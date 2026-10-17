Rebeca Torró es la nueva portavoz del PSOE mientras el partido defiende en masa a Montse Mínguez tras su dimisión: “Está rota por la crueldad de la política y de la mala gente”

Rebeca Torró, durante la Conferencia Política del PSPV-PSOE, en septiembre. (Roberto Plaza/Europa Press)

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Rebeca Torró ha asumido este sábado la portavocía del PSOE tras la dimisión de Montse Mínguez, que ha dimitido después de que el medio Artículo 14 revelara que su pareja tiene una empresa inmobiliaria con más de 30 viviendas y que ha realizado varios desahucios. Mínguez había representado a los socialistas en el debate sobre los decretos de vivienda impulsados por Pedro Sánchez, pero la noticia de las actividades de su pareja ha causado fuertes críticas en su contra. PP y Vox, por ejemplo, han llamado “hipócritas” a los socialistas, y la controversia en un tema tan sensible como la vivienda y justo en precampaña electoral ha llevado a la renuncia de Mínguez a sus cargos.

La Comisión Ejecutiva Federal socialista, reunida este fin de semana en Fuenlabrada antes del Comité Federal, acordó el relevo de la hasta entonces portavoz, según ha informado EFE. La reorganización también deja a Cristina Narbona al frente de Estudios y Programas, mientras que Javier Alfonso Cendón será el nuevo secretario general del grupo socialista en el Congreso. Ambas responsabilidades también estaban en manos de Mínguez.

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Pese a la polémica, los dirigentes socialistas que acudieron al Comité Federal han mostrado su respaldo a Mínguez. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, dijo que llegó al encuentro con una “enorme tristeza” por la dimisión de la ex portavoz, y ha afirmado que quienes ejercen la “crueldad” en la política “han conseguido que hoy haya una mujer rota”. El dirigente defendió que Mínguez “nunca, nunca, nunca” dio pasos ni emitió votos para favorecer los intereses inmobiliarios de su pareja. “Más bien todo lo contrario, siempre defendió la vivienda como un derecho”.

El portavoz recordó que Mínguez apostó por vivienda asequible y pública, además de defender sanciones frente a los abusos de los fondos buitre. “Es decir, nunca hizo política para favorecer a su pareja y, sin embargo, hoy está rota por la crueldad de la política y de mala gente”, añadió López ante la agencia.

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Pedro Sánchez ha defendido en Bruselas que la política migratoria española combina el control de las llegadas irregulares, la cooperación internacional y el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en el país.

“Una mujer valiente”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también ha calificado a Mínguez de “excelente portavoz” y “una mujer valiente”. Torres afirmó que la ex portavoz “hizo las cosas claramente” y que siempre defendió los principios del PSOE. El ministro opinó: “Estamos en un momento en el que parece que todo vale”. Y recordó que él ha sido “víctima” de ataques “difamatorios y calumniadores” que afectaron a su familia.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, manifestó por su parte que respeta la decisión de Mínguez. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también la respaldó y la definió como una “magnífica compañera”. Además, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, consideró que la salida de Mínguez fue un gesto de “enorme generosidad”. Su renuncia se produjo pese a que, según dijo, no hay nada “ilegal” en la actuación de su pareja. Para el dirigente asturiano, la ex portavoz consideró que su marcha era “lo mejor para el proyecto colectivo”. “Hay que reconocer a la gente que toma esas decisiones en favor del proyecto colectivo, porque cree que lo colectivo está por encima de lo propiamente individual, aún no habiendo nada, absolutamente nada ilegal”, insistió Barbón.

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El responsable socialista en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, habló de una “decisión personal” y remarcó la posición del PSOE contra la especulación en el mercado de la vivienda. Sánchez Cotrina señaló que los socialistas defienden que la vivienda sea un derecho fundamental, incluso para quienes tienen más de una.