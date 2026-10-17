Así quedan los acuerdos de la izquierda para las elecciones generales del 29-N: estas son las listas a la izquierda del PSOE en cada comunidad autónoma

El fracaso del pacto estatal entre Podemos y Frente Amplio deja candidaturas separadas en la mayor parte de España para las elecciones del 29-N. (Europa Press)

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Frente Amplio y Podemos solo concurrirán juntos en Canarias y la Comunitat Valenciana en las elecciones generales del 29 de noviembre. El fracaso de la negociación para formar una candidatura estatal única al Congreso deja un mapa distinto en cada comunidad autónoma, con coaliciones territoriales, acuerdos con partidos regionalistas y listas separadas en la mayor parte del país.

Frente Amplio, integrado por Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns, ha cerrado pactos con organizaciones de ámbito autonómico en varias comunidades. Podemos, por su parte, ha optado por candidaturas propias allí donde no ha logrado un entendimiento, con la excepción de su alianza con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

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Las marcas definitivas y la composición completa de las papeletas se conocerán con la presentación de candidaturas ante las juntas electorales. Este es el reparto de alternativas ya definido.

Canarias reúne a Podemos, Sumar, IU y Nueva Canarias bajo Unidad del Pueblo Canario

Canarias contará con una candidatura conjunta de Podemos, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Izquierda Unida y Movimiento Sumar. La coalición concurrirá bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario.

El acuerdo deja fuera a Drago Canarias, que presentará su propia lista. De este modo, los votantes tendrán la opción de la candidatura unitaria formada por Podemos, IU, Sumar y Nueva Canarias, además de la papeleta de Drago.

Canarias reparte 15 escaños entre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Sumar obtuvo un diputado en el archipiélago en las elecciones generales de 2023.

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Compromís-Front Valencià agrupa a Podemos, Esquerra Unida y Esquerra Republicana

La Comunitat Valenciana tendrá una candidatura conjunta de Compromís, Podemos, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). La coalición se llamará Compromís-Front Valencià.

El pacto incluye que Podemos encabece la candidatura por Alicante, aunque sus siglas no aparecerán en el nombre de la alianza. Compromís ocupará los dos primeros puestos de la lista por Valencia, con Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, mientras EUPV tendrá el tercer lugar.

La incorporación de Esquerra Unida cerró el último obstáculo de la negociación. La comunidad elige 33 diputados entre Valencia, Alicante y Castellón. En 2023, Sumar logró cuatro escaños.

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El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y candidato por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha pedido este viernes a las izquierdas acabar con "el espectáculo dantesco" y el "vodevil" que llevan protagonizando estos días para cerrar un acuerdo unitario.

Aragón suma la alianza de CHA y Frente Amplio, Podemos y Coalición Existe

Chunta Aragonesista (CHA), Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero concurrirán bajo la denominación Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón.

Podemos quedó fuera del acuerdo, pese a que CHA había planteado su incorporación durante las conversaciones. La formación morada concurrirá por separado de esa coalición.

El mapa se completa con Coalición Existe, la candidatura formada por Teruel Existe y Aragón Existe. Por tanto, habrá tres opciones diferenciadas en este espacio: CHA-Frente Amplio Aragón, Podemos y Coalición Existe. Aragón reparte 13 escaños entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Sumar obtuvo un diputado en las generales de 2023.

Baleares tendrá la coalición de Ara MÉS, Sumar e IU y una lista de Podemos

En Baleares, Ara MÉS, Movimiento Sumar e Izquierda Unida han acordado concurrir con la marca Ara MÉS-Front Ampli. La federación soberanista está formada por MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa.

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La candidatura estará encabezada por Ara MÉS, después de que la asamblea de MÉS per Mallorca ratificara el pacto con el 89 % de los votos. Podemos no se incorporó a la alianza y concurrirá por separado.

Los votantes tendrán, por tanto, la papeleta de Ara MÉS-Front Ampli y la candidatura propia de Podemos. Baleares reparte ocho diputados y Sumar obtuvo uno en 2023.

Cataluña enfrentará la alianza de ERC y Podemos con la candidatura de Frente Amplio

En Cataluña, Podemos no presentará una lista propia y respaldará a Esquerra Republicana de Catalunya. El acuerdo prevé que la formación morada aporte candidatos a las listas de ERC, aunque todavía no se han detallado sus posiciones.

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La candidatura de ERC contará con la colaboración de Irene Montero y Gabriel Rufián en actos fuera de Cataluña. Frente Amplio, por su parte, competirá con una papeleta propia encabezada en Barcelona por la exalcaldesa Ada Colau.

La comunidad tendrá, al menos, dos alternativas principales en este espacio: ERC con el apoyo de Podemos y Frente Amplio. Cataluña elige 48 diputados. En 2023, ERC y Sumar obtuvieron siete escaños cada uno.

Madrid separa las candidaturas de Irene Montero y Emilio Delgado

La Comunidad de Madrid tendrá dos listas diferenciadas. Podemos concurrirá con Irene Montero como cabeza de cartel, mientras Frente Amplio presentará una candidatura liderada por el diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado.

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Frente Amplio ofreció a Montero un puesto de salida en su lista, pero no hubo acuerdo. Podemos defendió concurrir de forma independiente en Madrid, donde la dimensión de la circunscripción reduce el umbral efectivo para lograr representación. Madrid reparte 37 escaños. Sumar obtuvo seis diputados en las elecciones generales de 2023.

