Cinco rutas de senderismo en Cataluña para hacer en familia este otoño entre lagos, bosques y cascadas

De las Roques Encantades al lago de Banyoles, estos itinerarios permiten organizar una escapada familiar entre bosques, pozas y paisajes de montaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Se acercan varios puentes y pequeñas escapadas a ciudades cercanas o no tanto. Las ganas de salir y descubrir nuevos paisajes son posibles. Cataluña es una de esas regiones que cumplen con los requisitos de senderistas expertos, pero también ofrece opciones para familias con niños.

Estas cinco rutas de senderismo en Cataluña recorren nacimientos de ríos, lagos, hayedos, pozas y cascadas, con alternativas de baja dificultad y paisajes de interior.

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Antes de salir, conviene revisar el estado de los caminos, la previsión meteorológica y las normas de cada espacio natural. El calzado con buena suela, el agua, la protección solar y una prenda de abrigo resultan necesarios incluso en recorridos breves.

Cinco propuestas para caminar por la Cataluña interior

Antes de salir a cualquier ruta conviene revisar el clima y llevar prendas adecuadas para la dificultad. (Foto: Tierras Vivas)

La selección reúne paseos cortos, rutas circulares y paradas junto al agua en la Garrotxa, el Berguedà, el Pla de l’Estany y el Solsonès.

Las Roques Encantades, entre hayedos y formaciones rocosas

En el entorno del Santuario de la Salut, en Sant Feliu de Pallerols, se encuentran Las Roques Encantades, grandes bloques de piedra cubiertos de musgo que aparecen entre un bosque de hayas, robles y prados de montaña. El lugar, situado en el Collsacabra y ligado a una leyenda popular, permite una caminata familiar de alrededor de dos horas desde el santuario, aunque el tiempo varía según las paradas y el ritmo del grupo.

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El itinerario presenta una pendiente moderada y terreno irregular en el tramo final, por lo que se recomienda calzado de montaña y supervisión de los niños cerca de las rocas. El otoño transforma el hayedo y la primavera aporta más humedad al paisaje. El santuario cuenta con aparcamiento y restauración.

Las Fonts del Llobregat, el origen del río bajo Castellar de n’Hug

Las Fuentes del Llobregat constituyen uno de los atractivos de las rutas naturales. (Wikimedia/Enfo)

Las Fonts del Llobregat se encuentran bajo Castellar de n’Hug, a 1.300 metros de altitud, donde el agua surge de la montaña y forma varias cascadas. La propuesta más sencilla parte del pueblo y recorre cerca de un kilómetro hasta el nacimiento del río, con una duración aproximada de 20 minutos en descenso. El sendero está señalizado y protegido en varios puntos, aunque tiene escalones y tramos de piedra.

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Para alargar el paseo, el municipio propone un circuito de 2,6 kilómetros que enlaza Castellar de n’Hug, las fuentes y el antiguo Camí Ral. La primavera suele concentrar más caudal por el deshielo, aunque el lugar se puede visitar durante todo el año y combinar con un recorrido por el casco urbano.

Las pozas del río Brugent, entre el Gorg del Molí dels Murris y el Gorg de la Plana

La Garrotxa es conocida por sus famosas pozas del río Brugent. (Turismo de Garrotxa)

El valle de Hostoles, en la Garrotxa, reúne saltos de agua y pozas vinculados al río Brugent. El Gorg del Molí dels Murris y el Gorg de la Plana, en Les Planes d’Hostoles, permiten organizar una jornada con dos paseos breves y un desplazamiento en coche entre ambos accesos. El primero se alcanza por un camino de bosque desde una pista próxima a la carretera de Cogolls y el segundo requiere un descenso corto desde el entorno del núcleo urbano.

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La primavera y el otoño suelen ofrecer más caudal, mientras que en verano aumenta la afluencia de visitantes. Es necesario revisar con antelación las restricciones de aparcamiento, acceso y baño, que pueden modificarse por razones de seguridad o conservación. La red turística comarcal incluye una ruta señalizada por los gorgs del Espai Protegit del Riu Brugent.

La vuelta al lago de Banyoles, un recorrido llano con miradores

Estany de Banyoles, en Girona (Adobe Stock).

La vuelta al lago de Banyoles permite caminar alrededor de la mayor masa de agua natural de Cataluña por un trazado circular, señalizado y de baja dificultad. El recorrido completo suma ocho kilómetros y requiere alrededor de dos horas y media. Su perfil llano lo convierte en una opción adecuada para familias, carritos de bebé y personas con movilidad reducida en buena parte del itinerario.

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El paseo pasa junto a miradores, lagunas, zonas de ribera, el parque de la Draga y la iglesia románica de Santa María de Porqueres. Quienes quieran ampliar la salida pueden consultar el estado de la ruta de la Puda y Les Estunes. Parte del itinerario permanece cerrada desde el 25 de septiembre de 2026 por problemas de seguridad en una pasarela.

Las Fuentes del Cardener, un paseo junto a cascadas en el Solsonès

Las Fuentes de Cardener tienen el caudal más elevado durante primavera y otoño. (Turismo de Vall de Lord)

En La Coma i la Pedra, en el Solsonès, las Fuentes del Cardener señalan el nacimiento del río que luego desemboca en el Llobregat. El agua aparece en varios canales y pequeñas cascadas entre la vegetación, por lo que la visita funciona como una parada natural para familias con niños pequeños o para quienes prefieren una salida sin una caminata extensa.

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El aparcamiento se encuentra cerca del recinto y el acceso a pie hasta las fuentes ronda los 200 metros. El área dispone de mesas de pícnic, aunque conviene consultar las condiciones de uso antes de acudir. En primavera, el deshielo de Port del Comte incrementa el caudal; para sumar kilómetros, se puede enlazar con el Camí Verd de la Vall de Lord.