, Somos Asturies, Recortes Cero, Partido Humanista. Además, sí ha conseguido cerrar una candidatura conjunta en la Comunidad Valenciana. Bajo la marca Compromís-Front Valencià, Compromís, Podemos, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià han alcanzado un acuerdo para concurrir a las elecciones del 29-N, con los primeros encabezando las listas de Valencia y Castellón y los morados, la de Alicante. Tampoco ha sido la única excepción. En Canarias, Podemos, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Nueva Canarias concurrirán bajo las siglas de Unidad del Pueblo Canario, mientras que en Aragón y Baleares Frente Amplio ha alcanzado pactos con Chunta Aragonesista y Ara MÉS, respectivamente. Sin embargo, los acuerdos territoriales no han conseguido trasladarse a las dos principales plazas electorales: Madrid y Barcelona. En la capital, Más Madrid ha apostado por Emilio Delgado como cabeza de lista de Frente Amplio, mientras que Podemos ha hecho lo mismo con Irene Montero en unas elecciones primarias celebradas la tarde del viernes.

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El acuerdo entre las izquierdas sí ha alcanzado al Senado. PSOE y Frente Amplio registraron una coalición conjunta bajo la denominación Senado de Progreso, que agrupa también a Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre. La alianza se aplicará en 44 provincias, con Cataluña y Canarias fuera de este acuerdo, y no incluye a Podemos.

Entre tanto, a comienzos de mes, Montero propuso a los partidos que hoy integran Frente Amplio celebrar unas primarias abiertas los días 14 y 15 de octubre para elegir al candidato de una posible coalición unitaria. Ante la falta de acuerdo, la formación morada celebró el proceso por su cuenta, con la exministra como única aspirante y el 90,7% de los votos.

Frente Amplio inicia su carrera hacia el 29-N

Pese a los desencuentros, Frente Amplio tratará de escenificar este sábado el inicio de una nueva etapa política. La coalición, que recoge el testigo de Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir como candidata, ha estrenado esta semana su identidad visual, una página web y el lema “Es la hora”.

Con las alianzas electorales definidas, el siguiente paso será concretar las candidaturas. Los partidos tendrán del 21 al 26 de octubre para presentar sus listas, que se publicarán inicialmente en el Boletín Oficial del Estado el día 28. La proclamación oficial de los candidatos llegará el 2 de noviembre y su publicación, un día después. Ya el 13 de noviembre comenzará la campaña electoral, que se prolongará hasta el viernes 27. Tras la jornada de reflexión del sábado 28, los españoles acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre.

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