Andalucía tendrá tres opciones: Frente Amplio Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía

En Andalucía, Izquierda Unida de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo concurrirán con la coalición Frente Amplio Por Andalucía.

Podemos Andalucía quedó fuera del acuerdo y concurrirá con una papeleta propia. La formación había planteado una negociación directa con IU, pero la dirección federal encabezada por Antonio Maíllo rechazó cerrar pactos territoriales al margen de Frente Amplio.

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La tercera alternativa será Adelante Andalucía, que decidió presentarse en solitario y ya ha anunciado sus candidaturas en las ocho provincias. Andalucía tendrá así tres opciones: Frente Amplio Por Andalucía, Podemos Andalucía y Adelante Andalucía. La comunidad reparte 60 diputados, la mayor cifra del país.

Frente Amplio se presenta este sábado con Adau Colau al frente y sin Gabriel Rufián. (Montaje Infobae)

Asturias contará con Frente Amplio y Somos Asturies frente a la lista de Podemos

En Asturias, Frente Amplio integra a Somos Asturies, cuyos portavoces son Covadonga Tomé, Xune Elipe y Andrés Ron. Podemos no alcanzó un acuerdo y concurrirá por separado.

El electorado tendrá dos alternativas principales: la candidatura de Frente Amplio con Somos Asturies y la lista de Podemos. Asturias elige siete diputados y Sumar logró uno en 2023.

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Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla y León tendrán listas separadas

En Cantabria, Podemos y Frente Amplio no lograron un pacto y concurrirán con candidaturas separadas. El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) tampoco se presentará a las elecciones generales, por lo que no habrá una papeleta propia de la formación regionalista.

La misma situación se da en Castilla-La Mancha, donde Podemos y Frente Amplio presentarán listas propias después del fracaso de las negociaciones.

En Castilla y León, tampoco habrá una candidatura unitaria. Podemos irá por un lado y Frente Amplio por otro. Ninguna formación de este espacio consiguió escaños en las circunscripciones castellanas y leonesas en las generales de 2023.

Euskadi tendrá candidaturas distintas de EH Bildu, Podemos y Frente Amplio

En Euskadi, EH Bildu concurrirá con su propia candidatura en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Podemos y Frente Amplio tampoco lograron cerrar una papeleta común, por lo que competirán por separado.

El mapa queda así formado por las listas de EH Bildu, Podemos y Frente Amplio. Ezker Anitza-IU había defendido una candidatura conjunta del espacio confederal, pero las conversaciones no prosperaron. Euskadi reparte 18 diputados: ocho por Bizkaia, seis por Gipuzkoa y cuatro por Álava.

Extremadura rompe la alianza que Podemos e IU mantienen en el Parlamento autonómico

En Extremadura, Podemos y Frente Amplio no trasladarán a las generales la fórmula de Unidas por Extremadura, la coalición que comparten Podemos, IU y Alianza Verde en la Asamblea autonómica.

Habrá, por tanto, listas separadas de Podemos y del espacio de Frente Amplio. La ruptura se produce pese a que ambas organizaciones han colaborado en la política autonómica.

Galicia suma al BNG, Frente Amplio y Podemos

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentará su candidatura propia en Galicia, como en anteriores elecciones. Frente Amplio también concurrirá con listas propias y Podemos irá por separado.

El mapa gallego tendrá así tres referencias: BNG, Frente Amplio y Podemos. Galicia reparte 23 escaños, ocho en A Coruña y siete en Pontevedra. En 2023, Sumar logró dos diputados, uno por cada una de esas provincias.

Murcia tendrá listas separadas de Podemos e IU-Verdes

En la Región de Murcia, Podemos e IU-Verdes no lograron recuperar la confluencia con la que habían concurrido juntos en anteriores generales.

Podemos presentará una candidatura propia y Frente Amplio contará con su alternativa, en la que se integra IU-Verdes. La comunidad reparte 10 diputados y este espacio había conservado representación desde 2016 bajo distintas marcas.

Navarra combinará las listas de Frente Amplio, Podemos, EH Bildu y Geroa Bai

En Navarra, Frente Amplio incorpora a Batzarre, pero no alcanzó un acuerdo con Podemos. Ambas fuerzas concurrirán por separado.

La oferta se completa con las candidaturas propias de EH Bildu y Geroa Bai. La comunidad foral tendrá, por tanto, cuatro referencias: Frente Amplio con Batzarre, Podemos, EH Bildu y Geroa Bai. Navarra elige cinco diputados, una cifra que eleva el coste electoral de la división entre varias papeletas.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha admitido hoy que no está habiendo negociación con Podemos pese a estar tendiendo la mano a esta formación desde el Frente Amplio: "Reunámonos porque es muy díficil hablar a través de twitter" y ha añadido que aún hoy todavía no sabe "dónde está el problema"

La Rioja tendrá listas separadas de Podemos y Frente Amplio

En La Rioja, Podemos y Frente Amplio concurrirán por separado después de que no prosperara un acuerdo entre ambos espacios. La comunidad reparte cuatro diputados.

El cierre del plazo de coaliciones deja la unidad entre Podemos y Frente Amplio limitada a Canarias y la Comunitat Valenciana. Las formaciones deberán registrar ahora las candidaturas completas y el orden de los aspirantes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.