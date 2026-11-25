El personal sanitario del Hospital Clínico de Málaga despide mediante un pasillo de aplausos al doctor Pedro Arribas tras cuatro décadas de servicio en el área de Urgencias

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El mismo día que cumplía 70 años, el doctor Pedro Arribas colgaba su bata de médico tras dedicar 41 en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Él mismo pidió que aquella jornada fuera exactamente igual que las anteriores, pero sus compañeros tenían otra idea en mente cuando decenas de ellos le despidieron entre aplausos y muestras de cariño.

La despedida del doctor Arribas resume toda una vida profesional, pero también personal. “Es un líder de equipo nato, cuando ha habido más casos, en situaciones caóticas, siempre sin alzar la voz, mantiene la calma, reconduce lo que sucede, media entre los diferentes especialistas cuando hay diferentes opiniones...”, expresaba a Diario SUR la doctora Begoña Mora, médico de urgencias.

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La carrera del doctor Arribas está estrechamente ligada a la historia del hospital malagueño. Comenzó a trabajar en Urgencias cuando el centro todavía era el Hospital Civil, antes de su inauguración oficial en 1989. A lo largo de estas cuatro décadas ocupó también responsabilidades de gestión, como la subdirección médica del Clínico y la coordinación del Servicio de Urgencias. Además, participó en una etapa fundamental para el desarrollo del departamento, pues fue él quien coordinaba este departamento cuando se construyeron a finales del siglo pasado las nuevas urgencias del Clínico.

Quienes han compartido guardias con él destacan especialmente su capacidad para mantener la calma en situaciones de máxima presión. La doctora Mora insiste al medio local en que el doctor Arribas es “prudente, humilde, dispuesto siempre a ayudar; mantiene una firmeza y una templanza envidiables”.

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“Esta siempre será tu casa”

La despedida reunió a más de cincuenta profesionales de distintos servicios, entre médicos, enfermeras, cirujanos, psiquiatras y miembros de la Dirección Médica. Hubo aplausos, abrazos y un pequeño encuentro para celebrar una trayectoria que ha dejado huella en el hospital.

El propio Clínico ha compartido un vídeo de homenaje en sus redes sociales acompañado de un mensaje que resume el sentimiento de sus compañeros: “La constancia, la perseverancia, la paciencia y la profesionalidad en el servicio de Urgencias tienen un nombre. Pedro Arribas”. Y añadían en la publicación: “Gracias, Pedro, por todo lo que nos dejas y recuerda que ésta siempre será tu casa. Disfruta del merecido descanso”.

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Los compañeros del doctor Pedro Arribas del Hospital Clínico de Málaga le despiden entre aplausos en su último día de trabajo (@hospitalvirgendelavictoria)

Toda una vida de lucha por la especialidad

Su papel también ha sido fundamental en la formación de nuevas generaciones de médicos. Muchos residentes y estudiantes encontraron en Arribas una figura cercana, siempre dispuesta a enseñar, ayudar y respaldar a sus compañeros.

El doctor Arribas también defendió durante años la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, aprobada oficialmente en España en 2024, quien consideraba fundamental que los profesionales que atienden a los pacientes en situaciones críticas contaran con una formación específica.

Después de 41 años, Pedro Arribas se marcha como llegó a su último día: trabajando. Pero esta vez, al terminar su jornada, no hubo otra guardia que cubrir. Solo el aplauso de quienes han tenido la suerte de trabajar a su lado.

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