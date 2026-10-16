Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

Imagen de un campo con torres eléctricas. EFE/Federico Gambarini

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El Congreso ha dado luz verde a la continuidad de las ayudas fiscales a los combustibles y de otras medidas destinadas a contener el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. La Diputación Permanente ha respaldado el decreto ley del Gobierno con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, mientras que Vox ha votado en contra y Junts se ha abstenido.

La decisión permite mantener en vigor un conjunto de medidas que el Ejecutivo comenzó a aprobar en marzo para amortiguar el encarecimiento de la energía. El paquete, integrado por este decreto y otros dos anteriores, supone un esfuerzo presupuestario superior a los 12.000 millones de euros, según ha explicado el Gobierno.

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La votación se ha celebrado en la Diputación Permanente porque las Cortes están disueltas por el adelanto electoral. Como ocurre con todos los decretos leyes, la norma debía someterse a convalidación parlamentaria en un plazo máximo de 30 días desde su aprobación por el Consejo de Ministros. Sin ese respaldo, habría quedado derogada.

La guerra mantiene el petróleo cerca de los 100 dólares

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de mantener las medidas ante la persistencia de las tensiones internacionales y su impacto sobre los precios. El Ejecutivo esperaba que las consecuencias económicas del conflicto remitieran en junio, pero la prolongación de la guerra ha frustrado esas previsiones.

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“Por desgracia, la guerra se ha prolongado e incluso intensificado en muchos aspectos durante estos últimos meses”, ha afirmado Cuerpo durante su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso, según recoge Europa Press. El ministro ha señalado que el barril de Brent continúa en el entorno de los 100 dólares, una evolución que mantiene la presión sobre los costes energéticos.

Cuerpo también ha relacionado el encarecimiento de la energía con la evolución de los precios en España. Según los datos expuestos por el ministro, dos puntos del incremento del 4,9% de la inflación registrado en septiembre correspondieron a la subida de los precios energéticos. El Gobierno sostiene que mantener las medidas resulta necesario para limitar el impacto sobre los hogares y las empresas.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra en Irán. (Fuente: Congreso)

El butano tendrá un precio máximo de 19,55 euros

Uno de los puntos destacados del decreto es la recuperación de mecanismos de protección que ya se utilizaron durante la fase más intensa de la guerra en Ucrania. La norma establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027, frente a los 18,84 euros fijados como precio máximo vigente en el momento al que se refiere el texto.

El objetivo es evitar que las variaciones del mercado energético repercutan de forma abrupta en el coste de este combustible doméstico. El decreto contempla que los posibles déficits derivados de la limitación de precios se recuperen mediante el sistema habitual.

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La norma también limita la repercusión de las cotizaciones del gas natural en la Tarifa de Último Recurso (TUR). El peso de la cotización del gas en su fórmula de cálculo solo podrá aumentar un 35% respecto al valor vigente, lo que sitúa el incremento final de la tarifa en torno al 15%. En las siguientes revisiones trimestrales, la subida máxima de la cotización quedará limitada al 15% hasta que se recupere el déficit generado y se restablezca el equilibrio del sistema.

Un repartidor de bombonas de butano. (Carlos Castro / Europa Press)

La rebaja del IVA de la luz dependerá de los precios

El decreto mantiene, además, un mecanismo para reducir la fiscalidad de la electricidad y el gas si se produce un nuevo repunte de los precios. Si el IPC de septiembre de 2026 supera en un 15% el registrado en el mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas bajará del 21% al 10%, mientras que el impuesto especial sobre la electricidad se reducirá del 5,1% al 0,5%.

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La rebaja del IVA de la electricidad se aplicará a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios y a los beneficiarios del bono social, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma. La reducción del IVA también alcanzará al gas natural, las briquetas, los pellets y la madera para leña.

El paquete incluye asimismo medidas para reforzar las reservas de gas natural licuado de cara al invierno y ampliar el sistema de certificados de ahorro energético. Con ello, el Ejecutivo pretende reducir la exposición de los consumidores a nuevas subidas y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles problemas de suministro.

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Ayudas al transporte, al campo y a la pesca

El decreto prorroga también las ayudas dirigidas a los sectores más afectados por el encarecimiento de los carburantes, entre ellos el transporte profesional por carretera, el sector agrario y la pesca. Para el transporte terrestre, la norma contempla devoluciones parciales del impuesto sobre hidrocarburos de cinco céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre.

Las medidas se extienden al transporte marítimo y ferroviario. En el ámbito agrario, se mantiene hasta el 31 de diciembre la ayuda al gasóleo agrícola, con una bonificación de 20 céntimos por litro, así como la compensación destinada a los armadores de pesca.

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Como novedad, el Gobierno incorpora una línea de apoyo al ferrocarril de mercancías que contempla una ayuda de 15.000 euros por locomotora diésel. La norma mantiene, además, las medidas de protección del empleo: las empresas que reciban estas ayudas no podrán despedir a sus trabajadores en los términos previstos por el decreto.

Trabajadores agrícolas conducen un tractor esparciendo fertilizante en un campo de trigo. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

La CNMC estudiará los precios de la energía y los alimentos

El texto incluye dos nuevos encargos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El primero consiste en analizar cómo se forman los precios en los mercados mayorista y minorista de la energía, con especial atención al funcionamiento de la distribución y la comercialización a lo largo de toda la cadena de valor.

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El segundo estudio se centrará en la cadena alimentaria. El Gobierno solicita a la CNMC recomendaciones para garantizar el correcto funcionamiento del mercado y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas en este ámbito.

Con la convalidación parlamentaria, el Ejecutivo mantiene su estrategia de respuesta a la crisis energética, que combina rebajas fiscales condicionadas, límites a determinadas tarifas y ayudas sectoriales. La evolución del conflicto en Oriente Medio y de los precios internacionales determinará la presión que estas medidas deban seguir amortiguando en los próximos meses.