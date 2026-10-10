La ciudad europea más otoñal para una escapada en otoño: jardines dorados, festivales culturales y un casco histórico de cuento

La capital austriaca de Mozart se viste de oro para recibir el otoño europeo. (TSG Tourismus Salzburg GmbH)

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Los tilos y castaños de parques y jardines se tiñen de ámbar y ocre mientras las primeras hojas forman una alfombra dorada sobre las calles. El verano se retira de los valles alpinos y da paso a una estación que, lejos de apagar la vida urbana, dispara la agenda cultural de una de las capitales musicales de Europa.

En el corazón de Austria, encajada entre cumbres y dividida en dos por el río Salzach, Salzburgo multiplica su atractivo cuando el otoño alpino se refleja en sus aguas. La ciudad natal de Mozart combina un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace tres décadas con una programación cultural que se extiende hasta noviembre, lo que convierte a Salzburgo en otoño en uno de los planes más completos del continente.

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La calle Getreide es la calle más famosa e histórica ubicada en el centro de la ciudad vieja. (Wikimedia/Diego Delso)

Quien se pregunte qué hacer en Salzburgo durante estas semanas encontrará respuesta en el entramado medieval de la Altstadt (ciudad vieja), con sus iglesias barrocas y fachadas pastel, convertido en escenario de conciertos, exposiciones y tradiciones populares. La fortaleza de Hohensalzburg se alza tras los tejados fundidos en tonos dorados, mientras los jardines y museos de la ciudad despliegan una oferta que combina historia, música y naturaleza.

El casco histórico y los jardines de Mirabell marcan el pulso otoñal de la ciudad

La Getreidegasse, con sus letreros de hierro forjado y fachadas con solera, invita a un recorrido sin prisa por el centro histórico. A pocos metros, los jardines de Mirabell, diseñados en el siglo XVII con un trazado simétrico y estatuas mitológicas, ofrecen uno de los marcos más fotografiados de la ciudad cuando el follaje cambia de color.

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El Palacio de Mirabel es un complejo histórico barroco que destaca por su sala de mármol. (Wikimedia/Rafa Esteve)

Allí, en parte de los terrenos de Mirabell, abrió sus puertas un espacio dedicado a repasar la evolución urbana de Salzburgo a lo largo de los siglos. Su pieza central es un cuadro circular de 360 grados pintado por Johann Michael Sattler, que retrata la ciudad tal como era en el siglo XIX y permite comparar ese paisaje con el actual.

La panorámica que ofrece esa fortaleza, construida sobre el monte Festungsberg, sigue siendo el punto de referencia visual de la ciudad. Desde sus murallas se aprecia el contraste entre las cúpulas barrocas del Altstadt y el colorido de los bosques que rodean el valle del Salzach, un paisaje que atrae especialmente durante las semanas de octubre y la primera mitad de noviembre.

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La agenda cultural de Salzburgo 2026 combina ‘Sonrisas y Lágrimas’, jazz y marionetas

Salzburgo es conocida por ser la ciudad natal de Mozart y por los festivales musicales que se celebran cada año. (Wikimedia/Balou46)

El universo de Sonrisas y Lágrimas continúa siendo una de las principales atracciones de la ciudad. Desde el 20 de septiembre y hasta el 1 de noviembre de 2026 funciona el Sound of Music Salzburg, un museo estacional instalado en los terrenos del Palacio de Hellbrunn, junto al célebre pabellón acristalado donde se rodaron varias escenas del filme. La entrada general cuesta 8 euros y está incluida en la Salzburg Card.

El 3 de octubre de 2026, la ciudad celebra la edición número 26 de la ORF-Lange Nacht der Museen, la Larga Noche de los Museos, que permite recorrer las principales salas de la ciudad entre las 18:00 y las 24:00 con una sola entrada, con un costo de 19 euros en la modalidad regular. Según detalla el sitio oficial salzburg.info, la iniciativa reúne cada año a numerosos museos y galerías que extienden su horario habitual para la ocasión.

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La ciudad fue escenario de la pelíc.ula 'Sonrisas y Lágrimas'

El Festival Jazz & The City llevará música en vivo y gratuita al centro de la ciudad entre el 15 y el 18 de octubre, de acuerdo con la agenda de eventos europeos publicada por Stars and Stripes. Para los aficionados a las marionetas, el PUPPETS! Festival reunirá del 22 al 26 de octubre a compañías de distintos países europeos en el Salzburger Marionettentheater, en torno a una tradición artística inscrita en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en Austria.

Para recorrer buena parte de estas propuestas, la Salzburg Card ofrece entrada única a cerca de treinta atracciones y museos, además de uso ilimitado del transporte público, los funiculares de la fortaleza y el Mönchsberg, y el teleférico del Untersberg. Entre abril y octubre de 2026 la tarjeta de 24 horas cuesta 38 euros para adultos, mientras que entre noviembre y marzo el precio baja a 35 euros, según la información oficial de salzburg.info. Con las torres turquesas del Altstadt recortadas contra el cielo gris azulado del otoño y los jardines teñidos de oro viejo, Salzburgo se perfila como uno de esos destinos que conviene reservar antes de que termine la temporada.

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Cómo moverse por Salzburgo sin complicaciones: trucos para la ciudad

La forma más fácil de moverse por Salzburgo es caminando y si se necesita recorrer algunas distancias más largas, el transporte público. (TSG Tourismus Salzburg GmbH)

Desde el 1 de julio de 2026, el Altstadt está prácticamente cerrado al tráfico de vehículos particulares, por lo que conviene usar el sistema Park & Ride para llegar al centro histórico. Quienes pernocten en la ciudad reciben de forma gratuita el Guest Mobility Ticket, válido durante toda la estadía, que permite el uso ilimitado de trolebuses, trenes regionales S-Bahn y buses postales en toda la región.

Estas son las ciudades más hermosas del viejo continente

Para quienes compren pasajes individuales, conviene adquirirlos con antelación en quioscos o máquinas expendedoras, ya que resultan más económicos que pagarlos directamente al subir al vehículo. La aplicación SalzburgMobil, disponible para smartphones, facilita además la planificación de cualquier recorrido y permite comprar los boletos desde el teléfono, sin perder tiempo buscando un punto de venta físico.

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