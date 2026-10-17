La multa que enfrentan los bañistas de la Puerta del Sol por meterse con colchonetas en la fuente de la plaza: hasta 750 euros por vandalismo

La acampada que desde fines de septiembre ocupa la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, sumó este jueves una nueva controversia.

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Los bañistas de la Puerta del Sol que entraron con colchonetas en la fuente situada junto a la estatua ecuestre de Carlos III se exponen a multas de hasta 750 euros. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación para identificarlos de forma individual y determinar si también hubo daños sobre el patrimonio de la plaza.

La sanción por el baño se rige por la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua. Los posibles desperfectos en monumentos, pintadas y otros elementos urbanos siguen una vía distinta, con expedientes que podrían derivar en responsabilidades penales y patrimoniales. La norma municipal prohíbe el baño en fuentes y estanques públicos, además de la utilización de su agua para lavar ropa u otros utensilios. También veta “el acceso a los vasos de las fuentes públicas, trepar a las figuras y elementos existentes en ellas, así como ensuciarlas o dañarlas”. El incumplimiento de esas disposiciones se considera una infracción leve y puede conllevar una multa de hasta 750 euros.

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Inma Sanz, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de la capital, ha señalado que la investigación apunta a descubrir la identidad de todos los que utilizaron la fuente “como piscina”. “Lo estamos investigando para tratar de localizar a esas personas, imputarles esos delitos o faltas administrativas en cada caso a esas personas a título individual”, ha señalado a los medios.

La investigación municipal no se limita al baño. El Ayuntamiento mantiene abiertos expedientes por actos contra la escultura de Carlos III, el Oso y el Madroño y la Mariblanca, mientras evalúa el estado de la placa del kilómetro 0, la fuente y el mobiliario urbano.

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Acampados en la Puerta del Sol usan como piscina la fuente de la estatua de Carlos III

Las pintadas y los daños a monumentos siguen un expediente distinto

Además, la estatua de Carlos III que está ahora sobre la fuente tiene ahora una pintada con la frase: “Tourist, go home”. Los grafitis también se repiten en otros bienes de valor de la plaza. Las sanciones por realizar pintadas en superficies pueden oscilar entre 2.000 y 3.000 euros, de acuerdo con la ordenanza de limpieza y gestión de residuos citada en la información.

Si la Justicia acredita desperfectos en los monumentos señalados, los responsables podrían afrontar penas de seis meses a tres años de prisión o multas de 12 a 24 meses. “Esos procedimientos están siendo investigados por nuestra unidad, a través también de las cámaras de videovigilancia que tenemos en Sol”, detalló Sanz.

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Estación de metro de Sol cerrada. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Metro de Sol seguirá cerrado

La Comunidad de Madrid ha dicho este sábado que mantendrá cerrada la estación de Metro de Sol hasta que se acredite el cumplimiento de las condiciones de “seguridad y salud exigidas”. La estación de Cercanías situada en la misma plaza continúa operativa.

El cierre se justificó por trabajos urgentes de limpieza y seguridad derivados de la acampada. Aunque el Ejecutivo autonómico ha comunicado que esas tareas concluyeron a las 2:00 de la madrugada, no ha dado una fecha para reabrir la estación. La Comunidad ha pedido el desalojo inmediato de la concentración mediante una carta dirigida al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

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Otro escrito remitido al delegado da cuenta de la acumulación de orines, excrementos y residuos orgánicos en pozos y accesos de ventilación de Metro. Por su parte, Martín ha cuestionado la continuidad del cierre después de los trabajos de saneamiento. “Una vez finalizadas con éxito las tareas de limpieza de los respiraderos, ¿por qué continúa cerrada la estación de Metro de Sol? ¿Cuándo tienen prevista la reapertura?”