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La ciudad fundada por el padre de Alejandro Magno que tiene 8.000 años de historia y un teatro romano casi intacto

Se la conoce como la ‘ciudad de las tres colinas’ y se ubica en un lugar estratégico europeo desde la Antigüedad

Plovdiv, en Bulgaria (Adobe).
Plovdiv, en Bulgaria. (Adobe)
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París, Milán, Lisboa o Nueva York son lugares que siempre están en las listas más deseadas de los viajeros y, con las redes sociales, pocos son los lugares que quedan por conocer. Pero hay un destino que carga a sus espaldas miles de años de historia y conquistas de pueblos de todo el continente europeo, y que aún se puede considerar desconocido. A la vez, es una ciudad llena de vida y cargada de cultura.

Plovdiv recibe al viajero con una postal poco habitual. Columnas romanas entre cafés al aire libre, casas de madera pintadas al estilo del Renacimiento búlgaro y murales callejeros que conviven con ruinas de más de dos mil años. Caminar por su casco antiguo, trazado sobre tres de sus siete colinas, significa cruzar sin aviso de una época a otra, con cada calle empedrada como umbral hacia un siglo distinto.

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Distrito central de Plovdiv. (PxHere)
Distrito central de Plovdiv. (PxHere)

La ciudad se mueve a un ritmo propio, alejado de las grandes rutas turísticas europeas. Por las mañanas, el barrio de Kapana despierta con galerías de arte, talleres de diseño y terrazas donde se sirve café búlgaro junto a dulces tradicionales. Al caer la tarde, el Teatro Antiguo se llena de música en vivo, mientras los vecinos suben a pie hasta el mirador de Nebet Tepe para ver el atardecer sobre los tejados rojos del centro. Esa mezcla de vida cotidiana y patrimonio milenario, sin vitrinas ni distancias de museo, es lo que distingue a Plovdiv de otras capitales históricas del continente.

Reconocida como Capital Europea de la Cultura en 2019, la ciudad reúne en un espacio compacto y caminable todo lo que exige un viaje intenso: arqueología al aire libre, gastronomía de mercado, una vida nocturna discreta y un paisaje de colinas que invita a perderse sin mapa.

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Diez imperios dejaron su marca en una misma trama urbana

Medallón de victoria con la efigie de Filipo II, fundador de la ciudad y padre de Alejandro Magno. (Wikimedia/DP)
Medallón de victoria con la efigie de Filipo II, fundador de la ciudad y padre de Alejandro Magno. (Wikimedia/DP)

Tras el paso de Filipo II, la ciudad quedó bajo dominio romano, bizantino, búlgaro y otomano, en una sucesión de imperios que fueron superponiendo capas arquitectónicas sobre la trama original trazada por el padre de Alejandro Magno. Durante los siglos I a III, Filipópolis se convirtió en la capital de la provincia romana de Tracia, con foros, termas y un acueducto que todavía hoy sorprende por su estado de conservación. Historiadores calculan que la urbe fue invadida o saqueada por una decena de pueblos a lo largo de su historia, entre ellos hunos, persas y celtas, un dato que explica la mezcla de estilos arquitectónicos visible en el casco antiguo.

El casco histórico, declarado reserva arquitectónica, conserva viviendas del Renacimiento búlgaro de los siglos XVIII y XIX, con fachadas de madera pintadas y patios interiores que conviven, a pocos metros, con restos de muros tracios y columnas romanas. La zona figura desde 2004 en la lista indicativa de la Unesco para optar a la declaración de Patrimonio de la Humanidad, bajo el nombre de “La antigua Plovdiv”.

El teatro romano acoge espectáculos para 5.000 personas casi 2.000 años después de su construcción

El teatro romano de Plovdiv fue construido en los años 90 del siglo I. (Wikimedia/Edal Anton Lefterov)
El teatro romano de Plovdiv fue construido en los años 90 del siglo I. (Wikimedia/Edal Anton Lefterov)

El monumento más fotografiado de la ciudad es el Teatro Antiguo de Filipópolis, construido durante el reinado del emperador Trajano, entre los años 98 y 117 después de Cristo. Tallado directamente en la ladera que une las colinas de Dzhambaz Tepe y Taksim Tepe, el recinto tiene un diámetro exterior de 82 metros y conserva 28 filas concéntricas de asientos de mármol, algunos con inscripciones que identificaban los lugares reservados a magistrados y dignatarios. Los hallazgos arqueológicos muestran que la edificación también sirvió como sede de la asamblea provincial tracia, además de escenario para combates y espectáculos públicos.

La joya escondida de Croacia: un bonito pueblo de origen romano que tiene uno de los anfiteatros más impresionantes del mundo

El edificio permaneció enterrado durante siglos hasta que un desprendimiento de tierra, a comienzos de los años setenta, dejó al descubierto sus gradas superiores. Entre 1968 y 1979, el Museo Arqueológico de Plovdiv llevó adelante las excavaciones que devolvieron el teatro a la vista. Hoy, restaurado, funciona como escenario de conciertos y representaciones para públicos de entre 5.000 y 7.000 espectadores, entre ellos el festival de ópera que cada verano llena de música clásica las gradas de piedra. A pocas calles de distancia, bajo la calle peatonal Knyaz Alexander I, se conservan también los restos del estadio romano, que en su momento albergó carreras de carros y combates de gladiadores.

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