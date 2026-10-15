El pueblo medieval ideal para una escapada gastronómica en el que puedes comer uno de los mejores cocidos madrileños de la Sierra de Guadarrama

El restaurante de Miraflores de la Sierra donde comer buen cocido madrileño (Montaje Infobae)

Guardar

Con poco más de 7.000 habitantes, Miraflores de la Sierra es uno de esos municipios que se convierte cada fin de semana en vía de escape para madrileños de toda índole. Situada a 50 kilómetros de la capital, esta villa medieval y su bello entorno natural se convierten en el paréntesis perfecto para el día a día de la ajetreada vida urbana.

Esta localidad, situada al norte de la Comunidad de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama, cuenta con un entorno natural privilegiado, siendo un destino excelente para senderistas, ciclistas o aficionados al turismo activo. Su especial ubicación, en un punto estratégico entre los puertos de Canencia y Morcuera, le concede un paisaje único, disfrutable en cualquier estación del año. Tampoco se queda atrás el atractivo de sus calles con encanto y de sus edificios de piedra, ni de sus fuentes y su iglesia.

PUBLICIDAD

Pero si hay un buen motivo para subir al coche y conducir los 45 minutos que separan Miraflores de la ciudad de Madrid, ese es el gastronómico. Allí, la cocina tradicional, las carnes de la sierra y los guisos reconfortantes son los protagonistas, acaparando las cartas de los muchos restaurantes que ocupan sus calles. Y, para aquellos que visiten el pueblo en los meses más fríos del año, nada como aprovechar el viaje para probar un buen cocido madrileño, una de las delicias más reconfortantes de la cocina local ‘gata’.

La taberna histórica de Madrid que lleva 236 años abierta: especializada en cocido madrileño, rabo de toro y torrijas.

De todas las opciones que podemos encontrar repartidas por este pueblo de montaña, el Bar España es una de las que más destaca. Ubicado en la pintoresca Plaza Álamo, este restaurante ha formado parte de la Ruta del Cocido Madrileño 2026, colocándose como un referente en lo que a este plato invernal se refiere. Es solo uno de los platos de su carta, centrada en la cocina tradicional española y en las tapas más icónicas de nuestra tradición.

PUBLICIDAD

Llaman especialmente la atención sus carnes, de la mejor calidad gracias a la ubicación privilegiada del restaurante. Se traduce en piezas como el chuletón de la Sierra de Guadarrama con 90 días de maduración, acompañado de pimientos asados y boniato frito (55 €/kg), o el cachopo de ternera de la sierra de Guadarrama acompañado de patatas fritas y pimiento de Padrón (25 €). Su cocido se sirve en dos vuelcos y en puchero de barro, y puede disfrutarse los viernes en el menú del día acompañado de pan, bebida y postre o café (21 €), o bien los fines de semana por encargo, por 24 euros por comensal.

Platos y terraza del restaurante Bar España, en Miraflores de la Sierra (Instagram / @restauranteespanamiraflores )

Otros restaurantes para comer bien en Miraflores de la Sierra

Asador Maito (P.º de los Álamos, 5): es un clásico imprescindible si te gustan los asados y las carnes a la brasa, disfrutadas en una casa de 1941 con salones rústicos. Su horno de leña y su parrilla hacen maravillas con el chuletón, el cordero y las costillas.

Asador La Fuente (C. Mayor, 12): cochinillo, cordero y gastronomía castellana en un amplio comedor rústico con chimenea y terraza climatizada, lo que lo hace ideal para el invierno.

Herrero Gastro Jazz (C. San Antonio, 6): una propuesta fresca y original con buena cocina aderezada con jazz. Carnes a la parrilla, hamburguesas, verduras y ensaldas variadas como platos principales.

Nébula Bistró (C. Valverde, 22): ideal si quieres probar una cocina diferente, que fusione los productos de la zona con platos internacionales. Triunfan platos como el bao de calamar, el dónut de rabo de toro o el siu mai.