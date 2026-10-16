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Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

El club blanco califica las palabras del dirigente de “moralmente repugnantes” y anuncia que recurrirá a la UEFA para exigir la depuración del caso Negreira

Guerra Tebas y Real Madrid. (Composición Infobae)
Guerra Tebas y Real Madrid. (Composición Infobae)
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LaLiga tiene una guerra abierta. En un bando, el madridismo; en otro, Javier Tebas. Fue este último quien, tras la vuelta a la competición doméstica, ha disparado primero. A través de sus redes sociales, el presidente de la liga ha comparado los métodos de comunicación de la dirección madridista con los de la propaganda de Joseph Goebbels, ministro del régimen nazi.

La respuesta del Real Madrid no se ha hecho esperar. La entidad presidida por Florentino Pérez ha emitido un comunicado en el que exige su dimisión inmediata de todas sus funciones, tanto la de presidente de LaLiga como la de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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Todo esto, sumado al pulso que el club blanco mantiene con los árbitros y el calendario. Tras la expulsión de Vinícius frente al Villarreal y su sanción de cuatro partidos (confirmada después de la apelación), la televisión pública, RMTV, se ha quejado del horario del partido contra el Valencia, el 7 de noviembre, solo tres días después de visitar al AEK de Atenas.

El Madrid y una orquesta de “portacoces”

En su mensaje en la red social X, Tebas arranca señalando a dos periodistas, Tomás González Martín y Jesús Urdiola. “Cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid”, les escribe.

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Después, amplía el foco, señalando que el club blanco dirige una orquesta de “portacoces” en la que “Real Madrid TC lleva al voz cantante”. “Seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos”, prosigue.

Y ahí llega la comparación: “Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato”.

La expulsión de Vinícius Jr. (Europa Press)
La expulsión de Vinícius Jr. (Europa Press)

“Moralmente repugnante”

El comunicado del Real Madrid expone cinco puntos en el que califica de “absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad” que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con la propaganda nazi para desacreditar al club, a su dirección y a su televisión.

Además, rechaza que la aclaración de Tebas (aquella en la que solo se dirigía a RMTV y no a su afición) la suavice. Al revés, no atenúa el carácter “profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno” de sus palabras.

Florentino Pérez. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
Florentino Pérez. (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

El club lo presenta como un nuevo episodio de ataques reiterados contra el Madrid, su presidente y sus medios. Le reprocha además que aproveche preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos a la entidad para dirigir contra ella sus descalificaciones, “atribuyéndonos actuaciones de terceros sobre las que no tenemos responsabilidad ninguna”.

Para el Madrid, la conducta de Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus cargos, y sus ataques a quienes piden transparencia son, a juicio del club, “una auténtica lacra para el fútbol español”.

Javier Tebas. (Europa Press)
Javier Tebas. (Europa Press)

Negreira, otra vez sobre la mesa

Por último, el comunicado dedica un bloque al caso Negreira. El club critica que Tebas dedique sus esfuerzos a desacreditarlo en lugar de impulsar, desde sus responsabilidades, el esclarecimiento de los pagos que el FC Barcelona hizo durante años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Según explica, ante la falta de respuesta de LaLiga y de la RFEF, ha acudido directamente a la UEFA para exigir que se aclaren los hechos y se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones.

Pides además, una “renovación integral del sistema arbitral” y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, con la salida de quienes tuvieron responsabilidades en aquella etapa.

El Madrid cierra el comunicado asegurando que seguirá defendiendo sus derechos, su prestigio institucional, el completo esclarecimiento del caso Negreira y la “necesaria regeneración del fútbol español”.

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