Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Tren de Renfe. (Europa Press)

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Los maquinistas del sindicato Semaf convocaron una huelga de 24 horas en Renfe para el 29 de octubre, que afectará a todo el personal de conducción de las empresas del grupo ferroviario estatal español. El paro, fijado de 00:01 a 23:59 horas, se producirá un día antes de las movilizaciones anunciadas por el sindicato en Ouigo, el operador francés de alta velocidad, y en vísperas de un puente.

Semaf ha convocado la huelga después de que la reunión de este viernes con el Ministerio de Transportes, Adif, la AESF y Renfe no diera resultados. El encuentro se produjo en el marco de la Comisión de Conflictos que ambas partes constituyeron el 5 de octubre, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los compromisos firmados en febrero, cuando el sindicato había desconvocado otra huelga a cambio de un paquete de mejoras en seguridad ferroviaria. Según Semaf, esos compromisos siguen sin aplicarse: continúan pendientes los nuevos protocolos ante emergencias meteorológicas, la contratación de maquinistas, la atención a quienes sufren arrollamientos y las soluciones para mejorar la fiabilidad del material rodante.

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Tren de Renfe. (Europa Press)

“Todo sigue igual de paralizado que en el mes de mayo”, señaló el sindicato en un comunicado. La organización también ha cuestionado la “lentitud burocrática” de las administraciones y sostuvo que “si hay voluntad, son capaces de aprobar cualquier norma legal en cuestión de semanas”.

Las reivindicaciones de los maquinistas

Semaf pide que se cumplan los compromisos firmados, a los que considera “vitales para transformar el sistema ferroviario y hacerlo mucho más seguro”. Entre los reclamos figura “asegurar la actuación frente a emergencias climáticas y riesgos en la vía”, con protocolos “reales y vinculantes” ante alertas meteorológicas y una normativa que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo, de manera que nunca se anteponga la urgencia por circular a la seguridad.

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El sindicato también exige “desterrar la búsqueda automática de culpables en la cabina” mediante la implementación efectiva de la Cultura Justa en caso de accidentes, además de vigilar que seguridad y condiciones laborales “vayan de la mano”. Entre otros puntos, Semaf reclama soluciones técnicas definitivas a los problemas de fiabilidad del material rodante, una aplicación correcta de las interrupciones en los tiempos de conducción para evitar “agravios comparativos entre compañeros en la misma situación”, y que no se modifique el protocolo de atención a quienes sufren un arrollamiento.

Paros también en Ouigo durante noviembre y diciembre

La huelga en Renfe se suma a otra convocatoria de Semaf en Ouigo, que contempla seis jornadas de protesta coincidentes con los próximos puentes. En el caso de la operadora francesa, el sindicato convocó paros de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre, antes y después de la festividad de Todos los Santos, además de paros parciales el 6 y el 9 de noviembre, coincidentes con el puente de la Almudena en Madrid, y el 4 y el 8 de diciembre, durante el puente de la Constitución.

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